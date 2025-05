Gene Hackman, l’esito dell’autopsia: non mangiava da giorni prima di morire

Trovato parzialmente mummificato insieme alla moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe (New Mexico) lo scorso 26 febbraio, Gene Hackman, anche se non c’è più, continua a far parlare di sé. In realtà è il suo corpo a raccontare di lui, precisamente della sua morte, sopraggiunta a 95 anni.

Famoso in tutto il mondo per film che hanno fatto la storia del cinema mondiale, Hackman è scomparso in circostante sospette che a distanza di mesi, continuano a destare scalpore. Nato nel 1930 ha incantato il pubblico con ruoli di personaggi duri, spesso moralmente ambigui, come in Il braccio violento della legge, Gli spietati, Mississippi Burning, Senza via di scampo, La giuria e Potere assoluto. Tra i suoi ruoli più noti c’è anche Lex Luthor, storico antagonista di Superman. Non sono mancati ruoli più ironici, come in Frankenstein Junior, Piume di struzzo e I Tenenbaum.

Dopo essersi ritirato dal cinema nel 2008, con il film Due candidati per una poltrona, Gene Hackman ha preferito una vita lontana dalle luci dei riflettori insieme alla moglie, la musicista Betsy Arakawa, più giovane di lui di 29 anni, sposata nel 1991 dopo 7 anni di fidanzamento. I due si erano conosciuti in un palestra della California, dove lei lavorava part time, mentre portava avanti la sua carriera nella musica classica. Molto riservata, non si sa molto di lei, se non che non è stata la causa della separazione dell’attore dalla sua prima moglie, Fay Maltese. “Non ho lasciato la mia prima moglie per una donna più giovane — aveva dichiarato l’attore in un’intervista — Ci siamo semplicemente allontanati. Ci siamo persi di vista. Quando si lavora in questo settore, il matrimonio richiede molto lavoro e amore.”

Un amore vissuto fino alla fine

La coppia è morta nella stessa casa, a distanza di poco tempo, l’una dall’altro. In questi giorni sono arrivati i risultati delle autopsie dei corpi e sono piuttosto inquietanti perchè fanno sapere di un tragedia silenziosa consumata lontana dagli occhi del mondo.

Si evince infatti che l’attore sia morto una settimana dopo la moglie per una grave malattia, cardiovascolare, aterosclerotica e ipertensiva. Hackman soffriva inoltre di insufficienza cardiaca congestizia, aveva problemi renali oltre che una forma di Alzheimer avanzato, che ha contribuito al suo decesso. Un dato spaventoso emerso dagli esami è il livello altissimo di acetone nel sangue (5,3 mg/dl), segnale compatibile con un digiuno prolungato, chetoacidosi o metabolismo di alcol isopropilico. Questo fa pensare che Hackman non avesse mangiato da giorni prima di morire. Probabilmente a causa dell’assenza della moglie, che molto probabilmente si prendeva cura di lui.

I dati del pacemaker hanno anche evidenziato infarti miocardici precedenti, mentre è stata esclusa (fin da subito) ogni ipotesi di avvelenamento da monossido di carbonio, perchè i livelli erano nella norma. Altro quadro ma non meno raccapricciante è emerso dal cadavere della moglie, deceduta l’11 febbraio a causa di una rara infezione da hantavirus, trasmessa da roditori presenti nell’abitazione.

La malattia che ha colpito la moglie di Gene Hackman

Prima di morire, Betsy Arakawa aveva effettuato ricerche online su sintomi influenzali e Covid-19, e si era rivolta a un centro medico a Santa Fe. In una e-mail a una massaggiatrice, aveva detto che Hackman stava poco bene e si era sottoposto a un test per il Covid. Morì lo stesso giorno dell’e-mail. Hackman, forse confuso dall’Alzheimer, non lanciò l’allarme e morì da solo una settimana dopo. L’attore è risultato negativo all’hantavirus. Ma cos’è questa malattia?

Si trasmette tramite il contatto con roditori infetti o con i loro escrementi. A quanto pare la casa di Gene Hackman ne era infestata, ma fu solo colpita la moglie. L’infezione inizia con sintomi simili a quelli influenzali, come febbre improvvisa, cefalea e dolori muscolari, a cui possono seguire problemi respiratori o renali. La malattia può peggiorare rapidamente, provocando accumulo di liquidi nei polmoni e portando alla morte entro 24-36 ore se non trattata.