Glass Onion – Knives Out: trailer italiano e anticipazioni del sequel con Daniel Craig al cinema e su Netflix

Dal 23 al 29 novembre nei cinema italiani con Lucky Red e dal 23 dicembre su Netflix Glass Onion – Knives Out, sequel di Cena con delitto – Knives Out che vede Rian Johnson di nuovo alla regia e l’ex Bond Daniel Craig di nuovo nei panni del detective Benoît Blanc impegnato in Grecia nel risolvere un mistero con un nuovo nutrito cast di stravaganti sospetti.

Glass Onion – Trama e cast

La trama ufficiale: Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l’intrepido detective in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

“Glass Onion – Knives Out” riunisce un cast stellare che vede il ritorno di Daniel Craig insieme a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

Glass Onion – Trailer e video

Curiosità sul film

Quando Netflix ha acquistato i diritti per “Glass Onion”, un terzo film ha iniziato lo sviluppo, sempre con il ritorno di Rian Johnson e Daniel Craig.

Il 6 ottobre 2022, Netflix ha annunciato di aver stretto un accordo con AMC, Regal e Cinemark per distribuire questo film nelle sale per una settimana a partire dal 23 novembre in circa 600 sale negli Stati Uniti e all’estero, rendendolo il primo film Netflix ad essere proiettato da tutte e tre le catene di cinema americani.

Il titolo è stato annunciato ufficialmente il 13 giugno 2022 come “Glass Onion: A Knives Out Mystery”.

Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory, ha fatto il provino per la parte che alla fine è andata a Kate Hudson.

Il titolo “Glass Onion” si riferisce alla canzone dei Beatles dal “White Album”. La canzone è enigmatica, stuzzica vari miti sulla band, da parte della band (in particolare John Lennon, che l’ha scritta), adattandosi quindi al titolo di un film mistery. Anche il precedente Cena con delitto – Knives Out era legato ad una canzone, in particolare la canzone dei Radiohead dal loro album “Amnesiac”.

Rian Johnson ha dichiarato di aver considerato brevemente una gag sul fatto che Daniel Craig interpretasse Benoit Blanc con un accento diverso in ogni film senza alcuna spiegazione, ma ha deciso di non farlo.

Daniel Craig e Dave Bautista hanno recitato insieme anche in Spectre (2015).

Il cast comprende un vincitore dell’Oscar (Stephen Sondheim) e cinque candidati all’Oscar (Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, Leslie Odom Jr. e Dame Angela Lansbury).

Primo film per Daniel Craig dopo aver completato il suo mandato di 15 anni come James Bond.

Un po ‘ insolitamente per i film di finzione realizzati durante l’ondata di Covid-19, i personaggi in questo film sono effettivamente visti indossare mascherine per il viso.

Daniel Craig e Jessica Henwick hanno avuto dei cameo in Star Wars – Il risveglio della Forza (2015).

Film finale di Stephen Sondheim e Dame Angela Lansbury, che appaiono in una chiamata Zoom con Benoit Blanc, insieme a Natasha Lyonne, Hugh Grant e Yo-Yo Ma. Rian Johnson è un fan del film di Sondheim Un rebus per l’assassino (1973).

Glass Onion – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Nathan Johnson, cugino del regista Rian Johnson. Nathan e Rian hanno condiviso l’esordio sul grande schermo con il noir Brick – Dose Mortale, diretto da Rian e musicato da Nathan. La collaborazione tra i due proseguirà con i film The Brothers Bloom e Looper. Altri crediti di Nathan includono musiche per Don Jon, esordio alla regia di Joseph Gordon-Levitt, l’action fantascientifico Young Ones, il thriller biografico La regola del gioco e il videogioco Infamous Second Son per PlayStation 4. Oltre a comporre musiche per film, Nathan Johnson ha diretto anche numerosi video musicali.

TRACK LISTINGS:

1. Theme from Glass Onion (1:53)

2. The Puzzle Box (2:12)

3. Andi’s Theme (2:00)

4. An Anonymous Invitation (1:48)

5. Ground Rules (0:37)

6. Ms. Birdie Jay (1:47)

7. The Infraction Point (1:12)

8. Dinner Is Served (1:30)

9. This Is Not a Game (1:53)

10. The Scene of the Crime (2:16)

11. Trapped (2:52)

12. Lights Out! (2:02)

13. Time to Finish This (2:05)

14. Blanc’s Plan (2:57)

15. Snoop (1:44)

16. Motive & Opportunity (1:13)

17. Something’s Off (1:18)

18. Perjury (3:51)

19. Ransacking (3:26)

20. A.B. (2:54)

21. The Center of the Onion (4:11)

22. Peeled Back (2:31)

23. You’ve Got Nothing (3:53)

24. Glass Onion String Quartet in Bb Minor (2:15)

25. Burnt (1:51)

26. Disruption (1:43)

27. Theme from Glass Onion – Revisited (2:00)

La colonna sonora di “Glass Onion – Knives Out” è disponibile in preordine su Amazon.

Glass Onion – Foto e poster