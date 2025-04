Harry Potter, nuova serie tv: svelato il cast, tutti i nomi

Dal cinema alla televisione: Harry Potter sta per tornare in una serie tv tutta da scoprire. Prime novità sul cast

Il maghetto più famoso al mondo, alias Harry Potter, sta per tornare sugli schermi. Questa volta, però, in una serie tv targata HBO. Il mondo costruito dalla scrittrice J.K. Rowling ha fatto sognare milioni di bambini, ma anche di adulti, in tutto il globo.

Nei libri come al cinema, si sono affrontati temi come l’amicizia autentica, l’amore, il coraggio, la libertà, l’identità, la morte. E ancora il confine tra il bene e il male, che in Harry Potter assume una connotazione non sempre facile da definire.

Harry e i suoi amici sono schierati dalla parte del bene, così come Voldemort e i suoi complici da quella del male, ma ci sono diversi personaggi che all’inizio si mostrano buoni, e poi sono tutt’altro. Così come Severus Piton, che sembrava un nemico di Harry, e invece lo ha sempre protetto, in gran segreto.

La nuova serie tv andrà ad esplorare anche, come hanno spiegato il regista Mark Mylod e la creatrice della serie, Francesca Gardiner, il mondo di personaggi che per una questione di tempistiche a livello cinematografico, non è stato approfondito.

La nuova trasposizione del libro di J.K. Rowling vedrà iniziare le riprese nell’estate dell’anno corrente, in UK, e l’autrice sarà produttrice esecutiva della serie.

Harry Potter serie tv, primi nomi del cast

Nel frattempo, HBO ha dato i primi nomi degli attori che faranno parte ufficialmente del cast della trasposizione televisiva di Harry Potter.

Si parte dal ruolo di Severus Piton, che sarà ricoperto da Paapa Essiedu, che viene da palcoscenici teatrali e che ha recitato in pellicole famose come Assassinio sull’Orient Express. Sono nate alcune polemiche per via del fatto che l’attore che andrà a impersonare l’insegnante di pozioni, non ha le caratteristiche fisiche del personaggio descritto nei libri della Rowling.

Hanno infatti scelto un attore di origini ghanesi, mentre nei libri, Piton è dipinto come un uomo pallido.

Nei panni di Albus Silente, invece, ci sarà John Lithgow, conosciuto per aver interpretato Dick Solomon in Una famiglia del terzo tipo e che recentemente ha interpretato il ruolo di un cardinale nel cast di Conclave, film che ha vinto l’Oscar come Miglior sceneggiatura non originale. Nel ruolo della vicepreside McGranitt è stata scelta Janet McTear.

Per quanto concerne altri personaggi, come Hagrid, Quirinus Quirrel/Raptor e Argus Gazza, gli attori che li interpreteranno saranno, rispettivamente, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse.

E i ruoli di Harry, Hermione e Ron? Da quando è stato aperto il casting per i ruoli di punta della serie, le candidature sono state oltre 30 mila. A breve, però, dovrebbe arrivare l’attesa comunicazione, dato che le riprese dovrebbero cominciare in estate.