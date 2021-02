Gremlins: Zach Galligan e Gizmo di nuovo insieme per uno spot pubblicitario

Zach Galligan e il mogway Gizmo del franchise Gremlins di nuovo insieme per un meraviglioso spot pubblicitario all’insegna della nostalgia canaglia e del revival anni ottanta, che da Stranger Things fino al recente Wonder Woman 1984 detta moda.

Galligan che ha interpretato Billy Peltzer nei film “Gremlins” del 1984 e in Gremlins 2 – La nuova stirpe del 1990 torna in un nuovo spot della bibita “Mountain Dew” per pubblicizzare il nuovo gusto “Mtn Dew Zero Sugar”. Un maturo Galligan disquisisce sulla nuova bibita seduto su un divano accanto ad un po’ ingrigito, ma sempre vivace Gizmo. Billy parla di come la versione senza zucchero sia di fatto uguale all’originale, a questo punto Gizmo beve ma come recita la seconda regola, mai bagnarlo né dargli acqua da bere, così genera i cugini cattivi Gremlins, a questo punto entra in scena la figlia adolescente di Billy, una sorta di Mercoledì Addams, che dall’espressione del viso e dal gremlin che porta sulla spalla, ci fa intuire che Billy nonostante il trascorrere degli anni non ha imparato la lezione e soprattutto a rispettare le tre fondamentali regole.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

In attesa di nuovi aggiornamenti su Gremlins 3, i fan potranno godersi la serie tv animata Gremlins: Secrets of the Mogwai in arrivo su HBO Max. La serie è scritta da Tze Chun ci porta in una Shanghai degli anni ’20 per rivelare la storia di come Sam Wing, 10 anni (futuro proprietario del negozio Mr. Wing nel film del 1984) incontrò il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme ad un’adolescente ladra di strada di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la campagna cinese, incontrando, e talvolta combattendo, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Nel loro tentativo di restituire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, vengono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di malvagi Gremlins.

Fonte: Bloody Disgusting