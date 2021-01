Godzilla vs Kong: nuove clip, spot tv e action figure conferma arma di Kong

In attesa del primo trailer di Godzilla vs Kong sono disponibili una serie di clip e spot tv che ci danno un assaggio di ciò che vedremo nell’evento crossover di Legendary.

La prima clip presenta un primo sguardo al ritorno di Madison Russell da Godzilla II: King of the Monsters e da notare la parte finale che mostra Kong lanciarsi verso Godzilla brandendo un’arma mentre il leggendario Kaiju spara il suo Raggio atomico.

More new 'Godzilla vs. Kong' footage has been revealed! pic.twitter.com/GMvveTKcEx — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) January 22, 2021

Un fan di Twitter ha condiviso un’immagine di una action figure di “Godzilla vs Kong”. La figure ritrae Kong con la sua ascia da battaglia. Sebbene il giocattolo sia trapelato quasi un anno fa, ora è confermato che Kong userà l’ascia in “Godzilla vs Kong”.

Nei nuovi video di “Godzilla vs Kong” si possono vedere anche scene che mostrano la scimmia in catene, un momento di grande empatia con Kong che stabilisce una connessione con una ragazza non identificata e c’è anche un avvertimento dalla Monarch dell’imminente incontro/scontro tra i due Titani.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

The Monarch science website is going crazy right now. #GodzillavsKong pic.twitter.com/kDNnYA8UXf — Let’s Talk Godzilla (@GodzillaLets) January 21, 2021

Il MonsterVerse di Legendary è stato lanciato nel 2014 e il reboot di Godzilla è diventato un notevole successo al botteghino con un incasso di oltre 525 milioni in tutto il mondo. Il successivo reboot Kong: Skull Island ha superato i 550 milioni mentre ils equel Godzilla II – King of the Monsters non è stato all’altezza delle aspettative sia a livello di qualità che di incassi (386 milioni nel mondo).

L’evento crossover diretto da Adam Wingard (You’re Next, The Guest, Death Note) vede la partecipazione di Millie Bobby Brown (Stranger Things), Brian Tyree Henry (Atlanta), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Danai Gurira (The Walking Dead), Jessica Henwick (Iron Fist), Alexander Skarsgard (True Blood), Shun Oguri (Gintama), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Kyle Chandler (Friday Night Lights), Demian Bichir (The Nun), Van Marten (The Walking Dead) e Zhang Ziyi (La tigre e il dragone). La colonna sonora del film è di Tom Holkenborg, alias Junkie XL, anche autore delle musiche di Mad Max: Fury Road, Alita – Angelo della battaglia, Deadpool e Batman v Superman: Dawn of Justice.

“Godzilla vs. Kong” arriverà nei cinema il 21 maggio 2021.