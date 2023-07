Hai mai avuto paura?: trailer e clip del film horror di Ambra Principato (Al cinema dal 27 luglio)

Dal 27 luglio 2023 nei cinema con Vision Distribution Hai mai avuto paura?, il film horror diretto dalla sceneggiatrice e regista esordiente Ambra Principato. I protagonisti del film sono i giovani Lorenzo Ferrante e Justin Korovkin, nei ruoli dei fratelli Orazio e Giacomo. Ambra Principato dirige un horror che racconta un passaggio fondamentale della formazione di ognuno: l’accettazione di sé, della propria vera natura e delle proprie ombre.

Hai mai avuto paura? – Trama e cast

La trama ufficiale: “Hai mai avuto paura?” si svolge in un piccolo borgo italiano nel 1813, scosso da inspiegabili episodi violenti che sembrano accadere a ogni plenilunio: un animale selvatico sta uccidendo il bestiame e i contadini sono disperati. Intanto, il piccolo Orazio (Lorenzo Ferrante) nota il comportamento misterioso del fratello maggiore Giacomo (Justin Korovkin). Ai suoi occhi, il fratello appare molto strano a causa della sua ossessione per la Luna. Giacomo è nel pieno dell’adolescenza e della ribellione, i suoi occhi cercano il calore che non riesce a trovare nel freddo e austero ambiente familiare. Oggetto del suo amore è Silvia (Sveva Mariani), una contadina che Giacomo ha modo di incontrare durante le sporadiche uscite in carrozza. Quando la sete di sangue della “bestia” – così soprannominata dalla gente del villaggio – si scaglia sulla prima vittima umana, un cacciatore venuto dalle montagne si mette alla sua ricerca nei boschi e nel paese. Ricerca che, parallelamente, Orazio sta svolgendo nei confronti del fratello prima, e dei suoi antenati poi, riscoprendo il passato oscuro e nebuloso della sua famiglia.

Il cast del film include Elisa Pierdominici, Mirko Frezza, Marta Richeldi, Mauro Marino, Claudia Della Seta, Maurizio Di Carmine, Alessandro Bedetti e con David Coco.

Hai mai avuto paura? – Trailer e video

Curiosità sul film

Ambra Principato dirige “Hai mai avuto paura?” da una sua sceneggiatura e un soggetto scritto con Carmen Danza.

Il cast tecnico: Fotografia di Davide Sondelli / Scenografia di Diego Ricci & Antonella Vilella / Montaggio di Pietro Morana / Costumi di Giorgia Guglielman & Pasquale Catalano / Suono di Vittorio Melloni / Montaggio di presa diretta Alessandro Doni / Sound Designer Simone Chiossi / Fonico di mix Alessandro Checcacci / Organizzatore generale Massimiliano Pisechi

Il film è una produzione RedVelvet, in collaborazione con Vision Distribution.

Note di regia

Attraverso una narrazione dalle tinte horror/mistery, il film mostra un passaggio fondamentale nella vita e nella formazione di ogni individuo: l’accettazione di sé, della propria vera natura e delle proprie ombre. La storia è raccontata attraverso gli occhi di un bambino alle prese con una paura ancestrale e universale: LA PAURA DEL BUIO, DELL’OSCURITÀ E DELL’IGNOTO.

Orazio la rifugge, ma ne è fortemente attratto. Oscurità e ignoto esercitano su noi tutti un fascino magnetico, ed è esattamente ciò che viene indagato in questo racconto. (Ri)conoscere le proprie zone d’ombra è qualcosa che può far paura, un passaggio necessario e non certo privo di sofferenze: qualcosa deve morire perché qualcos’altro possa nascere. La paura è più forte quando non sai bene che aspetto abbia, né da dove arrivi il pericolo.

L’elemento sovrannaturale che si è abbattuto sul villaggio – “La Bestia” – rimarrà per lo più oscurata, nascosta nell’ombra, mai mostrata. Una minaccia costante e presente nella vita di tutti. Elementi di rimando costante alla vicinanza della Bestia alla comunità sono disseminati nel film: la intravediamo negli animali impagliati disseminati nell’austera dimora, nelle ombre che affollano la mente di Orazio e che il bambino disegna sul suo diario con inchiostro nero e denso. La percepiamo nell’ambiguo e malefico quadro dell’antenato, nei libri proibiti che il Conte si prodiga a nascondere. La riconosciamo nei riti pagani compiuti dal cacciatore – e nella cicatrice che porta sull’occhio: la bestia è antica e convive con l’uomo da immemore tempo. “Non si scappa dalla paura.

Non si fugge dall’ombra”, ricorda a tutti l’uomo. L’Ombra si nasconde in ognuno di noi, anche nel più insospettabile. E non va mai soffocata o ignorata, o andremo incontro a orribili conseguenze…

[Ambra Principato]

Ambra Principato (regista) – Note biografiche

Ambra Principato, regista e sceneggiatrice, ha alle spalle una formazione di tipo scientifico, una laurea in Scenografia e Costume (Accademia di Belle Arti di Brera) con specializzazione (Teatro Alla Scala). Nel 2015 si diploma in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Seguono anni di lavoro in agenzie di comunicazione di Milano, per cui gestisce i reparti video e la regia delle campagne. Parallelamente, comincia a scrivere soggetti per il cinema, ottenendo riscontri positivi che la spingono a dedicarsi all’attività di ideazione e scrittura per il cinema e la serialità a tempo pieno. Nel 2021 vince il bando di finanziamento Mibact con un nuovo soggetto originale di lungometraggio, attualmente in fase di scrittura. Nel 2022 scrive e dirige il film “Hai mai avuto paura?”, film liberamente ispirato ad una nota opera dello scrittore, poeta e accademico Michele Mari. Allo stesso tempo un nuovo lungometraggio, di cui ha curato soggetto e sceneggiatura, è in fase di pre produzione.

Justin Korovkin (Giacomo) – Note biografiche

E’ un attore italo-canadese. Nasce a Orvieto in Umbria nel 2007, essendo completamente bilingue recita sia in italiano che in inglese, e ha partecipato ad una serie di film pluripremiati che l’hanno portato a calcare numerosi red carpet di alcuni dei più rinomati festival del cinema, tra i quali Berlino, Locarno, Sitges e Venezia. Nel 2017 Justin ha avuto il suo debutto con “The Book of Vision” del regista Carlo S. Hintermann e prodotto da Terrence Malik nel quale ricopriva il ruolo di baronetto Günter von Ouerbach. Nel 2019 ha ottenuto il ruolo di protagonista maschile di “Samuel” in “Il Nido” (The Nest) di Roberto De Feo. Nel film ha inoltre suonato dal vivo e in presa diretta sul set, i brani per pianoforte che compongono la colonna sonora. Nello stesso anno viene scelto per il ruolo di “Geremia Guerrini” in “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo e la sua interpretazione lo porta ad essere il più giovane tra i tre finalisti del Premio “Ennio Fantastichini” per il miglior attore emergente. In seguito, viene chiamato ancora da R. De Feo e P. Strippoli per interpretare il ruolo di Samuel 16 in “The Classic Horror Story” (Netflix). Nel 2021 ha recitato come Jesse nel ruolo di aspirante sceriffo nel serial “That Dirty Black Bag” (piattaforma AMC+). In 2022/23 Justin venne scelto come protagonista per i film “Hai Mai Avuto paura?” e “Invisibili” entrambi diretti da Ambra Principato.

David Coco (Conte Gustavo) – Note biografiche

David Coco si diploma presso la Scuola d’Arte Moderna del Teatro Stabile di Catania sotto la guida del maestro Giuseppe Di Martino e continua il suo percorso di formazione con Peter Clough, Ken Rea, Andrea Camilleri, Jean-Paul Denizon, Danio Manfredini e Dario Fo che lo dirige nel suo “Il diavolo con le zinne” accanto a Giorgio Albertazzi e Franca Rame.

Nel corso degli anni lavora in molti spettacoli di successo ed è diretto tra gli altri da Walter Pagliaro, Giancarlo Cobelli, Lamberto Puggelli e Armando Pugliese. Alterna il lavoro in teatro con quello in televisione e nel cinema, dove è chiamato spesso ad interpretare personaggi realmente esistiti. Lo ricordiamo nei panni di Gaspare Pisciotta nel film “Segreti di Stato” di Paolo Benvenuti, in concorso al Festival di Venezia nel 2004; in quelli del primo pentito di mafia Leonardo Vitale nel film “L’uomo di vetro” di Stefano Incerti che gli vale, in Francia, diversi premi come migliore attore protagonista; in quelli di Pio La Torre nel film “Placido Rizzotto” regia di Pasquale Scimeca; di Ninni Cassarà nella serie tv “Giovanni Falcone, l’uomo che sfidò Cosa Nostra” regia di Andrea e Antonio Frazzi; e in quelli di Bernardo Provenzano nel film tv “L’ultimo dei Corleonesi” per regia di Alberto Negrin. È Leoluca Bagarella nella serie tv “Il Cacciatore” stagione 1 e 2 regia di Stefano Lodovichi e Davide Marengo e nel 2020 interpreta Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana ucciso nel 1980, nel film “Il delitto Mattarella” con la regia di Aurelio Grimaldi.

Nel 2019 ha partecipato al film “Il talento del calabrone”, regia G. Cimini. È tra i protagonisti di Letizia Battaglia, diretto da Roberto Andò; Viola come il mare, di Francesco Vicario e Rinascere di Umberto Marino. Nel 2022 è stato protagonista del film “Gli Immortali” regia di Anne Riitta Ciccone.

Mirko Frezza (Scajaccia) – Note biografiche

Mirko Frezza nasce a Roma nel 1973 e ha debuttato sul grande schermo con il film “Il più grande sogno”, diretto da Michele Vannucci. Il film racconta la sua storia: dall’esperienza in carcere fino al riscatto sociale.

Tra i suoi film come interprete, si ricordano: “Golia” (2021) di Roberto Marra e Stefano Salvatori, “Appena Un Minuto” (2018) regia di Francesco Mandelli, “A Mano Disarmata” (2018) regia di Claudio Bonivento, “Detective per caso” (2018) regia di Giorgio Romano, “Dogman” (2017) regia di Matteo Garrone, “Quanto basta” (2017) regia di Francesco Falaschi, “Una vita spericolata” (2017) regia di Marco Ponti, “Riccardo va all’Inferno” (2017) regia di Roberta Torre, “La banda dei tre” (2016) regia di FM Dominedò, “4021” (2015) regia di Viviana Lentini, “Ma tu..di che segno 6?” (2014) regia di Neri Parenti, “Fratelli di Sangue” (2014) regia di Pietro Tamaro, “Roma Criminale” (2012) regia di Gianluca Petrazzi, “5” (2009) regia di Francesco Dominedò.

Hai mai avuto paura? – Foto e poster