Dal 1° maggio 2024 torna nei cinema italiani con Sony Pictures e Eagle Pictures il Gatto Garfield in una nuova e scatenata avventura d’animazione dal titolo Garfield: Una missione gustosa con le voci di Chris Pratt, Samuel L. Jackson e Snoop Dog.

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all’aperto! Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio.

Le voci Originali

Chris Pratt: Garfield

Harvey Guillén: Odie

Samuel L. Jackson: Vic, il padre di Garfield

Snoop Dog: Snoop Cat

Hannah Waddingham: Jinx

Nicholas Hoult: Jon Arbuckle

Cecily Strong: Marge

Brett Goldstein: Roland

Ving Rhames: Otto

Bowen Yang: Nolan

Janelle James: Olivia

Dev Joshi: Liz Wilson

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo: Garfield

Ciro Clarizio: Garfield piccolo

Monica Ward: Odie (versi)

Simone Mori: Vic, il padre di Garfield

Oreste Baldini: Snoop Cat

Gabriella Borri: Jinx

Flavio Aquilone: Jon Arbuckle

Laura Romano: Marge

Roberto Gammino: Roland

Alessandro Rossi: Otto

Manuel Meli: Nolan

Cinzia De Carolis: Olivia

Agnese Marteddu: Liz Wilson

Franco Mannella: Nermal

Gabriele Patriarca: Louis

Alessia Amendola: Arlene

Corrado Conforti: Vito

Francesca Fiorentini: Ethal

Garfield – La colonna sonora

L'album della colonna sonora di "Garfield: Una missione gustosa" contiene le canzoni del film interpretate da artisti come Calum Scott, Marvin Gaye, Granville feat. Will Champlin, Dean Martin.

La colonna sonora include anche i brani originali "Let It Roll" di Keith Urban & Snoop Dogg e "Good Life" di Jon Batiste.

Sono incluse anche tre tracce della colonna sonora originale del film composta dal candidato all'Oscar John Debney (La Passione di Cristo, Iron Man 2, Elf, Il libro della giungla, Le follie dell'Imperatore).

La colonna sonora sarà pubblicata digitalmente e fisicamente il 17 maggio da Republic Records Kids & Family e ASG Records.

1. Good Life – Jon Batiste

2. Let It Roll – Keith Urban and Snoop Dogg

3. Then There Was You – Calum Scott

4. Bring It (feat. Will Champlin) – Granville

5. Let’s Get It On – Marvin Gaye

6. Meet Garfield – John Debney

7. I’m Back – Hannah Waddingham

8. Flashback – John Debney

9. That’s Amore – Dean Martin

10. The Pinecone”- John Debney

La colonna sonora di Garfield – Una missione gustosa è disponibile in pre-ordine su Amazon.