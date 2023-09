Godzilla Minus One: trailer e foto del nuovo film live-action di Toho diretto da Takashi Yamazaki

Il primo dicembre 2023 debutta nei cinema giapponesi Godzilla Minus One (Gojira -1.0), il nuovo film di Toho sull’iconico “Re dei Mostri”.”Minus One” è il 37° film del franchise Godzilla e 33° film di Godzilla prodotto da Toho. Alla regia c’è l’esperto in effetti speciali Takashi Yamazaki che ha diretto il live-action Space Battleship Yamato e il film d’animazione Lupin III – The First.

Godzilla Minus One – Trama e cast

“Godzilla Minus One” ci mostrerà ancora una volta un Godzilla forza terrificante e travolgente che stavolta si staglia su un disastrato Giappone del dopoguerra dalla situazione economica ridotta a zero. In questo scenario desolante arriva Godzilla e getta il paese nel panico più assoluto.

Godzilla Minus One – Trailer e video

Curiosità sul film

Toho ha annunciato questo film il 3 novembre 2022, in occasione del 68° anniversario del franchise, noto come “Godzilla Day”.

Questo è il primo film di Godzilla ad avere un’ambientazione d’epoca, ambientato durante l’occupazione americana del Giappone (1945-1952) e quasi un decennio prima dell’originale Godzilla (1954).

L’apparizione di Godzilla nel film era strettamente basata sul design visto nel cortometraggio CGI del 2021 che accompagnava l’attrazione del parco divertimenti “Godzilla the Ride” nella città di Tokorozawa. Anche il cortometraggio è stato diretto da Takashi Yamazaki. Per questo film, le proporzioni del disegno sono state modificate e la dimensione delle piastre posteriori è stata aumentata.

Le riprese principali sono iniziate a metà marzo 2022 e si sono svolte a Kanto.

Ogni design di Godzilla riceve un soprannome dai fan giapponesi. Per questo Godzilla, Toho ha approvato “Negagoji” come soprannome ufficiale. Tuttavia ciò ha causato una pausa tra i fan americani poiché la prima parte suona simile ad una parola altamente offensiva. Pertanto gli americani hanno adottato soprannomi alternativi, come “MinusGoji”.

Takashi Yamazaki aveva già citato Godzilla in un sogno ad occhi aperti nel suo film precedente Always: Sunset on Third Street 2 (2007) e in un video “Godzilla The Ride” da lui diretto per il parco divertimenti Seibu-en a Tokorozawa. Entrambi questi film, come questo film, erano ambientati nel periodo Showa (1926-1989), con Yamazaki che considera quella specifica epoca inseparabile dal personaggio.

Takashi Yamazaki – Note biografiche

Takashi Yamazaki (12 giugno 1964) è un regista giapponese e supervisore degli effetti visivi. Conosciuto per i suoi film di successo con effetti visivi avanzati, Yamazaki è considerato un regista leader nell’industria cinematografica giapponese. Destinatario di numerosi riconoscimenti, è stato nominato per 6 Japanese Academy Awards, 6 Nikkan Sports Film Awards e 3 Asian Film Awards.

Yamazaki ha sviluppato un interesse per il cinema e gli effetti visivi dopo aver visto Star Wars e Incontri ravvicinati del terzo tipo (entrambi del 1977). Ha iniziato la sua carriera nel settore alla Shirogumi nel 1986, per poi debuttare nel lungometraggio con Juvenile (2000). Yamazaki ha ottenuto il riconoscimento globale con il suo terzo film, Always: Sunset on Third Street (2005), che ha vinto dodici premi alla 29esima edizione degli Academy Awards giapponesi.

È poi passato alla regia di diversi adattamenti cinematografici di famosi anime, romanzi e manga, tra cui Space Battleship Yamato (2010), Friends: Mononoke Shima no Naki (2011), The Eternal Zero (2013) e Doraemon – Il Film (2014). rispettivamente; gli ultimi due film hanno ottenuto un totale di nove premi alla 38esima edizione degli Academy Awards giapponesi.

Altri crediti di Yamazaki includono Returner – Il futuro potrebbe essere storia (2002), Parasyte (2014), Fueled: The Man They Called Pirate (2016), The Great War of Archimedes (2019), Dragon Quest: Your Story (2019), Lupin III: The First (2019), Doraemon – Il film 2 (2020), Yokaipedia (2022).

Nell’aprile 2012, Yamazaki ha sposato la collega regista Shimako Satō, di cui era amico fin dai suoi anni all’Asagaya College of Art and Design.

Godzilla – Il franchise

Quello di Godzilla è un franchise mediatico composto da film, serie televisive, romanzi, fumetti, videogiochi e altri prodotti. Il franchise è incentrato sull’immaginario kaiju Godzilla, un mostro rettile preistorico risvegliato e alimentato dalle radiazioni nucleari. Il franchise è riconosciuto dal Guinness World Records come il “franchise cinematografico più longevo”, essendo in produzione dal 1954, con diverse interruzioni di varia durata. Il franchise cinematografico è composto da 38 film; 33 film giapponesi prodotti e distribuiti da Toho Co., Ltd. e cinque film americani: uno prodotto da TriStar Pictures e quattro prodotti da Legendary Pictures.

Così come concepito dal regista Ishirô Honda con effetti speciali del leggendario Eiji Tsuburay, l’originale Godzilla giapponese era molto più dark rispetto alla versione uscita negli Stati Uniti, che oltre ai tagli e all’inserimento dell’attore ’attore americano Raymond Burr (il Perry Mason televisivo), aveva anche del tutto eliminato il filo conduttore dell’originale: nella versione giapponese il mostro è chiaramente una metafora per la minaccia nucleare e il film stesso un grido per la pace e il disarmo mondiale. La versione americana ha anche tagliato lo straordinario black-humour presente nella versione originale.

Il Godzilla originale resta ad oggi come uno dei più grandi film di fantascienza con mostri mai realizzato, che ancora oggi vanta effetti speciali impressionanti come il mostro preistorico radioattivo che semina distruzione su Tokyo, risvegliatosi dopo millenni a causa dei test con bombe all’idrogeno e invulnerabile ai ripetuti bombardamenti da parte dell’esercito giapponese.

Godzilla divenne divenne il più grande successo della Toho, campione d’incassi del 1954 (I sette samurai di Kurosawa quell’anno occupò il secondo posto al box-office) era così popolare in tutto il mondo che l’azienda da allora ha prodotto qualcosa come 30 sequel e remake mentre una statua vicino al quartier generale Toho di Tokyo rende omaggio alla loro creazione più importante di sempre.

Nel 1984 la prestigiosa rivista di cinema “Kinema Junpo” ha inserito Godzilla tra i primi 20 film giapponesi di ogni tempo. Nel 1989 un sondaggio pubblicato di 370 critici cinematografici giapponesi, Nihon Eiga besuto 150 (I migliori 150 film giapponesi), ha classificato Godzilla al 27° posto tra i più grandi film giapponesi mai realizzati.

FILMOGRAFIA

Era Shōwa (1954-1975)

Godzilla [Gojira] di Ishirō Honda (1954)

Il re dei mostri [Gojira no gyakushū] di Motoyoshi Oda (1955)

Il trionfo di King Kong [Kingu Kongu tai Gojira] di Ishirō Honda (1962)

Watang! Nel favoloso impero dei mostri [Mosura tai Gojira] di Ishirō Honda (1964)

Ghidorah! Il mostro a tre teste [San daikaijū chikyū saidai no kessen] di Ishirō Honda (1964)

L’invasione degli astromostri [Kaijū Daisenso] (1965), di Ishirō Honda

Il ritorno di Godzilla [Gojira, Ebira, Mosura: Nankai no daiketto] (1966), di Jun Fukuda

Il figlio di Godzilla (riedito come Il ritorno di Gorgo) [ Kaijū-tō no kessen – Gojira no musuko ] (1967), di Jun Fukuda

Gli eredi di King Kong [Kaijū sōshingeki] (1968), di Ishirō Honda

Gojira Minilla Gabara – All kaijū daishingeki [inedito in Italia] (1969), di Ishirō Honda

Godzilla – Furia di mostri (rititolato anche Godzilla furia dei mostri) [ Gojira tai Hedora ] (1971), di Yoshimitsu Banno

Godzilla contro i giganti [Chikyū no kogeki meirei – Gojira tai Gaigan] (1972), di Jun Fukuda

Ai confini della realtà [Gojira tai Megaro] (1973), di Jun Fukuda

Godzilla contro i robot [Gojira tai Mekagojira] (1974), di Jun Fukuda

Distruggete Kong! La Terra è in pericolo! (rititolato anche Godzilla – distruggete Kong la terra è in pericolo) [ Mekagojira no gyakushu ] (1975), di Ishirō Honda

Era Heisei (1984-1995)

Il ritorno di Godzilla [Gojira] (1984), di Kōji Hashimoto

Godzilla contro Biollante [Gojira tai Biorante] (1989), di Kazuki Ōmori

Godzilla contro King Ghidorah [Gojira tai Kingu Gidora] (1991), di Kazuki Ōmori

Godzilla contro Mothra [Gojira tai Mosura] (1992), di Takao Okawara

Godzilla vs. Mechagodzilla [inedito in lingua italiana] (1993), di Takao Okawara

Godzilla vs. Spacegodzilla [inedito in lingua italiana] (1994), di Kensho Yamashita

Godzilla vs. Destoroyah [inedito in lingua italiana] (1995), di Takao Okawara

Era Millennium (1999-2004)

Gojira ni-sen mireniamu [inedito in lingua italiana] (1999), di Takao Okawara

Gojira tai Megagirasu: Jī shōmetsu sakusen [inedito in lingua italiana] (2000), di Masaaki Tezuka

Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Daikaijū sōkōgeki [inedito in lingua italiana] (2001), di Shūsuke Kaneko

Gojira tai Mekagojira [inedito in lingua italiana] (2002), di Masaaki Tezuka

Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tōkyō Esu Ō Esu [inedito in lingua italiana] (2003), di Masaaki Tezuka

Gojira FINAL WARS Gojira – fainaru u~ōzu [inedito in lingua italiana] (2004), di Ryūhei Kitamura

Era Reiwa (2016- )

Shin Godzilla (2016), di Hideaki Anno e Shinji Higuchi

Godzilla: Il pianeta dei mostri (2017), di Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita

Godzilla: Minaccia sulla città (2018), di Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita

Godzilla: Mangiapianeti (2018), di Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita

Godzilla Minus One (2023), di Takashi Yamazaki

Film americani

Godzilla (1998) di Roland Emmerich

Godzilla (2014) di Gareth Edwards

Godzilla: King of the Monsters (2019) di Michael Dougherty

Godzilla vs. Kong (2021) di Adam Wingard

Godzilla x Kong: The New Empire (2024) di Adam Wingard

Godzilla Minus One – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore giapponese Naoki Satô che torna a collaborare con il regista Takashi Yamazaki dopo aver musicato i live-action Space Battleship Yamato e Ballad: Na mo naki koi no uta e i film d’animazione Doraemon – Il Film, Doraemon – Il film 2 e Friends: Mononokeshima no Naki. I crediti di Satô includono anche colonne sonore per gli anime Eureka Seven – Il Film, Assassination Classroom (serie tv), Assassination Classroom: 365 Days e i film live-action della serie Rurouni Kenshin.

Godzilla Minus One – Foto e poster