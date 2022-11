Godzilla: nuovo film giapponese in sviluppo da Toho con data di uscita designata

Toho a sei anni dall’uscita di Shin Godzilla annuncia un nuovo film live-action dedicato all’iconico mostro nipponico. Lo studio ha dato l’annuncio in occasione del “Godzilla Day” rivelando che un nuovo Godzilla live-action uscirà il 3 novembre 2023, anticipando di un anno l’americano Godzilla vs. Kong 2 di Legendary che uscirà nel 2024, preceduto da una serie tv live-action realizzata per Apple TV+.

Toho ha dato l’annuncio via Twitter pubblicando l’immagine di una “G” nera stilizzata su sfondo bianco accompagnata dalla data di uscita “11.3.23”.

In aggiunta all’annuncio via Twitter è stato confermato che il nuovo film sarà diretto da Takashi Yamazaki, che ha lavorato agli effetti visivi di “Shin Godzilla”, diretto lo spettacolare live-action Space Battleship Yamato e i film d’animazione Doraemon – Il film, Lupin III: The First e Dragon Quest: Your Story.

Lora Cohn, amministratore delegato di Toho International, la sussidiaria con sede a Los Angeles della società di produzione e distribuzione cinematografica di Toho, ha dichiarato: “La lunga storia di Godzilla ha plasmato il mondo della cultura pop e del fandom di mostri per quasi 70 anni”.

Bill Tsutsui, uno storico e accademico giapponologo americano noto esperto di Godzilla, tra i suoi lavori i saggi Godzilla on my Mind: Fifty Years of the King of Monsters (2004) e in Godzilla’s Footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage (2006), parlando della storia del’iconico “Re dei mostri” ha dichiarato: “Per così tanti decenni i giapponesi non sono stati molto orgogliosi di aver creato questo mostro cinematografico. Non era un grosso affare in Giappone come lo era altrove. Di recente, tuttavia, i giapponesi, incluso lo studio Toho, si sono resi conto di quale enorme proprietà sia Godzilla e hanno fatto un lavoro migliore sfruttandolo e commercializzandolo, puntando a far crescere quella proprietà. I giapponesi hanno ritrovato un nuovo senso di orgoglio per il mostro, e questa è un’aggiunta importante rispetto al passato”.

Tornando alla serie tv live-action di Legendary ed Apple TV+, ancora senza titolo e che coinvolgerà Godzilla e altri Titani, vede Chris Black come showrunner e Black e Matt Fraction che serviranno come co-creatori e produttori esecutivi. La serie si concentrerà sul “viaggio di una famiglia per scoprire i suoi segreti sepolti e un’eredità che li collega all’organizzazione segreta nota come Monarch”. Joby Harold, Tory Tunnell, Hiro Matsuoka e Takemasa Arita saranno ulteriori produttori esecutivi. Il progetto sarà una produzione in joint-venture tra Legendary Television, Safehouse Pictures, Toho Co. Ltd. e Apple TV+ Original Series.