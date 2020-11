Girl With No Mouth: trailer del dramma post-apocalittico dal regista di Baskin

Disponibile un trailer e una locandina di Girl With No Mouth, il nuovo film indipendente del regista turco Can Evrenol descritto come “una cupa avventura post-apocalittica per tutta la famiglia”.

La storia di “Girl With No Mouth” è incentrata su un gruppo di ragazzi che soffrono di deformità dovute ad un’esplosione tossica. Ad un certo punto si trovano e si uniscono per intraprendere un’avventura in una regione post-apocalittica devastata dalla guerra, dove lavorano insieme per sopravvivere.

Interessante digressione low-budget del genere survival a sfondo post-apocalittico, il film sembra un mix tra Turbo Kid, pellicola con adolescenti calati in un 1997 alternativo e post-apocalittico e il più recente Le tigri non hanno paura, pellicola di stampo sovrannaturale di produzione messicana che segue un gruppo di orfani senzatetto, che potremmo considerare dei moderni sopravvissuti, che accolgono una ragazzina la cui madre è scomparsa misteriosamente. Turbo Kid spinge sul lato fantascientifico e splatter con massicce infusioni di humour nero mentre “Le tigri non hanno paura” è una favola nera a tinte horror, un cupo dramma a tutto tondo.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film scritto da Can Evrenol con l’esordiente Kutay Ucun è interpretato da Denizhan Akbaba (James Potter and the Lost Wand), Elif Sevinç (Keloglan), Özgür Civelek, Kaan Alpdayi, Sermet Yesil (The Transparent), Mehmet Yilmaz Ak e Özay Fecht (L’albero dei frutti selvatici).

Il regista turco Can Evrenol si è fatto notare con il suo esordio Baskin – La porta dell’inferno, un horror del 2015 dal notevole impatto visivo che ci ha ricordato le atmosfere disturbanti dell’originale Hellraiser di Clive Barker. Dopo “Baskin” Evrenol ha diretto il thriller-horror Housewife (2017), l’episodio “Al Karisi” dell’antologia horror The Field Guide to Evil (2018) e diversi episodi della serie tv The Protector (2018) di Netflix.

“Girl With No Mouth” uscirà negli Stati uniti direttamente in DVD e VOD l’8 dicembre.

Fonte: Bloody Disgusting