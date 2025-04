Gli spoiler turchi di Tradimento: cosa succederà nelle prossime puntate

È successo un po’ di tutto ai protagonisti di Tradimento tra la fine della prima e l’inizio della seconda stagione della dizi che prosegue su Canale 5 il fortunato filone delle soap turche di Mediaset. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra il micidiale agguato teso a Behram (finito in coma a causa di un proiettile che lo ha centrato in pieno petto) e il rapimento in ospedale del piccolo Can, sottratto a Oylum da Yesim.

Per non farsi mancare nulla, Tarik ha scoperto di non essere il padre biologico di Oylum attraverso le analisi del sangue di quella che fino a un attimo primo credeva essere sua figlia (finita in ospedale a causa di un incidente provocato indirettamente dallo sciagurato Behram). Infuriato, l’avvocato Yenersoy ha accusato Guzide di averlo tradito con Sezai (dimenticando di essere stato il primo a tradire la moglie con Yesim).

Ad ogni buon conto, Guzide ha decisamente rimandato al mittente le accuse di Terik. Nel frattempo anche Sezai ha avuto il suo bel daffare con la figlia Ipek. È dovuto correre da lei per aiutarla a uscire da una stazione di servizio dove la ragazza era rimasta intrappolata per via di una carta di credito bloccata. Viste le premesse, c’è da attendersi che anche le prossime puntate siano ricche di colpi di scena.

Tradimento, anticipazioni turche sulle prossime puntate: Ipek contro Guzide

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano una Ipek col dente decisamente avvelenato nei confronti di Guzide. La giovane chiederà aiuto al padre per trovare un’occupazione. Sezai la presenterà allora a Oltan, che offrirà a Ipek un posto come collaboratrice. Ipek nel frattempo proverà in ogni modo a vendicarsi di Guzide, colpevole per lei di aver portato sua madre al suicidio.

La ragazza è fermamente convinta che Sezai, suo padre, non si sia concentrato a sufficienza sul proprio matrimonio perché ancora innamorato della ex giudice di famiglia. Ipek si alleerà con Azra e Serra, la sorella di Selin. La new entry nella soap organizzerà e metterà in atto un ben congegnato piano di character assassination. In altre parole Ipek cercherà di distruggere la reputazione di Guzide.

Un complotto in piena regola che si rivelerà efficace. Ipek accuserà Guzide di essere responsabile della morte di sua madre in occasione di una cena organizzata a casa della donna. Ma non si fermerà qui. In seguito assumerà un attore appartenente alla stessa agenzia di Serra. L’uomo, fingendo di chiamarsi Suat, chiederà a Guzide di difenderlo in una causa legata a faccende di eredità nella quale un giudice ha cercato di ricattarlo chiedendogli dei soldi.

L’attore assoldato da Ipek registrerà la conversazione con il telefono. A quel punto cederà la registrazione alla figlia di Sezai che con l’aiuto di un tecnico cercherà di far passare l’idea che Guzide è un giudice corrotto. Il passo successivo sarà quello di far pubblicare la conversazione su tutti i giornali, in modo da alzare un polverone e creare un enorme scandalo.