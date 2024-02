Dal 5 febbraio 2024 nei cinema italiani con ILBE Ghost Detainee – Il caso Abu Omar, il documentario, scritto e diretto da Flavia Triggiani e Marina Loi con la collaborazione del giornalista Luca Fazzo. Il film porta sul grande schermo la vicenda giudiziaria relativa al rapimento nel 2003 dell’imam milanese Abu Omar, primo caso al mondo in cui un sequestro di Stato operato dalla CIA finisce al centro di un’indagine della magistratura di un Paese alleato. L’intero documentario si articola infatti intorno a un “dilemma universale”: fin dove può spingersi uno stato democratico? Dove si può arrivare in nome della “ragion di Stato”?

Terrorismo, spionaggio e segreti di Stato. Questi gli elementi principali di una vicenda controversa e dibattuta che non lascia indifferenti e che pone ancora tantissimi dubbi. Un mistero rimasto irrisolto, venti lunghi anni di zone d’ombra che ancora non sono state completamente portate alla luce. E sarà proprio Abu Omar, imam della moschea milanese di via Quaranta rapito dalla CIA a Milano nel 2003, a raccontare in esclusiva per la prima volta la sua versione contrapposta ai tanti protagonisti della vicenda, come il generale Nicolò Pollari, capo all’epoca dei servizi segreti militari e il pm Armando Spataro. Anche loro per la prima volta esporranno la loro versione dei fatti. Da chi venne deciso di rapire Abu Omar, realizzando in nome della lotta al terrorismo una operazione illegale sul territorio italiano? Perché l’imam doveva sparire dalla circolazione? I servizi segreti italiani erano stati informati dalla CIA di quanto stava per accadere? Il governo italiano era al corrente? Quali aiuti ottennero a Milano i servizi segreti americani? A distanza di vent’anni dalla campagna di “rendition”, i sequestri dei presunti terroristi da parte degli 007 americani, il rapimento di Abu Omar rimane un caso che solleva interrogativi ancora attuali: fin dove è lecito spingersi nella lotta al terrorismo? La “ragion di Stato” può portare a chiudere gli occhi davanti a violazioni della legge? La vicenda giudiziaria relativa al rapimento dell’imam Abu Omar, unico caso al mondo di sequestro di Stato finito al centro di una indagine della magistratura, possiede colpi di scena degni di un thriller internazionale. Nel documentario i principali protagonisti terranno le fila del discorso attraverso le loro “verità” e faranno luce sulle tante domande che ancora aleggiano sul caso.

Il documentario prodotto da ILBE in collaborazione con In Bloom, Flair Media Production e La 7 ripercorre il rapimento attraverso interviste esclusive, collezionate tra Italia, Stati Uniti ed Egitto: si raccontano davanti alle telecamere lo stesso Abu Omar, sua moglie Nabila Ghali, il Pubblico Ministero Armando Spataro, che ha seguito l’intera inchiesta, i giornalisti Mattew Cole della NBC News e Sebastian Rotella del Los Angeles Time, voci autorevoli a livello internazionale, ma soprattutto esporrà per la prima volta la propria versione Niccolò Pollari, all’epoca dei fatti capo dei servizi segreti italiani.

“Nei nostri documentari non abbiamo mai delle tesi precostituite. Cerchiamo di rappresentare tutte le opinioni per far sì che lo stesso spettatore si faccia una propria idea in modo autonomo. Anche per questo abbiamo deciso di intervistare direttamente ad Alessandria d’Egitto l’ex Imam Abu Omar. Volevamo far sentire dalla sua voce, in esclusiva, e anche da quella di sua moglie, il racconto del rapimento, della carcerazione in Egitto e delle torture” commenta la regista Flavia Triggiani.

Aggiunge l’altra co-regista Marina Loi: “In questo racconto si spazia dalla Spy story al Legal, e momenti di grande azione si intervallano con tanti spunti di riflessione. Questa commistione di generi ci ha appassionato molto: da una parte scene di rapimenti, torture, degne di un film d’azione, dall’altro domande “universali” su quale sia il comportamento giusto in casi estremi come il post 11 settembre”.

“Con Ghost Detainee prosegue l’impegno di ILBE nella produzione di documentari di alto livello, destinati a un pubblico informato” dichiara infine Andrea Iervolino, CEO del Gruppo ILBE. “Dopo il successo de Le Mura di Bergamo, presentato in concorso al 73. Festival Internazionale del Cinema di Berlino e vincitore del Premio Miglior Documentario Italiano DPA al Torino Film Festival, ci siamo lanciati in questa nuova avventura, in cui crediamo moltissimo. Questa è una pellicola che fa luce su una storia controversa e che siamo certi saprà stimolare riflessioni e dibattiti”.

“Ghost Detainee” si basa su una vicenda lunga e complessa, articolandosi in un racconto a più voci. Dal punto di vista registico è sempre importante seguire le varie storie, sottolineare i diversi registri, con scelte non solo narrative ma anche visuali e sonore, per immergere lo spettatore nei vari contesti. Diversi sono anche i generi che si intrecciano in questo racconto: poliziesco, legal, spy e altri. In alcuni casi dunque, per le riprese e per i reenactement sono state adottate scelte che richiamano ai film di azione. Suggestioni che rendono l’angoscia di chi viene rapito, in pieno giorno, a Milano e si trova catapultato in Egitto in una realtà di torture e abusi. Lo stile action è intervallato da spazi di riflessione, in cui prevalgono domande etiche e morali e da momenti di intensa commozione, in particolare al Memorial dell’11 settembre a New York. E poi i luoghi fisici, contrapposti, quasi a significare la distanza tra due mondi, una distanza che, dopo l’attacco alle Twins Towers si era estremamente acuita. L’Egitto, in cui Abu Omar, allo stesso tempo vittima e presunto nemico, oggi vive una esistenza segnata da quanto accaduto, e il mondo Occidentale, in cui qualcuno ha sbagliato, ma allo stesso tempo, proprio perché è una democrazia, è stato possibile ragionare su questi errori. La regia dunque ricrea le varie atmosfere di questa storia caleidoscopica, contribuendo anche alla comprensione di un racconto avvincente ma molto complesso. [Flavia Triggiani & Marina Loi]

Ideatrice del documentario “Lady Gucci. La Storia di Patrizia Reggiani” distribuito da Discovery Worldwide. Flavia Triggiani, regista e autrice di diversi documentari tra cui “La Vera storia della Uno Bianca, “Essere Moana. Intrighi e Misteri” “Sulle tracce dell’assassino. Il Caso Yara” e “Il Collezionista di Anoressiche” distribuiti da WarnerBrosDiscovery e dalla Rai.

Ideatrice del documentario “Lady Gucci. La Storia di Patrizia Reggiani” distribuito da Discovery Worldwide. Marina Loi, regista e autrice di diversi documentari tra cui “La Vera storia della Uno Bianca, “Essere Moana. Intrighi e Misteri” “Sulle tracce dell’assassino. Il Caso Yara” e “Il Collezionista di Anoressiche” distribuiti da WarnerBrosDiscovery e dalla Rai.

