Frank Darabont sta lavorando ad un film di Stanley Kubrick mai prodotto

Stanley Kubrick al momento della sua morte ha lasciato diversi progetti cinematografici non prodotti, che il regista ha abbozzato come trattamenti che poi non è riuscito a realizzare durante la sua carriera. Il sito Dread Central riferisce che ad uno di quei progetti mai prodotti sta attualmente lavorando il regista Frank Darabont (Le ali della libertà, Il miglio verde) che ha recentemente rivelato di aver preso un trattamento per un film scritto da Kubrick negli anni ’50 e che lo sta sviluppando in un lungometraggio.

Darabont ha recentemente rivelato di questo trattamento durante un’ospitata al podcast Post Mortem e afferma che è una delle cose migliori su cui abbia mai lavorato.

Ho passato l’ultimo anno a scrivere una sceneggiatura. E so quando sto lavorando a qualcosa di notevole e questo è qualcosa di davvero notevole. È un magnifico progetto basato su un trattamento che Stanley Kubrick scrisse alla fine degli anni ’50: un incredibile pezzo sulla Guerra Civile. È una sceneggiatura molto significativa e [quando] ho finito, ho detto: “Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto.” Così l’abbiamo fatta girare un po’ per cercare degli acquirenti e abbiamo avuto diversi incontri.

Darabont ha anche rivelato che Ridley Scott, regista di classici come Alien, Blade Runner e Il gladiatore è a bordo del progetto come produttore:

Non sono solo io, lo schmuck recluso che vive a nord. Ridley Scott è uno dei produttori! Ed è un’idea di Kubrick che ha sviluppato con Shelby Foote, un noto storico della guerra civile.

Frank Darabont dopo gli esordi con Twister e Speed si è fatto un nome adattando per il grande schermo i romanzi di Stephen King con la sua ultima regia The Mist, altro racconto di King, che risale al 2007. Nel frattempo Darabont ha scritto, prodotto e diretto episodi per le serie tv The Walking Dead e Mob City e messo mano non accreditato alla sceneggiatura del reboot Godzilla.