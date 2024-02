Japan Days 2024: il programma con City Hunter, Lupin III e Il ragazzo e l’airone (9-10 marzo)

Tornano il 09 e il 10 marzo 2024 i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese negli spazi dell’Atlantico Live a Roma EUR che ospiteranno per un week end intero l’evento più pop e colorato della capitale. Sarà come sempre una grande festa aperta, piena di allegria che vi farà vivere un’esperienza unica, sospesa tra la cultura anime/nerd e la tradizione più classica del Giappone.

Japan Days 2024 – Un assaggio del programma

Tra gli appuntamenti imperdibili di quest’edizione:

Sabato 09 marzo ore 14.00

Il simbolismo de Il ragazzo e l’airone, l’ultimo capolavoro candidato all’Oscar del Maestro Hayao Miyazaki.

La scrittrice Silvia Casini dialoga con Adriano Forgione di Nippon Shock Edizioni.

Adriano Forgione è editore, scrittore e giornalista investigativo con due passioni: i misteri e gli anime giapponesi classici. Con la sua casa editrice Nippon Shock Edizioni ha appena pubblicato opere del calibro di Losers di Kouji Yoshimoto, in tre volumetti-tankobon che vede protagonista Monkey Punch e la sua creatura, ovvero Lupin III. L’opera ha vinto tre premi di settore in Giappone. Ha inoltre pubblicato il volume curato dal sensei Ryoichi Ikegami, Wild & Beauty.

Silvia Casini ha ricoperto il ruolo di project manager presso l’Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo dei Paesi Latini di Gillo Pontecorvo e Sandro Silvestri. Si è specializzata in marketing strategico e ha iniziato a collaborare con diverse case di produzione cine-tv nel settore del product placement. Negli anni, ha collaborato con svariati siti web e testate giornalistiche. Tra i suoi libri, Pulp Kitchen – Le ricette tratte dai film di Quentin Tarantino (Trenta editore), La cucina incantata illustrata – Le ricette tratte da tutti i film di Hayao Miyazaki (Trenta editore) e La cocina encantada (Dolmen Editorial). Attualmente è consulente esterna della Hop Fillm, è ghostwriter per l’agenzia Comon e scrive per Confidenze, Anime Cult e Nippon Shock Magazine. Ha curato la parte cinematografica della mostra Itadakimasu – Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime (la prima edizione si è svolta dal 12 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024 presso il Palazzo della Meridiana a Genova e La cucina incantata illustrata è stato il libro che ha ispirato la mostra stessa). Il 4 giugno uscirà per Einaudi Ragazzi il libro La ragazza che amava Miyazaki, considerato uno dei titoli più attesi da Repubblica.

Sabato 09 marzo ore

Speciale Lupin III

Incontro con Andrea Dentuto, illustratore e mangaka noto in Giappone per aver realizzato i fumetti originali di Lupin III per la Futabasha (la casa editrice ufficiale del personaggio). Collabora con Fumo di China e Nippon Shock Magazine. È storiografo e collezionista di Lupin III e studioso dello scrittore Maurice Leblanc. Traduce manga per la Nippon Shock Edizioni e la saldaPress.

Modererà l’incontro la scrittrice Silvia Casini. Dopo il talk, è previsto un firmacopie. Andrea Dentuto firmerà Losers, manga in cui si racconta della carriera del mangaka inventore di Lupin III, il maestro Monkey Punch. Si tratta di un manga che Andrea ha tradotto in prima assoluta al di fuori del Giappone ed è vincitore di prestigiosi premi.

Domenica 10 marzo ore 16.00

Speciale City Hunter

Incontro con Mosè Singh, direttore del doppiaggio di City Hunter The Movie: Angel Dust.

Mosè è inoltre la voce ufficiale di voce ufficiale di Zen’itsu in Demon Slayer, Cavendishi in One Piece, Vegeta bambino in Dragon Ball, Denji in Chainsaw Man, Mikey in Tokyo Revengers, Mob in Mob Psycho 100, Sunraku in Shangri-La Frontier, ecc.

Se siete appassionati di videogiochi, potreste averlo sentito come voce di Akito in Ghostwire: Tokyo, Flash in Suicide Squad, Ganke Lee in Spider-Man, ecc.

Quindi se volete scoprire tutti i segreti di Ryo Saeba, non perdetevi quest’incontro.

Modererà il talk la scrittrice Silvia Casini.

Ma non finisce qui. Ecco cos’altro troveranno i #japanlovers:

Area Market (100 espositori l’area mercato più eclettica della capitale con 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporrà una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii)

(laboratori per tutte le età sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana o la pittura zen solo per citarne alcuni); Esibizioni – Presentazioni – Dimostrazioni di Arti Marziali (dimostrazioni e spettacoli tradizionali come la cerimonia del tè, i tamburi Taiko, la vestizione del kimono, ma anche esibizioni arti marziali, presentazioni di libri, talk e degustazioni)

(dimostrazioni e spettacoli tradizionali come la cerimonia del tè, i tamburi Taiko, la vestizione del kimono, ma anche esibizioni arti marziali, presentazioni di libri, talk e degustazioni) Spazio bimbi – Arcade game corner – Animazione (tante le attività̀ di svago pensate per tutte le età tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi e intrattenimento in stile JPop e Kpop)

(tante le attività̀ di svago pensate per tutte le età tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi e intrattenimento in stile JPop e Kpop) Food area made in Japan (un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante: street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, sushi & poke, ramen & onigiri, birre giapponesi, sakè shop con degustazione e Konbini mini market)

(un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante: street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, sushi & poke, ramen & onigiri, birre giapponesi, sakè shop con degustazione e Konbini mini market) Spazio Wellness (postazioni dedicate ai trattamenti Shiatsu).

Scoprite tutto il programma!

Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone.

Arigatou!

Il Mercatino Giapponese

ll Mercatino Giapponese nasce nel Maggio 2007 dal desiderio di un gruppo di giapponesi residenti a Roma, di creare uno spazio di incontro ed un contenitore che potesse avere la funzione di avvicinare la cultura nipponica a quella del loro paese di adozione. Quel primo appuntamento che è cominciato quasi per gioco si è trasformato nel tempo, in un punto di incontro per tutti gli amanti della cultura, presente e passata, di quel meraviglioso mondo che è il Sol Levante. Nel corso di più di un decennio il Mercatino Giapponese si è evoluto nella struttura dei propri eventi, accogliendo al proprio interno, oltre alla mostra mercato tradizionale a tematica Giapponese, una serie di attività correlate che hanno trasformato i suoi appuntamenti in un vero e proprio festival della cultura nipponica. La collaborazione con location più grandi e di prestigio, ha permesso ai nostri eventi di poter ospitare migliaia di visitatori in una sola giornata e di allestire mostre, workshop, spettacoli live, conferenze, dimostrazioni di arti marziali, degustazioni e molto altro ancora. Un vero e proprio Villaggio del Giappone ma nella splendida cornice di Roma.

Japan Days 2024 – Il poster ufficiale