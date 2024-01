Spaceman: primo trailer italiano del film con Adam Sandler (su Netflix dal 1° marzo)

Dal 1° marzo 2024 arriva su Netflix Spaceman, un film fantascientifico diretto dal vincitore dell’Emmy Johan Renck (Chernobyl). La storia è incentrata su un astronauta, interpretato da Adam Sandler, inviato in missione ai margini della galassia dove incappa in un’antica creatura nascosta sulla sua nave.

Spaceman – Trama e cast

Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, l’astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš (con la voce in inglese di Paul Dano) collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi.

Il cast include anche Kunal Nayyar, Isabella Rossellini, Lena Olin, Petr Papánek, Marian Roden, Zuzana Stivínová, Sinead Phelps, Sunny Sandler, John Flanders, Bash Doran, Petr Bláha, Mikulas Cizek, Jessica Bechynová, Sona Beaumont, Kimberly Han, Young Lee, Elke Luyten.

Spaceman – Il primo trailer ufficiale

“Spaceman” è scritto da Colby Day (I Don’t Want to Kill Myself) e tratto dal romanzo “Il cosmonauta” di Jaroslav Kalfar.

Praga, primavera 2018. Rimasto orfano in giovane età e cresciuto in campagna dai suoi strambi nonni, Jakub Procházka è uno scienziato di scarsa importanza con un grande sogno: diventare il primo astronauta del suo paese, la Repubblica Ceca, una nazione in cerca di identità dopo il crollo della cortina di ferro. Per questo, quando gli viene proposta una missione sul pianeta Venere, non ha dubbi: potrà diventare un eroe e riscattare il nome della sua famiglia, infangato dalle gravi colpe del padre, informatore e torturatore durante il regime comunista. Ma tutto ha un costo, e il prezzo da pagare in questo caso è abbandonare la moglie Lenka, sacrificando sull’altare dell’ambizione personale il matrimonio e il progetto di un figlio insieme. Sotto lo sguardo adorante del suo popolo, Jakub parte a bordo dello shuttle: d’ora in poi sarà solo nello spazio profondo, anzi no, godrà della compagnia (reale o immaginaria) di un bizzarro alieno. Ma l’impresa è pericolosa e Jakub rischia la vita: sarà l’intervento di una flotta russa in missione segreta a riportarlo sulla Terra dalla sua Lenka?

Il romanzo “Il Cosmonauta” è disponibile su Amazon.