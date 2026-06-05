Garda Cinema Festival 2026: dal 9 al 14 giugno sul Lago di Garda. Isabella Ferrari apre, Massimiliano Gallo debutta alla regia. Il programma completo

Sesta edizione, tema “Cercando la felicità”, e un cast di ospiti che racconta il cinema italiano contemporaneo in tutte le sue sfaccettature. Il Garda Cinema Film Festival torna sul Lago di Garda dal 9 al 14 giugno 2026, con una pre-apertura il 9 e il programma principale dal 10.

La direzione è affdata al giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti, l’organizzazione dell’associazione La Decima Musa presieduta da Nica Currò. Le serate di gala si tengono nel cortile del Municipio affacciato sul lungolago Regina Adelaide; le proiezioni dei film in concorso alla Sala Congressi di Garda.

L’apertura: Isabella Ferrari e il Premio Shooting Star

Ad aprire il blue carpet il 9 giugno sarà Isabella Ferrari, che riceverà il Premio Shooting Star e presenterà Nel tepore del ballo di Pupi Avati — film che la vede protagonista insieme a Massimo Ghini e Giuliana De Sio — seguito da un incontro pubblico dedicato alla sua carriera, quarant’anni attraverso il cinema italiano tra autori e grandi successi popolari. Il film racconta la caduta pubblica di un celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo finanziario, tra passato, amore e possibilità di rinascita.

Gli ospiti e i film

Massimiliano Gallo porterà a Garda il suo debutto alla regia, La salita: la vera storia di Eduardo De Filippo che nel 1983 organizzò un laboratorio teatrale per le detenute del carcere minorile di Nisida. Gallo riceverà il Premio Shooting Star per l’esordio alla regia. Giorgio Pasotti presenterà Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani, racconto tra formazione, amicizia e perdita, e riceverà il Premio Shooting Star. Milvia Marigliano sarà presente con La grazia di Paolo Sorrentino — film in cui interpreta Coco Valori, candidatura ai David di Donatello — e riceverà il Premio Scintilla per l’interpretazione. Giovanni Esposito presenterà Nero, sua opera prima da regista.

A chiudere il festival sarà Cena di classe di Francesco Mandelli, commedia corale ispirata all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari: un gruppo di ex compagni di liceo che si ritrova diciassette anni dopo il diploma. Mandelli, che riceverà il Premio Comedian, sarà presente con Andrea Pisani, anche lui protagonista del film.

Il concorso e i film internazionali

Il Concorso Internazionale Cortometraggi presenta invece 33 opere tra fiction e documentari provenienti da tutto il mondo. Tra i titoli più prestigiosi: A Friend of Dorothy (candidato all’Oscar), Retirement Plan (candidato all’Oscar per l’animazione) ed Everyday in Gaza (David di Donatello 2026 per il miglior cortometraggio). Sabato 13 giugno il festival ospita anche una mostra dedicata all’artista Pasqualin Milesi.

Garda Cinema Film Festival 2026: pre-apertura 9 giugno, programma principale dal 10 al 14 giugno. Cortile del Municipio e Sala Congressi di Garda, Lago di Garda.