In attesa di un trailer ufficiale, Warner Bros. ha rivelato un nuovo logo per Godzilla vs Kong, il crossover in cui culmineranno i tre film usciti sinora del MonsterVerse.

Il logo viene svelato in concomitanza con la notizia che “Godzilla vs. Kong” e tutte le uscite dello studio del 2021 fruiranno negli Stati Uniti di uscite simultanee sia in sala (ove possibile) che in streamig sulla piattaforma HBO Max, per adattarsi allo scenario creato dalla pandemia globale di Covid-19. Il video oltre a “Godzilla vs Kong” include Wonder Woman 1984, Matrix 4, il nuovo Dune di Denis Villeneuve, The Suicide Squad, In The Heights, il biopic Judas and the Black Messiah, il live-action di Tom & Jerry, il prequel dei Soprano The Many Saints of Newark, gli horror The Conjuring 3 e Malignant, King Richard con Will Smith, il neo-western Those Who Wish Me Dead, Space Jam 2, Reminiscence con Hugh Jackman, il reboot Mortal Kombat e il thriller poliziesco The Little Things con Denzel Washington.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Per prepararsi al film il regista Adam Wingard ha dichiarato in un’intervista di aver rivisto per l’occasione una manciata di film di Godzilla e King Kong con cui è cresciuto, il che ha ravvivato un senso di empatia che provava per i mostri da bambino. E quell’elemento emotivo è esattamente ciò che vuole portare al suo crossover.

Alcuni di quei film di Godzilla che non vedevo da quando ero bambino, quindi rivisitarli è stato molto divertente. Riuscire quasi a tornare indietro nel tempo e rivivere com’era, sono stato in grado di entrare direttamente in empatia con quella sensazione quando mi sentivo davvero come se, forse Godzilla perderà davvero in questo film. È stato davvero importante perché mi ha aiutato a ricordare, andando avanti con Godzilla vs King Kong, il tipo di sentimenti che le persone proveranno quando lo guarderanno. È quello che voglio fare, voglio davvero che tu prenda sul serio quei personaggi. Voglio che tu sia coinvolto emotivamente, non solo con i personaggi umani, bensì con i mostri. Se potessi fare a modo mio, vorrei che le persone abbiano davvero le lacrime agli occhi alla fine del film, e che siano coinvolte in quello che sta succedendo.

“Godzilla vs Kong” arriverà nei cinema americani e in simultanea su HBO Max il 21 maggio 2021.