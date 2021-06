Stasera in tv: “Hard Kill” su Italia 1

Cast e personaggi

Jesse Metcalfe: Derek Miller

Bruce Willis: Chalmers

Lala Kent: Eva Chalmers

Natalie Eva Marie: Sasha Zindel

Texas Battle: Nick Fox

Sergio Rizzuto: The Pardoner

Swen Temmel: Dash Hawkins

Jon Galanis: Harrison Zindel

Tyler Jon Olson : Tenente Colton

Leslee Emmett: Crystal

Nicholas Petron: Autista Limo

Abigail Esmena: Cameriera

Jacquie Nguyen: Gemma

Katie Groneman: Barista

Adam Huel Potter: Avventore ubriaco

La trama

Sconvolta dal fatto che la sua tecnologia rivoluzionaria verrà utilizzata in modo improprio per scopi militari, Eva Chalmers (Lala Kent) si avvicina d un estremista noto come “The Pardoner” (Sergio Rizzuto), che promette di aiutarla ad usarla per salvare il mondo. Quando però Eva scopre e rifiuta di avallare suoi piani terroristici, lui la prende in ostaggio e tenta di costringere suo padre, Donovan (Bruce Willis), a rivelare il codice per attivarlo. Donovan assume una squadra di mercenari guidati da Derek Miller per salvare Eva e recuperare la tecnologia.

Curiosità

“Hard Kill” è diretto dal regista iraniano-americano Matt Eskandari specialista in film d’azione. I crediti di Eskandari includono il thriller-horror Victim, l’horror d’azione Game of Assassins e e l’horror 12 Feet Deep.

“Hard Kill” è la terza collaborazione del regista Matt Eskandari con Bruce Willis dopo Trauma Center – Caccia al testimone e Survive the Night.

La sceneggiatura di “Hard Kill” è di Joe Russo e Chris LaMont, da una storia di Clayton Haugen e Nikolai From . Russo e LaMont hanno scritto insieme anche diversi cortometraggi, il thriller The Au Pair, il film tv horror Be Mine diretto da Russo e il thriller The Last Will and Testament of Charles Abernathy.

Questo è il secondo film consecutivo in cui Bruce Willis (Chalmers) e Texas Battle (Nick) recitano insieme dopo Trauma Center – Caccia al testimone del 2019.

Lala Kent (Eva) ha recitato con Bruce Willis (Donovan) in 10 Minutes Gone (2019).

Bruce Willis e Lala Kent sono apparsi in quattro film insieme in due anni: Trauma Center, 10 Minutes Gone, Hard Kill e Out of Death.

Le musiche originali del film sono del compositore Rhyan D’Errico al suo terzo lungometraggio di fiction dopo il western-horror Happy Hunting e il film fantascientifico Oxalis.



