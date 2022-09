Heart of Stone: trailer italiano e anticipazioni del film Netflix con Gal Gadot

Netflix annuncia Heart of Stone che debutterà nel 2023, uno spy-thriller d’azione con protagonista Gal Gadot (Wonder Woman, Red Notice) che Skydance vorrebbe trasformare in un franchise d’azione sulla scia dei film di James Bond e la saga Mission: impossible di Tom Cruise. Il film è stato descritto come “crudo e super realistico”, descrizione confermata dalla stessa Gadot: “Volevamo davvero assicurarci di mantenerlo realistico, in modo che le persone potessero percepire il dolore”.

Trama e cast

Rachel Stone (Gal Gadot) è un’agente della CIA, l’unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione globale di mantenimento della pace e la perdita del suo bene più prezioso e pericoloso.

Il cast di “Heart of Stine” include anche Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Archie Madekwe, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready, Billy Clements, Jon Kortajarena, Jónas Alfreð Birkisson, Helga Kristín Helgadóttir, Diana Yekinni, Luca Fiamenghi, Hordur Bent, Nathalia Rossetti, Davíð Már Sigurðsson, Elma Dís Davíðsdóttir.

Heart of Stone – trailer e video

Curiosità