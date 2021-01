Gotham Awards 2021: Nomadland miglior film e Premio del pubblico

Sono stati annunciati i vincitori dei Gotham Awards 2021, con la 30esima edizione allestita in un ibrido virtuale e di persona che ha premiato un gruppo eterogeneo di pellicole e figure del cinema indie.

Nomadland di Chloé Zhao prosegue la sua corsa verso gli Oscar con altri due premi all’attivo: miglior film e premio del pubblico.

Zhao ha ringraziato in video i festival cinematografici: Ci hanno veramente mostrato e ci hanno ricordato che non siamo soli. Che abbiamo una comunità, una comunità forte, che è unita dal nostro amore per il cinema. Quindi grazie per averci aiutato l’anno scorso.

First Cow di Kelly Reichardt nonostante le quattro nomination è uscita dalla cerimonia di premiazione a mani vuote. Riz Ahmed è stato eletto miglior attore per Sound of Metal mentre Nicole Beharie di Miss Juneteenth ha vinto come miglior attrice. Altri vincitori includono due ex aequo per la miglior sceneggiatura (“The Forty-Year-Old Version” e “Fourteen”) e miglior documentario (“A Thousand Cuts” e “Time”).

Durante i “Gotham Awards” sono stati assegnati anche cinque speciali tributi alla carriera insiginiti all’attore Chadwick Boseman scomparso lo scorso agosto, all’attrice Viola Davis, al regista Steve McQueen, al produttore Ryan Murphy e al cast di Il processo ai Chicago 7 .

I protagonisti de “Il processo ai Chicago 7” hanno ritirato il premio, dopo un’introduzione dello scrittore-regista Aaron Sorkin, tramite video, con ogni membro del cast che condivideva alcune righe di un discorso sui parallelismi tra l’ambientazione del film del 1968 e il 2020.

Proprio come l’attivista rivoluzionario Fred Hampton è stato assassinato nel bel mezzo del processo, George Floyd, Rayshard Brooks, Breonna Taylor e innumerevoli altri innocenti sono stati tragicamente assassinati per mano della polizia nell’ultimo anno. Mezzo secolo dopo gli eventi del processo. dei Chicago 7, manifestanti pacifici sono stati nuovamente colpiti da gas lacrimogeni e si sono confrontati con la polizia, squadre antisommossa e le truppe federali nelle strade di un paese amaramente diviso. Nel frattempo, il blocco politico e la testardaggine continuano ad affliggere i nostri stessi leader, rispecchiando lo scontro intellettuale di quelli che vengono percepiti come obiettivi e che vedete nel nostro film. Gli echi sono stati inconfondibili. Ma se non altro, ci ricordano il lavoro ancora da fare per colmare il divario. “Il processo ai Chicago 7” è accaduto allora, ma sta accadendo ora, ed è destinato a continuare finché l’America non sarà all’altezza dei suoi ideali fondanti di libertà e giustizia per tutti…Dicono che la storia ha la tendenza a ripetersi a meno che non possiamo imparare da essa raccontando le sue storie più importanti.

A seguire trovate la lista dei candidati e premiati per il cinema.

MIGLIOR FILM

The Assistant, regia di Kitty Green

First Cow, regia di Kelly Reichardt

Mai raramente a volte sempre (Never Rarely Sometimes Always), regia di Eliza Hittman

Nomadland, regia di Chloé Zhao – VINCITORE

Relic, regia di Natalie Erika James

MIGLIOR DOCUMENTARIO

76 Days, regia di Hao Wu, Weixi Chen e Anonymous

City Hall, regia di Frederick Wiseman

Our Time Machine, regia di Yang Sun e S. Leo Chiang

A Thousand Cuts, regia di Ramona S. Diaz – VINCITORE

Time, regia di Garrett Bradley – VINCITORE

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Donne ai primi passi (Mignonnes), regia di Maïmouna Doucouré

Martin Eden, regia di Pietro Marcello

La ragazza d’autunno (Dylda), regia di Kantemir Balagov

Identifying Features, regia di Fernanda Valadez – VINCITORE

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi (Wolfwalkers), regia di Tomm Moore e Ross Stewart

MIGLIOR ATTORE

Riz Ahmed – Sound of Metal – VINCITORE

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Jude Law – The Nest

John Magaro – First Cow

Jesse Plemons – Sto pensando di finirla qui (I’m Thinking of Ending Things)

MIGLIOR ATTRICE

Nicole Beharie – Miss Juneteenth – VINCITORE

Jessie Buckley – Sto pensando di finirla qui (I’m Thinking of Ending Things)

Carrie Coon – The Nest

Frances McDormand – Nomadland

Yoon Yeo-jeong – Minari

PREMIO BINGHAM RAY AL MIGLIOR REGISTA RIVELAZIONE

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Channing Godfrey Peoples – Miss Juneteenth

Carlo Mirabella-Davis – Swallow

Andrew Patterson – L’immensità della notte (The Vast of Night) – VINCITORE

Alex Thompson – Saint Frances

MIGLIOR INTERPRETE RIVELAZIONE

Jasmine Batchelor – The Surrogate

Kingsley Ben-Adir – One Night in Miami… – VINCITORE

Sidney Flanigan – Mai raramente a volte sempre (Never Rarely Sometimes Always)

Orion Lee – First Cow

Kelly O’Sullivan – Saint Frances

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version – VINCITORE

Dan Sallitt – Fourteen – VINCITORE

Mike Makowsky – Bad Education

Andrew Patterson e Craig W. Sander – L’immensità della notte (The Vast of Night)

Jonathan Raymond e Kelly Reichardt – First Cow

TRIBUTO ALLA CARRIERA

Chadwick Boseman

Viola Davis

Steve McQueen

Ryan Murphy

Fonte: THR