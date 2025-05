Giulio Beranek: età, compagna, dove vive, studi, vita e privata e carriera dell’attore di Gerri

Giulio Beranek è prossimo a debuttare nella fiction Gerri dove si è conquistato il ruolo da protagonista. Nato a Taranto nel 1987, Beranek è cresciuto in una famiglia di giostrai, e per questo quando era piccolo ha vissuto in città diverse. I genitori, il padre ceco e la madre spagnola, sono stati nomadi per un lungo periodo: è così cresciuto tra circhi e Luna Park e questo ha influito anche sulla sua formazione artistica. Poi hanno scelto di stabilirsi in Grecia e qui Giulio ha frequentato la scuola italiana.

Da bambino frequenta una scuola di calcio, e da subito rivela di avere un talento particolare in campo. Poi a 13 anni entra nel settore giovanile dell’Olympiakos e il suo futuro professionale sembra segnato, ma a causa di un infortunio al ginocchio la sua carriera sportiva subisce un arresto. L’incidente porta Giulio a cercare il suo piano b e testare nuove strade per realizzarsi. Tra queste la recitazione. In modo del tutto occasionale Barenek approda al cinema e capisce che il set è per lui qualcosa di famigliare.

L’incontro di Giulio Beranek con il cinema non è programmato, ma avviene in modo casuale. Il regista Alessandro Di Robilant lo vuole nel cast di Marpiccolo dove ottiene il ruolo di protagonista. Una partecipazione del tutto positiva per l’attore che da quel momento viene notato dal mondo dello spettacolo. Nel 2011 recita in Senza arte né parte di Giovanni Albanese, dove dimostra di avere un talento eclettico e versatile e in seguito nella pellicola L’innocenza di Clara di Toni D’Angelo dove si rivela un bravissimo attore anche nel genere noir.

Recentemente ha preso parte anche a progetti di spessore come Il racconto dei racconti (2015) di Matteo Garrone, Lasciati andare e Una questione privata dei fratelli Taviani. Tutte esperienze che rivelano il suo talento di attore e interprete impegnato. Non solo il cinema ha dato ampio spazio a Giulio, anche la tv si è accorta di lui. Ha infatti recitato in fiction di successo come Tutto può succedere e Distretto di Polizia, Tutta la musica del cuore, e Il cacciatore.

L’interprete di Gerri è stato anche protagonista di videoclip, tra questi La felicità di Fabrizio Moro nel 2017, e ha preso parte ad alcuni cortometraggi. Da rilevare che insieme a Marco Pellegrino e Daniele Mitta, ha ideato la docu-serie I re del Luna Park dove racconta la storia di una delle famiglie di giostrai più note.

Vita Privata e curiosità di Giulio Beranek

Nel 2018 Giulio Beranak ha scritto la sua biografia, Il figlio delle rane, dove parla della sua particolare infanzia vissuta da nomade nell’ambiente dei giostrai. A parte quanto scritto nel testo della sua vita privata non si hanno molte notizie. E’ una persona estremamente riservata anche se è oggi è un personaggio pubblico.

I suoi profili social rivelano soprattutto dettagli di lavoro, anche se non mancano scatti occasionali della sua quotidianità. L’attore è molto legato alla città di Taranto che considera parte delle sue origini. Giulio è padre di due bambini Ares Maria, e una figlia, Sofia Antonia, nati dall’unione con una ragazza di nome Demetra, originaria di Taranto. Nel ruolo di Gerri, Giulio punta a conquistare il pubblico certo che apprezzerà il suo personaggio misterioso, dai modi non sempre consoni e molto affascinante.