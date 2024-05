Hayao Miyazaki and the Heron: trailer del documentario presentato a Cannes 2024 sulla realizzazione del film “Il ragazzo e l’airone”

Presentato a Cannes 2024 Hayao Miyazaki and the Heron, in occasione della consegna della Palma d’Oro onoraria allo Studio Ghibli, un nuovo documentario sulla realizzazione del bellissimo film anime Il ragazzo e l’airone che si è recentemente aggiudicato un Oscar al miglior film d’animazione.

“Hayao Miyazaki and the Heron” è una versione ampliata del documentario di Kaku Arakawa 2399 Days with Hayao Miyazaki & Studio Ghibli, già trasmesso dalla televisione giapponese.

Il documentario ci offre una “finestra di due ore nel cuore del processo creativo di Hayao Miyazaki. Il documentario segue sei lunghi anni di lavoro durante la realizzazione de Il ragazzo e l’airone”.

Hayao Miyazaki and the Heron – Il trailer ufficiale

Ultimo post di oggi: ieri a Cannes è stato proiettato il documentario "Hayao Miyazaki and the Heron" di Kaku Arakawa che racconta da vicino la lunga creazione (6 anni) de "Il ragazzo e l'airone. pic.twitter.com/q4X5TGJwaD — Studio Gibli (@studio_gibli) May 21, 2024

La sinossi recita: “Hayao Miyazaki and the Heron è un documentario di due ore che racconta la realizzazione di Il ragazzo e l’airone, girato con accesso esclusivo allo Studio Ghibli nel corso di sette anni sorprendenti. È anche la testimonianza della collaborazione tra il regista Hayao Miyazaki e il produttore Toshio Suzuki mentre eseguono un’intricata danza di delusione e amicizia, rispecchiando quella di Mahito e l’Airone, mentre Suzuki spinge Miyazaki sempre più nella sua creatività, consegnando alla fine un capolavoro senza precedenti”.

Kaku Arakawa ha anche trascorso del tempo con il creatore di Totoro, Chihiro e Ponyo negli anni 2000 per 10 anni con Hayao Miyazaki (2019). Questa serie in quattro parti raccontava la storia di un maniaco del lavoro immerso nella progettazione dei personaggi e rivelava l’uomo dietro il suo talento. Con Arakawa, Miyazaki ha affrontato – in modo riservato e filosofico – i suoi dubbi, il suo rapporto con suo figlio e la sua prospettiva sul tempo che passa.