Halloween Kills: nuova immagine ufficiale con Michael Myers

È stata condvisa via Twitter una nuova immagine ufficiale di Halloween Kills, il sequel del regista David Gordon Green, che ritrae l’icona horror Michael Myers pronta a seminar cadaveri nel secondo capitolo della nuova trilogia di Green che si concluderà 1l 14 ottobre 2022 con l’epilogo Halloween Ends.

New #HalloweenKills promotional photo shows Michael atop the Myers House stairs! 😱🎃🔪 pic.twitter.com/19nipVqrX2 — Halloween Scenes (@HalloweenScenes) January 6, 2021

Exclusive: Director David Gordon Green talks to Total Film about #HalloweenKills https://t.co/bmTEvkPlQn — Total Film (@totalfilm) January 6, 2021

Durante una recente intervista con GamesRadar, Green ha parlato del film e di come si evolverà la storia.

Riguarda la creazione della paura. Una cosa è aver paura dell’Uomo Nero, avere qualcuno che potrebbe essere nell’armadio, sotto il letto, strisciando per casa tua…Ma volevamo esplorare il dopo che era confusione, disinformazione e paranoia. Cosa succede quando la paura diventa virale? Non puoi più mettere la testa sotto le coperte. Quando abbiamo realizzato l’ultimo, volevamo trovare un modo per qualcuno che non ha mai visto l’originale di mettersi al passo con la storia. Ma questo arriva subito all’azione. È molto aggressivo. È più efficiente. Volevamo che lo facesse. essere un mezzo esplosivo prima che le cose diventino di nuovo snelle e personali.

Il sequel si svolge durante la stessa notte dell’ultimo film, riprendendo esattamente da dove abbiamo lasciato, con gli eventi del sequel che saranno l’occasione per una reunion di personaggi introdotti nel film origijnale del 1978 che si riuniranno per provare, una volta per tutte, ad abbattere Michael. È stato precedentemente rivelato che la storia è incentrata su una comunità unita nell’indignazione ma divisa nel modo di affrontare un male che causerà il disfacimento della comunità stessa sprofondandola nel caos e in una paranoia che si diffonderà come un’epidemia.

Jamie Lee Curtis torna nei panni della combattiva Laurie Strode e sarà affiancata da Judy Greer e Andi Matichak, che riprenderanno i ruoli di figlia e nipote di Laurie. Tornano anche Nick Castle e James Jude Courtney, l’Ombra originale e il nuovo Michael Myers condivideranno il ruolo. Il film include anche Kyle Richards che torna nei panni di Lindsey Wallace; Anthony Michael Hall nel ruolo di Tommy Doyle e Nancy Stephens che riprenderà il ruolo dell’infermiera Marion. Halloween Kills uscirà il 15 ottobre 2021.

