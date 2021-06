Halloween Kills, nuovo trailer del sequel di David Gordon Green

«Evil dies tonight», il Male muore stanotte. Credo non ci sia migliore logline per Halloween Kills, sequel di quello uscito nel 2018, a quarant’anni esatti dal capostipite della saga. Finalmente abbiamo a disposizione un nuovo trailer di questa seconda tranche di un progetto che consta di tre parti (Halloween, Halloween Kills ed Halloween Ends, di cui quest’ultimo, ossia il terzo capitolo, ha un’uscita fissata al 2022).



Come tempo addietro ha avuto modo di chiarire lo stesso David Gordon Green, che qui si reinventa per l’ennesima volta, Halloween Kills è un film che ha a che vedere con la paura, la paranoia, la disinformazione ed il panico di massa. Certo, sempre ai microfoni di Empire, lo stesso ha tenuto a ridimensionarne la portata politica, sebbene consideri l’operazione in linea coi tempi, dunque, volendo interpretare, una fotografia dell’epoca mediante popcorn movie di genere horror.

Di fatto, come il trailer chiarisce in maniera piuttosto eloquente, è la ribellione di un’intera comunità che, malgrado la paura e il terrore, intende alzare la testa e debellare la minaccia anche a costo della vita. Insomma, la gente s’è incazzata. Di primo acchito l’aspetto interessante è che più parti potrebbero far propria la tensione di questa premessa narrativa, ciascuno in base a chi o cosa individua come Uomo Nero.

Jamie Lee Curtis torna nei panni di Laurie Strode e sarà affiancata da Judy Greer e Andi Matichak, che riprenderanno i ruoli di figlia e nipote di Laurie. Nel cast anche Nick Castle e James Jude Courtney, l’Ombra originale e il nuovo Michael Myers condivideranno il ruolo. Il film include anche Kyle Richards che vestirà i panni di Lindsey Wallace; Anthony Michael Hall nel ruolo di Tommy Doyle e Nancy Stephens che riprenderà il ruolo dell’infermiera Marion. Halloween Kills approderà in sala il 15 ottobre 2021.