Spaceman: la colonna sonora del film con Adam Sandler (su Netflix dal 1° marzo)

Dal 1° marzo 2024 disponibile su Netflix Spaceman, il dramma sci-fi con protagonista Adam Sandler basato sul romanzo “Il cosmonauta” di Jaroslav Kalfar.

Il film diretto dal vincitore dell’Emmy Johan Renck (Chernobyl) e scritto da Colby Day (I Don’t Want to Kill Myself), segue la missione nello spazio profondo di un’astronauta che si è lasciato alle spalle un matrimonio in crisi e afflitto dalla solitudine trova conforto in una misteriosa e antica creatura che trova nascosta nelle viscere della sua nave.

Spaceman – La musica di Max Richter

Max Richter aveva un enigma particolare da risolvere mentre stava creando la suggestiva colonna sonora del film. Come catturi le disparità emotive di un’intima storia d’amore proiettata nella vasta distesa dello spazio? “Il linguaggio visivo del film influenza davvero le tue decisioni musicali”, afferma il celebre compositore post-minimalista, i cui crediti cinematografici includono Ad Astra e Maria Regina di Scozia, tra molti altri. “La trama visiva, il modo in cui è la luce e l’aspetto tattile delle immagini mi dicono davvero molto su come dovrebbe essere la musica.” A tal fine, Richter ha sperimentato trovando un equilibrio tra trame elettroniche retrò e luminosi fioriture orchestrali. “La tavolozza della colonna sonora è una sorta di elettronica degli anni ’70 che è stata trattata con effetti anni ’70 – registrati su nastro come sarebbero stati registrati allora”, dice. “E poi abbiamo la strumentazione acustica composta principalmente da archi, un po’ di pianoforte e gli archi

Max Richter – Note biografiche

Il compositore tedesco Max Richter è una delle figure più prodigiose della scena musicale contemporanea, con un lavoro rivoluzionario come compositore, pianista, produttore e collaboratore. Dai sintetizzatori e computer a un’intera orchestra sinfonica, il lavoro innovativo di Richter comprende album solisti, balletti, spettacoli in sale da concerto, serie cinematografiche e televisive, installazioni di videoarte e opere teatrali. Ha una formazione classica, studia all’Università di Edimburgo, alla Royal Academy of Music, Londra, e completa i suoi studi con il compositore Luciano Berio a Firenze. “Memoryhouse”, il debutto di Richter nel 2002, è stato descritto come un “punto di riferimento”, mentre il suo album del 2004 “The Blue Notebooks” è stato scelto da The Guardian come uno dei migliori lavori classici del secolo. “SLEEP”, il suo lavoro concertistico di otto ore e mezza, è stato trasmesso ed eseguito in tutto il mondo, tra cui alla Sydney Opera House, al Kraftwerk di Berlino, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Philharmonie de Paris e al Barbican di Londra. Nel 2012 Richter ha “ricomposto” le famigerate Quattro Stagioni di Vivaldi, aggiudicandosi il prestigioso ECHO Classic Award e un posto consolidato nelle classifiche classiche. Negli ultimi anni la musica di Richter è diventata un pilastro per molte delle compagnie di balletto più importanti del mondo, tra cui il Mariinski Ballet, la Scala di Milano, il Joffrey Ballet, il New York City Ballet, il Balletto dell’Opera di Parigi, l’American Ballet Theatre, la Semper Oper e l’NDT. , mentre le sue collaborazioni con Wayne McGregor per il Royal Ballet sono state ampiamente acclamate. Richter ha scritto in modo prolifico per il cinema e la televisione, con progetti recenti tra cui La chiave di Sara, Escobar, Generazione perduta, Morgan, Opera senza autore, Hostiles – Ostili, le serie tv The Leftovers, L’amica geniale, Black Mirror, Taboo – che gli è valso una nomination agli Emmy e più recentemente Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, Maria Regina di Scozia e il dramma fantasicentifico Ad Astra con Brad Pitt e la seriet tv Invasion. La sua musica è presente anche in Shutter Island di Martin Scorsese, Valzer con Bashir di Ari Folman e nel film premio Oscar Arrival di Denis Villeneuve. Le commissioni più recenti di Richter provengono dalla città di Bonn per celebrare il 250° anniversario di Beethoven, e un’ulteriore collaborazione tra Richter, Margaret Attwood e Wayne McGregor, basata sulla trilogia di romanzi Maddaddam di Atwood, che sarà presentata in anteprima a Toronto nel settembre 2022. Il suo ultimo progetto registrato, The New Four Seasons, è stato pubblicato nel 2022, segnando i dieci anni del suo progetto Vivaldi Recomposed, ri-registrando il pezzo con strumenti d’epoca.

Spaceman – La colonna sonora

1. In the Sleeping Chamber 3:10

2. A Message 1:21

3. Interference? 4:39

4. Richter: Hearing Voices 1 (Movement study Edit 1) (Max Richter, Mari Samuelsen & Robert Ziegler) 2:43

5. Dormium 3:22

6. The Listening Cosmos 4:49

7. Richter: Hearing Voices 2 (Movement Study Edit 2) (Max Richter, Mari Samuelsen & Robert Ziegler) 2:45

8. It’s 99.999% Effective! 4:03

9. Memory Is a Voyager 2:57

10. Your Loneliness 8:11

11. Lenka Lament 2:57

12. Distance and Time 4:06

13. Richter: Hearing Voices 3 (Movement Study Edit 3) (Max Richter, Mari Samuelsen & Robert Ziegler) 3:24

14. The Chopra Cloud 4:13

15. The Dark Backward and Abysm of Time 6:49

16. Reflected in Her Eyes 6:43

17. Don’t Go Away (feat. Sparks) 7:12

La colonna sonora di “Soaceman” è disponibile su Amazon.