Fragile: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul dramma psicologico di Jenneke Boeijink

Dal 28 aprile al cinema con Notorious Pictures Fragile (Porcelain), il dramma della regista olandese Jenneke Boeijink che segna il suo debutto nel lungometraggio. il film segue una coppia sposata la cui vita apparentemente felice vieen sconvolta quando il loro figlio si ammala inspiegabilmente.

Trama e cast

La trama ufficiale: Paul ha costruito una vita di benessere materiale per sua moglie Anna e il figlio Thomas. Quando si scopre che Thomas soffre di una malattia misteriosa ed incurabile, nelle loro vite si forma una crepa indelebile, proprio come fragile porcellana. Anna è estremamente stressata dalla situazione che sta vivendo con Thomas e la costante assenza di Paul, così i due genitori decidono di chiedere aiuto a Cristina, un’infermiera di origine italiana. Nel frattempo, Paul inizia ad avere problemi sul lavoro, perdendo, a causa di investimenti avventati, l’amicizia del socio Rick. Anna ha un crollo nervoso e va a rifugiarsi nella comunità dove vive il fratello di Paul, Arend. Thomas non migliora e Cristina suggerisce di portare il bambino dalle sue parti, in Italia, ma anche se sembra esserci un leggero miglioramento, la sua fine è inevitabile.

“Fragile” è interpretato da Tom Vermeir, Laura de Boer, Neathan van der Gronden, Teresa Saponangelo, Mattijn Hartemink, Peggy Vrijens, Johan Heldenbergh, Rafi Albers, Han Kerckhoffs, Romana Vrede, Kristen Denkers, Gene Bervoets, Flor Decleir, Joris Smit, Bert Luppes, Celion Kerk, Sijtze van der Meer e Maria Ciuffreda.

Fragile – trailer e video

Curiosità

Jenneke Boeijink (1977, Paesi Bassi) dopo aver studiato psicologia affronta un corso di formazione presso la Netherlands Film Academy. La sceneggiatrice e regista ha diretto una serie di produzioni per la tv, come il cortometraggio Schemeren (2007) e i lungometraggi Proces (2010) e Terug (2021). “Fragile” (Porcelain, 2019) è il suo primo lungometraggio.

La sceneggiatura di “Fragile” è stata scritta dalla regista Jenneke Boeijink con Thibaud Delpeut, il duo ha scritto insiemem anche il film tv Terug (2012).

Il film è una co-produzione Italia, Belgio e Paesi Bassi.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Fragile” sono del compositore Rutger Zuydervelt meglio noto con lo pseudonimo Machinefabriek (Christmas Apparition, The Cold and the Quiet).

meglio noto con lo pseudonimo (Christmas Apparition, The Cold and the Quiet). Oltre alla musica che è finita nel film, l’album contiene 12 tracce extra che sono state tagliate.

A supportare Rutger Zuydervel troviamo il famoso compositore e violoncellista Francesco Guerri che vanta collaborazioni con Tristan Honsinger, Gianluca Petrella, Carla Bozulich, Domenico Caliri, Fabrizio Puglisi, Alberto Fiori, Vincenzo Vasi, Laurence “Butch” Morris, William Parker.

TRACK LISTINGS:

1. Entry Drone 1:32

2. Mirror 1:02

3. Night Music 1 1:50

4. First Goodbye 1:05

5. Lipstick Painting 1:14

6. Outside 0:50

7. Awakening 1:10

8. Forest Drone 0:46

9. Night Music 2 1:32

10. Last Goodbye 3:49

11. Meadow (Outtake) 1:15

12. Organ Drone (Outtake) 1:18

13. Laser Game (Outtake) 0:49

14. Warmth (Outtake) 1:43

15. Night Music 3 1:27

16. Tender Spider (Outtake) 1:41

17. Another Goodbye (Outtake) 1:19

18. Panick Attack (Outtake) 2:18

19. Night Music 4 (Outtake) 1:51

20. Night Music 5 (Outtake) 1:29

21. Cello Drone (Outtake) 1:42

22. Newfound (Outtake) 2:15

La colonna sonora di “Fragile” è disponibile su Amazon.

Foto e poster