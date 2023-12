George Clooney e Adam Sandler protagonisti di un nuovo film Netflix diretto da Noah Baumbach

George Clooney e Adam Sandler saranno i protagonisti di un nuovo film Netflix diretto dal regista Noah Baumbach e attualmente sprovvisto di titolo. Baumback compagno dell’attrice, sceneggiatrice e regista Greta Gerwig (Barbie), e noto per aver diretto Ben Stiller in Lo stravagante mondo di Greenberg e The Meyerowitz Stories, la moglie Greta in Frances Ha e Mistress America e Adam Driver in Storia di un matrimonio e Rumore bianco.

Baumbach come è sua consuetudine ha scritto anche la sceneggiatura, insieme a Emily Mortimer, del nuovo film che sarà prodotto da Amy Pascal e David Heyman. Non ci sono molti dettagli sul film, ma pare che sarà un film di formazione sul mondo degli adulti, descritto come comico ed emozionante.

Clooney ha recentemente diretto il dramma sportivo sul canottaggio Boys in the Boat e lo vedremo al fianco di Brad Pitt nel thriller Wolves di Apple TV+ diretto da Jon Watts (Spider-Man: No Way Home), pellicola che segue due risolutori di problemi abituati a lavorare da soli, che si ritrovano a condividere loro malgrado lo stesso incarico.

George Clooney è alla prima collaborazione con Baumbach mentre Adam Sandler è stato diretto dal regista nella commedia “The Meyerowitz Stories”, incentrato su una famiglia disfunzionale newyorkese di origine ebraica con Sandler che ha recitato al fianco di Ben Stiller, Emma Thompson e Dustin Hoffman.

ha sviluppato numerosi progetti con Netflix tra cui Murder Mystery 2, Non sei invitata al mio Bat Mitzvah e più recentemente ha recitato nel film d’animazione Netflix Leo prestando la voce al protagonista, una lucertola mascotte di una classe elementare. Sandler ha attualmente altri due titoli in ballo, entrambi in post-produzione: il primo lo vede fare di nuovo squadra con i Safdie Brothers dopo Diamanti grezzi, il film non ha ancora un titolo e la trama è top-secret, mentre nel secondo, il dramma fantascientifico Spaceman, Sandler è Jakub Procházka, che rimasto orfano da ragazzo e cresciuto nella campagna ceca dai nonni, si cimenta con un obiettivo improbabile, diventare il primo astronauta del paese.

