Frammenti dal Passato – Reminiscence, trailer ufficiale italiano

Ha finalmente una data d’uscita italiana, oltre che un titolo e l’immancabile trailer, Frammenti dal Passato – Reminiscence, thriller fantascientifico diretto da Lisa Joy, co-autrice, insieme al marito Johathan Nolan (il fratello di Christopher, sì), di Westworld. Debutto per la Joy, che esordisce con un progetto costato quasi 70 milioni di dollari e che negli USA starà in sala un mesetto prima di approdare su HBO. Di seguito il trailer ufficiale italiano.



(Clicca sull’immagine per guardare il trailer)

La trama vede come protagonista Nick Bannister (Jackman), un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

Oltre ai già menzionati Hugh Jackman e Rebecca Ferguson, nel cast troviamo anche Thandie Newton (Solo: A Star Wars Story), recitano nel film Cliff Curtis (Shark – Il primo squalo, Fast & Furious: Hobbs & Shaw), la nominata all’Oscar, Marina de Tavira (Roma), Daniel Wu (Into the Badlands, Warcraft: L’inizio), Mojean Aria (le serie TV See e Dead Lucky), Brett Cullen (Joker), Natalie Martinez (le serie The Stand e The Fugitive), Angela Sarafyan (Westworld – Dove tutto è concesso) e Nico Parker (Dumbo). Frammenti dal Passato – Reminiscence approderà nelle nostre sale il 26 agosto 2021.