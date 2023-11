Godzilla Minus One: trailer italiano e uscita evento al cinema con Nexo Digital (1-6 dicembre)

Godzilla Minus One, nuovo capitolo del fenomeno globale targato Toho arriverà nelle sale italiane come evento speciale dall’1 al 6 dicembre con Nexo Digital.

Arriva nelle sale italiane e in quelle di tutto il mondo dall’1 dicembre Godzilla Minus One, il nuovo impressionante capitolo del fenomeno globale Godzilla, dedicato al Re dei Mostri e prodotto dall’iconica Casa di produzione Toho.

Confermato come evento di chiusura del Tokyo International Film Festival e al centro di una dilagante Godzillamania, in Italia “Godzilla Minus One” sarà distribuito al cinema solo dall’1 al 6 dicembre come evento speciale in esclusiva da Nexo Digital in versione originale sottotitolata in italiano.

L’appuntamento sul grande schermo coincide con l’arrivo del 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza. Takashi Yamazaki (“The Eternal Zero”, “Always: Sunset on Third Street”, “Parasyte: Part 1”) firma la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

Quello di Godzilla, nato dall’omonimo film del 1954 diretto da Ishirō Honda e diventato immediatamente un classico del genere, è stato riconosciuto dal Guiness World Records come il franchise cinematografico più longevo al mondo. Dalle sue origini come allegoria della bomba all’idrogeno, Godzilla si è evoluto in un amato fenomeno dei “kaiju”, i terribili mostri della fantascienza giapponese, superando i confini cinematografici e diventando una pietra di paragone culturale anche nel mondo della musica e del gaming.

La serie tv “Monarch: Legacy of Monsters”

Il 17 novembre debutta su Apple TV+ la serie tv Godzilla Monarch: Legacy of Monsters ambientata nello stesso universo di Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla II: King of the Monsters, Godzilla vs. Kong e il prossimo sequel Godzilla x Kong: The New Empire.

Attraversando tre generazioni, la serie tv segue “la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che rase al suolo San Francisco e segue le tracce di due fratelli che seguono le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta conosciuta come Monarch”. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e infine nella tana del coniglio fino all’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), ambientato negli anni ’50 e mezzo secolo dopo, dove Monarch è minacciatA da ciò che Shaw conosce. L’epica saga abbraccia tre generazioni e “rivela segreti sepolti e il modo in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.”

La serie è stata sviluppata da Chris Black, Matt Fraction e Matt Shakman (WandaVision, I Fantastici Quattro) con quest’ultimo ha anche diretto i primi due episodi. Tutti e tre sono anche produttori esecutivi. Anche Hiro Matsuoka e Takemasa Arita sono produttori esecutivi ma per conto di Toho Co., Ltd., la proprietaria del personaggio di Godzilla.

Il cast comprende anche Anna Sawai (Pachinko), Ren Watabe (461 Days of Bento), Kiersey Clemons (Hearts Beat Loud), Joe Tippett (Mare of Easttown), Anders Holm (The Mindy Project) ed Elisa Lasowski.