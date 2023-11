Godzilla – Minus One: secondo trailer, colonna sonora e nuove locandine del nuovo film live-action di Toho

Il 3 novembre 2023 ha debuttato nei cinema giapponesi Godzilla Minus One (Gojira -1.0), il nuovo film di Toho sull’iconico “Re dei Mostri”.”Minus One”. Trattasi del 37° film del franchise Godzilla e 33° film di Godzilla prodotto da Toho. Alla regia c’è l’esperto in effetti speciali Takashi Yamazaki che ha diretto il live-action Space Battleship Yamato e il film d’animazione Lupin III – The First. L’uscita internazionale del film è stata fissata al 1° dicembre 2023 (Italia, Stati Uniti e Regno Unito inclusi).

Il film ci mostrerà ancora una volta un Godzilla forza terrificante e travolgente, che stavolta si staglia su un disastrato Giappone del dopoguerra dalla situazione economica ridotta a zero. In questo scenario desolante arriva Godzilla e getta il paese nel panico più assoluto.

Godzilla Minus One – Il nuovo trailer ufficiale

Godzilla Minus One – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore giapponese Naoki Satô che torna a collaborare con il regista Takashi Yamazaki dopo aver musicato i live-action Space Battleship Yamato e Ballad: Na mo naki koi no uta e i film d’animazione Doraemon – Il Film, Doraemon – Il film 2 e Friends: Mononokeshima no Naki. I crediti di Satô includono anche colonne sonore per gli anime Eureka Seven – Il Film, Assassination Classroom (serie tv), Assassination Classroom: 365 Days e i film live-action della serie Rurouni Kenshin.

Godzilla-1.0 Fear

Godzilla-1.0 Portent

Godzilla-1.0 Confusion

Godzilla-1.0 Godzilla Suite I

Godzilla-1.0 Divine

Godzilla-1.0 Elegy

Godzilla-1.0 Mission

Godzilla-1.0 Hope

Godzilla-1.0 Honor

Godzilla-1.0 Pride

Godzilla-1.0 Pain

Godzilla-1.0 Resolution

Godzilla-1.0 Godzilla Suite II

Godzilla-1.0 Unscathed

Godzilla-1.0 Last

Godzilla-1.0 Pray

Godzilla-1.0 Godzilla Suite III

La colonna sonora di “Godzilla Minus One” è disponibile su Amazon.

Le nuove locandine ufficiali

