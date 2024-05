Il Festival di Cannes 2024 ha reso omaggio a una leggenda del cinema, assegnando per la prima volta la Palma d’oro alla carriera ad un gruppo: lo Studio Ghibli. Oltre ai grandi di Hollywood, lo studio giapponese incarnato da due superbi narratori, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, e da una serie di personaggi di culto, ha scatenato una ventata di novità nel cinema d’animazione negli ultimi quattro decenni.

Una dichiarazione di Toshio Suzuki, co-fondatore dello Studio Ghibli:

Sono davvero onorato e felice che allo studio venga assegnata la Palma d’oro onoraria. Vorrei ringraziare il Festival di Cannes dal profondo del mio cuore. Quarant’anni fa, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e io fondammo lo Studio Ghibli con il desiderio di offrire animazione di alto livello e di alta qualità a bambini e adulti di tutte le età. Oggi i nostri film sono guardati da persone di tutto il mondo e molti visitatori vengono al Museo Ghibli, a Mitaka e al Parco Ghibli per vivere in prima persona il mondo dei nostri film. Abbiamo fatto davvero molta strada perché lo Studio Ghibli diventasse un’organizzazione così grande. Nonostante io e Miyazaki siamo invecchiati notevolmente, sono sicuro che lo Studio Ghibli continuerà ad affrontare nuove sfide, guidati dallo staff che porterà avanti lo spirito dell’azienda. Sarebbe un grande piacere se aspettassi con ansia quello che verrà dopo.

Cannes 2024 – Il red carpet dello Studio Ghibli

Con questa Palma d’oro onoraria a Cannes 2024, lo Studio Ghibli si unisce a coloro che hanno ispirato la cinematografia, che il Festival di Cannes celebra ogni anno come affermano Iris Knobloch, presidente del Festival di Cannes, e Thierry Frémaux, delegato generale:

Per la prima volta nella nostra storia, non è una persona ma un’istituzione che abbiamo scelto di celebrare. Come tutte le icone della Settima Arte, questi personaggi popolano la nostra immaginazione con universi prolifici e colorati e narrazioni sensibili e coinvolgenti. Con Ghibli l’animazione giapponese si pone come una delle grandi avventure della cinefilia, tra tradizione e modernità.

Studio Ghibli – Una leggenda lunga quarant’anni

Tutto è iniziato 40 anni fa. Il successo di Nausicaä della Valle del Vento di Hayao Miyazaki nel 1984 gli ha permesso di fondare lo Studio Ghibli con Isao Takahata nel 1985. Hanno realizzato quella che sembrava un’impresa impossibile: produrre in modo indipendente capolavori puri e conquistare il mercato di massa. Il produttore Toshio Suzuki, membro chiave dello studio fin dall’inizio e presto assunto un ruolo a tempo pieno, ha gestito lo studio con formidabile efficienza, stabilendo una perfetta complementarità tra i progetti di Miyazaki e Takahata, di volta in volta produttori e registi.

Nel 1988, con l’uscita simultanea di La tomba delle lucciole e Il mio vicino Totoro, questi eccezionali artisti creativi ottennero un doppio successo. Nel 1992, lo Studio Ghibli ha potuto iniziare a finanziare i propri lungometraggi con Porco Rosso. Nei primi anni solo i due fondatori dirigevano i loro film, ma gradualmente si fecero avanti giovani autori. Tra di loro Goro Miyazaki e Hiromasa Yonebayashi, si distinsero e si unirono tra i primi allo Studio. In quattro decenni e oltre venti lungometraggi, lo Studio Ghibli ha conquistato il suo pubblico con opere intrise di poesia e di impegno umanistico e ambientale. Con Porco Rosso, Pom Poko, La principessa Mononoke, I miei vicini Yamada, Si alza il vento e La storia della principessa splendente, lo Studio Ghibli ha realizzato storie tanto personali quanto universali. Hanno vinto premi prestigiosi, tra cui l’Orso d’Oro e l’Oscar per il miglior film d’animazione per La città incantata, e più recentemente un altro Oscar per Il ragazzo e l’airone.

In Europa come negli Stati Uniti, questi film sono tra i lavori più acclamati dagli animatori, tra arte per l’arte e le sfide commerciali dell’industria. Sono veri modelli, tanto per la qualità della loro scrittura, regia e animazione quanto per il loro impegno verso ampie aspirazioni estetiche. Nel 2001, il Museo Ghibli di Mitaka ha aperto alla periferia di Tokyo. Il luogo intendeva mostrare il lavoro degli animatori e i cortometraggi creati per il museo, affermando così l’importanza culturale dello Studio. Nel 2022, nella prefettura di Aichi, è stato aperto il Ghibli Park, un parco ibrido che esprime il mondo dello Studio Ghibli. Goro Miyazaki, il primo direttore del Museo Ghibli, è stato nominato Direttore dello sviluppo creativo per supervisionare la costruzione del parco.

Durante la cerimonia di consegna della Palma d’oro allo Studio Ghibli sono stati proiettati quattro cortometraggi scritti e diretti da Hayao Miyazaki. Un evento senza precedenti: tre dei quattro cortometraggi provenienti direttamente dal Museo Ghibli di Mitaka non erano mai stati proiettati fuori dal Giappone.

Tributo grafico creato da Toshio Suzuki appositamente per il Festival di Cannes