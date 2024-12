Happy Gilmore 2: primo trailer e tutto quello che c’è da sapere su “Un tipo imprevedibile 2” con Adam Sandler

Adam Sandler ha condiviso sui social media il primo teaser trailer di Happy Gilmore 2 aka Un tipo imprevedibile 2. Sandler torna nei panni del protagonista: un giocatore di hockey su ghiaccio con poco talento, un braccio micidiale e problemi di gestione della rabbia che si reinventa giocatore di golf.

Il trailer su “X” era accompagnato dal commento: “Buon Chanukah! Buon Natale! Buone feste! E buon Gilmore a tutti!!!!!!”

Il breve teaser di 30 secondi ma offre un primo sguardo all’Happy Gilmore di Sandler di nuovo in azione sul campo da golf. Il video mostra anche Julie Bowen riprendere il suo ruolo di Virgina Venit, Christopher McDonald come Shooter McGavin e un’apparizione della superstar della NFL Travis Kelce. Ricordiamo che Sandler e Bowen sono tornati a lavorare insieme nel 2020 nell’Hubie Halloween di Netflix.

Happy Gilmore 2 – Primo teaser trailer ufficiale in lingua originale

Il cast include anche Margaret Qualley (The Substance), Ben Stiller che riprende il ruolo di Hal dal primo film, il tirannico inserviente responsabile della casa di cura in cui risiedeva la nonna di Happy, Benny Safdie, Jacqueline Sophia London, Dennis Dugan, Nick Swardson, Swanmy Sampaio, Dani Deetté, Scott Vogel, Lee Trevino, il rapper Bad Bunny (Bullet Train) e il wrestler professionista Maxwell (The Warrior: The Iron Claw), alias MJF, della AEW.

Kyle Newacheck (Murder Mystery) sta dirigendo il sequel da una sceneggiatura scritta da Sandler con l’assiduo collaboratore Tim Herlihy, il duo ha iniziato a collaborare a metà degli anni novanta con Billy Madison e Un tipo imprevedibile.

Il primo film è stato girato a Vancouver in Canada, le riprese del sequel si sono svolte nel New Jersey.

Questo film sarà la prima volta che Jack Giarraputo coprodurrà un film insieme ad Adam Sandler da Pixels (2015), uscito circa 10 anni prima di Happy Gilmore 2 (2025).

Dichiarazioni & interviste

Shooter McGavin and Virginia Venit, please report to the green. Julie Bowen and Christopher McDonald will return in Happy Gilmore 2! pic.twitter.com/RE4wZp5R9R — Netflix (@netflix) September 10, 2024

Parlando in precedenza del film, Sandler ha dichiarato: “È bello. Abbiamo lavorato duramente sulla sceneggiatura. Non volevamo deludere nessuno. La gente me lo chiede da molto tempo. Siamo davvero entusiasti. Abbiamo dato il massimo. Molti giocatori di golf sono gentili e ne faranno parte”.

Durante un’ intervista con il sito Collider, all’attrice Julie Bowen è stato chiesto se avesse mai immaginato che Happy Gilmore 2 si sarebbe u giorno concretizzato:

Non l’ho mai immaginato. Sono all’inizio delle riprese in questo momento. In effetti, sono venuta da te dal set, quindi sei la benvenuta. Non mi ero resa conto di quante persone ne fossero felici. Stiamo girando, ovviamente, sui campi da golf. Non posso rovinare nulla. Non posso rovinare tutte le guest star o i cameo. Posso dire che stiamo girando sui campi da golf con centinaia di comparse, e sono tutte così eccitate. Ho pensato, “Oh, wow, non sapevo che tutti lo stessero aspettando.” Ma ora ne sto iniziando a capire.

Quando le è stato chiesto com’è stato riunirsi con Sandler e Christopher McDonald, che è tornato per interpretare il più grande nemico di Happy Gilmore, Shooter McGavin:

È davvero strano. Questo non è uno spoiler, ma poiché ci sono dei flashback, devono mettermi i capelli e i vestiti di allora, che non sono i miei preferiti. È divertente perché possono anche ringiovanirmi, cosa che non ho mai fatto. E io sono tipo, ‘Fantastico, non vedo l’ora di vedere di cosa si tratta.’ Ci sono un sacco di cose davvero divertenti. E vedere Adam [Sandler] e Chris [McDonald], e persino alcuni membri della troupe, è stato lo stesso. Adams è una persona così leale e adorabile con cui lavorare, e ama portare le persone con sé fin dall’inizio. Perry [Andelin Blake], il nostro scenografo, è stato con lui da Happy Gilmore, e sembra esattamente lo stesso.

Fonte: Adam Sandler