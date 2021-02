Godzilla vs Kong: nuovo trailer giapponese con filmati inediti

Disponibile un nuovo trailer di Godzilla vs Kong che include filmati inediti, inclusa una scena di Godzilla che prende a pugni Kong, uno scambio che nei trailer precedenti non si era visto, ma c’era solo Kong darle di santa ragione al Re dei Mostri, ma visto che il trailer è giapponese è sembrato giusto riportare un po’ di equilibrio.

Questo epico crossover / sequel dei recenti film di Godzilla e Kong parte del Monsterverse vede finalmente i due mega-mostri in contrapporsi in una battaglia per il destino del mondo. Il film debutterà negli Stati Uniti nelle sale e in simultanea su HBO Max il 31 marzo.

La trama ufficiale:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

“Godzilla vs Kong” è interpretato da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Godzilla vs Kong” è diretto dal regista americano Adam Wingard, regista dei thriller-horror You’re Next, The Guest, del sequel Blair Witch e del remake americano di Death Note. La sceneggiatura è scritta da Eric Pearson e Max Borenstein, da una storia di Terry Rossio e Michael Dougherty & Zach Shields; basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da Toho Co. LTD.