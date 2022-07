Hatching – La forma del male: trailer e anticipazioni del disturbante horror finlandese

Dal 6 ottobre nei cinema italiani con Adler Entertainment Hatching – La forma del male, film horror finlandese della regista esordiente Hanna Bergholm. “Hatching” ha debuttato Sundance Film Festival all’inizio di quest’anno, è già uscito nei cinema statunitensi ad aprile e debutterà nelle sale inglesi il 16 settembre.

Trama e cast

La trama ufficiale: In “Hatching”, la ginnasta dodicenne Tinja (Siiri Solalinna) desidera disperatamente compiacere la madre (Sophia Heikkilä) ossessionata dall’immagine, il cui popolare blog “Lovely Everyday Life” presenta l’esistenza idilliaca della loro famiglia come una curata perfezione suburbana. Un giorno, dopo aver trovato un uccello ferito nel bosco, Tinja porta a casa il suo strano uovo, lo sistema nel suo letto e lo nutre finché non si schiude. La creatura che emerge diventa la sua migliore amica e un incubo vivente, facendo precipitare Tinja sotto l’impeccabile rivestimento in una realtà contorta che sua madre si rifiuta di vedere.

Il cast di “Hatching” include anche Jani Volanen, Reino Nordin, Oiva Ollila, Ida Määttänen, Saija Lentonen, Stella Leppikorpi, Hertta Nieminen, Aada Punakivi, Hertta Karen, Jonna Aaltonen e Miroslava Agejeva.

Hatching – trailer e video

Trailer ufficiale sottotitolato in inglese pubblicato il 12 gennaio 2022

Nuovo trailer ufficiale sottotitolato in inglese pubblicato il 5 maggio 2022

Nuovo trailer ufficiale in lingua inglese pubblicato il 21 luglio 2022

Curiosità

La regista esordiente Hanna Bergholm dirige “Hatching” da una sceneggiatura di Ilja Rautsi, basata su una storia di Bergholm.

Il titolo originale del film è “Pahanhautoja”.

Il film è una co-produzione Finlandia-Svezia

La creatura è stata interpretata da un burattino animatronico, creato dall’animatronic designer Gustav Hoegen e dal suo team. Man mano che il mostro si evolve, invece del burattino, la creatura viene interpretato da diversi artisti. Il trucco speciale è stato creato dal make-up artist Conor O’Sullivan nominato tre volte all’Oscar al miglior trucco per Il cavaliere oscuro, Salvate il soldato Ryan. O’Sullivan ha recentemente realizzato il trucco di Morbius, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e la serie tv Moon Knight.

Chi è Hanna Bergholm?

La regista Hanna Bergholm si è laureata nel 2009 presso l’Università di Arte e Design di Helsinki con un Master in Regia Cinematografica. Il suo primo lungometraggio Hatching è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2022. In precedenza ha diretto cortometraggi premiati a livello internazionale e anche serie televisive. Il suo ultimo cortometraggio horror Puppet Master è stato selezionato in diversi festival cinematografici internazionali tra cui Fantasia Film Festival a Montreal 2018, Fantastic Fest ad Austin 2018 e anche al MoMA Museum of Modern Art di New York 2019.

Dichiarazioni e interviste

La regista Hanna Bergholm sull’utilizzo dell’elemento doppelgänger (via Vulture):

Quando io e la sceneggiatrice Ilja Rautsi abbiamo sviluppato la sceneggiatura insieme, abbiamo discusso dell’uso di quel tropo per mostrare come questa ragazza sente di non essere accettata completamente così com’è, quindi deve nascondere alcune delle sue emozioni, alcuni lati del suo personaggio. E mette tutto questo in questo doppelgänger, che rappresenta le sue aggressioni, il dolore, il bisogno e le imperfezioni. Volevo davvero mostrare come vederti come una persona completa, come vedere anche i tuoi difetti e affrontarli. Inoltre, in questa relazione madre-figlia, ciò che di solito accade è che il genitore vede i propri difetti nel figlio. La mia teoria è che forse è per questo che è così difficile per la mamma vedere questo mostro: perché le ricorda i suoi stessi difetti.

Hanna Bergholm sul design della creatura (via ScreenRant):

L’intero processo di progettazione della creatura è iniziato in Finlandia con due meravigliosi concept artist. Siamo stati io e loro a progettare l’aspetto della creatura e ne hanno disegnato alcune immagini concettuali. Allora sapevo davvero che volevo che questa creatura fosse una creatura con effetti pratici e non un personaggio in CG. Volevo che avesse una presenza fisica reale e sapevo che avevamo bisogno della migliore persona possibile per essere incaricata di realizzare questo burattino. Poi ho cercato su Google “Chi è il miglior designer di animatronica al mondo?” E Google mi ha detto che è Gustav Hoegen, che è stato responsabile del design animatronico nei film di Star Wars, Jurassic World e Prometheus. L’ho contattato, si è emozionato all’idea di salire a bordo e ha raccolto una squadra meravigliosa nel realizzare questo burattino. Sul set, c’erano cinque burattinai che muovevano il burattino con le bacchette, e c’era Gustav che muoveva tutte le espressioni facciali e le dita con i telecomandi. In realtà è stato molto tecnico e molto impegnativo, perché erano necessarie più riprese per farlo sembrare davvero reale. Dirigerlo è stato interessante, perché non puoi parlare con il burattino. A volte sembra che qualcosa non va, ma cos’è? Perché è così tecnico. Per fortuna, il burattinaio principale stava guardando il monitor con me e ho potuto dirgli che il ritmo non sembra del tutto reale. Quindi poteva dire dal punto di vista tecnico che “Ah! Eccolo qui” e tradurre agli altri burattinai cosa c’era che non andava. Ho fatto molto lavoro di squadra, con molte persone che hanno dato vita a questa creatura.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stein Berge Svendsen (Trigger, Piccoli Angeli Detective, 1989, Trio – Alla ricerca del tesoro miracoloso, La sposa del diavolo).

Foto e poster