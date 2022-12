Lupin III vs. Occhi di Gatto, il film crossover debutterà su Prime Video il 27 gennaio 2023

Tre sorelle furbissime, ladre abilissime, molto sveglie agilissime, come cantava Cristina d’Avena, incontreranno presto l’incorreggibile Lupin 3, ladro altrettanto abile, in un film evento pronto a debuttare in tutto il mondo su Prime Video. Lupin III vs. Occhi di Gatto, questo il titolo ufficiale italiano, è il nuovo lungometraggio diretto da Hiroyuki Seshita e Kobun Shizuno, annunciato ufficialmente lo scorso settembre e pronto a conquistare il piccolo schermo tra una manciata di giorni.

Il 2023 sarà un anno di celebrazioni per i classici che hanno accompagnato generazioni di giovanissimi e adolescenti: il manga di Occhi di Gatto spegnerà 40 candeline, mentre l’anime di Lupin III compirà ben 50 anni. Era inevitabile, quindi, fare incontrare i protagonisti in una grande celebrazione a suon di furti e colpi di scena. Lupin III vs. Cat’s Eye, il titolo originale del lungometraggio, sarà ambientato negli anni ’80 e vedrà le tre sorelle Hitomi, Rui e Ai Kisugi (nella versione italiana rispettivamente Sheila, Kelly e Tati Tashikel) pronte a rubare tre dipinti un tempo appartenuti a loro padre. Anche Lupin III, però, è interessato a quelle opere che nascondono un mistero rimasto nascosto per troppo tempo.

La sinossi ufficiale di Lupin III vs. Occhi di Gatto, così come confermata da Amazon in queste ore, recita: “Sheila, Kelly e Tati sono sorelle e gatte-ladre. Trafugano un dipinto da un museo nello stesso momento in cui Lupin III compare per rubarne un altro. Entrambi fanno parte della serie “La Ragazza e i Fiori” di Michael Heinz. I quadri sono preziosi indizi che aiuteranno le ragazze a ritrovare il padre scomparso. Quando scoprono che Lupin ha lo stesso obiettivo, la scintilla accende i loro animi“.

Lupin III vs. Occhi di Gatto sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo il 23 gennaio 2023, in versione originale, doppiata e con sottotitoli. A doppiare in italiano i protagonisti del film evento sono: