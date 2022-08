Giorni d’estate: trailer italiano e anticipazioni del film con Gemma Arterton

Dal 25 agosto nei cinema italiani con Movies Inspired Giorni d’estate (Summerland), dramma indipendente ambientato durante la seconda guerra mondiale nel Regno Unito. Il film parla di una scrittrice solitaria, interpretata da Gemma Arterton, che deve prendersi cura di un ragazzo evacuato da Londra. Comincia lentamente a formare un legame con lui, mentre ripercorre la sua stessa vita e ricorda la sua amante perduta da tempo. Il film è descritto come una “storia intensamente emotiva sulla resistenza dell’amore in tempi difficili”.

Trama e cast

La trama ufficiale: Alice (Gemma Arterton) è una studiosa del folclore, fieramente indipendente, che si isola nel suo studio in cima alla scogliera per sfatare i miti utilizzando la scienza per confutare l’esistenza della magia. Consumata dal suo lavoro, ma anche profondamente sola, è perseguitata da una storia d’amore del passato. Quando il giovane e vivace Frank (Lucas Bond), uno sfollato dei bombardamenti di Londra, viene affidato alle sue irritabili cure, la sua innocenza e curiosità risvegliano in Alice emozioni profondamente sepolte. Abbracciando coraggiosamente la miracolosa imprevedibilità della vita, Alice impara che le ferite possono essere guarite, che le seconde occasioni esistono e che, forse, la magia esiste davvero.

Nel film recitano anche Gugu Mbatha-Raw (Motherless Brooklyn, Nelle pieghe del tempo), Toby Osmond (Il trono di spade), Penelope Wilton (L’alba dei morti dementi, Downton Abbey), Amanda Root (Ti presento i Robinson), Siân Phillips (Dune), Dixie Egerickx (The Secret Garden) e Tom Courtenay (The Aeronauts, 45 anni).

Curiosità

“Giorni d’estate” è scritto e diretto dalla regista britannica esordiente Jessica Swale, una drammaturga vincitrice del premio Olivier che ha debuttato alla regia con questo film dopo aver realizzato una manciata di cortometraggi.

Questa è la seconda volta che Penelope Wilton e Tom Courtenay lavorano insieme in un dramma ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey (2018). Tuttavia Wilton appare solo in scene ambientate nel 1975, come una versione anziana del personaggio di Gemma Arterton.

Gugu Mbatha-Raw e Penelope Wilton erano già apparse insieme nel film La ragazza del dipinto (2013).

Il film è Prodotto da Guy Heeley e Adrian Sturges. Gemma Arterton, James Atherton, Emma Berkofsky, Hugo Grumbar, Tim Haslam, Zygi Kamasa, Jan Pace e Natascha Wharton sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e pianista tedesco Volker Bertelmann candidato al Premio Oscar per la colonna sonora di Lion – La strada verso casa. Altri crediti di Bertelmann includono musiche per Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, The Old Guard, Ammonite, Estraneo a bordo e la serie tv Il nome di rosa.

candidato al Premio Oscar per la colonna sonora di Lion – La strada verso casa. Altri crediti di Bertelmann includono musiche per Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, The Old Guard, Ammonite, Estraneo a bordo e la serie tv Il nome di rosa. La colonna sonora include anche i brani: “Concerto per flauto, arpa e orchestra in do maggiore, K.299 (K.297C), II. Andantino” di Wolfgang Amadeus Mozart ed eseguito dai musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale – Jean Kelly, Fiona Kelly, Laura Custodio, Ariel Lang, May Dolan e Pedro Silva / Direttore artistico – Justin Pearson; “Preludio romantico” di George Frideric Handel, arrangiato da Gerhard Kanzian e Krassimira Ziegler; “Where’s That Rainbow” Scritto da Lorenz Hart & Richard Rodgers ed eseguito da Frank Black & His Orchestra, Gugu Mbatha-Raw e Gemma Arterton; “Tiger Rag (strumentale)” di Tony Sbarbaro, Nick LaRocca, Edwin B. Edwards, Henry Ragas e Larry Shields eseguito da Benoit Viellefon & His Orchestra.

La colonna sonora di “Giorni d’estate” è disponibile su Amazon.

