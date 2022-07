Heat 2: Michael Mann torna a parlare del romanzo e del film sequel di “Heat – La sfida”

Michael Mann ha recentemente parlato con Empire di Heat 2, sequel del cult crime Heat – La sfida del 1995 che ha visto pe rla prima volta condividere lo schermo due mostri sacri del calibro di Rober De Niro e Al Pacino in un sofisticato serrato noir con rapina, di cui Mann ha già scritto un romanzo che è al contempo un prequel e un sequel del film originale, e che il regista vorrebbe adattare per il grande schermo.

Mann ha condiviso con Empire un aggiornamento sui suoi piani per Heat 2: “È totalmente pianificato per essere un film. È un film modesto? No. È una serie molto costosa? No. Sarà un grande film”.

Quando il film si realizzerà, Mann conferma che Robert De Niro e Val Kilmer non sarebbero in grado di riprendere i loro ruoli: “Adoro quei ragazzi, ma dovrebbero essere sei anni più giovani di quanto non fossero in Heat”. Ma Mann è fiducioso che il suo film avrà comunque successo e spiega:

“È qualcosa che è sostenuto nell’immaginario. È noto. Potrei illudermi pensando che il mondo intero abbia familiarità con esso, ma quando si verifica la sua importanza nell’home video per oltre 20 anni, questa cosa ha davvero le sue gambe. La gente lo sta ancora guardando, la gente ne sta ancora parlando. È un marchio. È una specie di universo di Heat, in un certo senso. E questo certamente giustifica un film molto grande e ambizioso”.

Per quanto riguarda il libro, che uscirà il 9 agosto, Mann ha detto: “La capacità di immergersi nel mondo interiore è affascinante e puoi farlo al meglio in un romanzo. Cerco di evocare quell’esperienza nei film che realizzo, di localizzare il pubblico all’interno del mondo interiore di un personaggio. La forma del romanzo mi consente un’arena ancora più grande.

Il libro è stato scritto da Mann e Meg Gardiner. Racconterà la storia di ciò che ha portato agli eventi del film, ambientata nel 1989, e di ciò che è accaduto dopo, ambientato nel 2002. Copre “gli anni formativi del detective della omicidi Vincent Hanna (Al Pacino) e dell’élite di criminali Neil McCauley (Robert De Niro), Chris Shiherlis (Val Kilmer) e Nate (Jon Voight), e presenta la stessa straordinaria ambizione, portata, caratterizzazioni ricche e attenzione ai dettagli dell’epico film originale “.

Questa nuova storia “conduce agli eventi del film e poi va oltre, con nuovi personaggi su entrambi i lati della legge, nuove rapine di alto livello e sequenze d’azione mozzafiato. Dalle strade di Los Angeles al santuario interiore dei sindacati criminali taiwanesi rivali in Paraguay a una massiccia operazione di riciclaggio di denaro del cartello della droga appena oltre il confine con il Messico, Heat 2 illumina il pericoloso funzionamento delle organizzazioni criminali internazionali e degli agenti che le perseguono mentre fornisce un sanguigno ritratto degli uomini e le donne che abitano entrambi i mondi. Di portata operistica, Heat 2 è avvincente, commovente e tragico, un capolavoro di fiction poliziesca di uno dei registi più innovativi e influenti del cinema americano”.

La sinossi ufficiale del romanzo: Michael Mann, il quattro volte candidato all’Oscar sceneggiatore e regista de L’ultimo dei Mohicani, The Insider, Ali, Miami Vice, Collateral e Heat, collabora con l’autrice vincitrice dell’Edgar Award Meg Gardiner per consegnare il primo romanzo di Mann, un esplosivo ritorno all’universo e ai personaggi del suo classico film poliziesco, con una storia completamente nuova che si svolge negli anni prima e dopo l’iconico film Un giorno dopo la fine di Heat, Chris Shiherlis (Val Kilmer) è rintanato a Koreatown, ferito, mezzo delirante, e cerca disperatamente di fuggire da Los Angeles. A dargli la caccia è il detective della polizia di Los Angeles Vincent Hanna (Al Pacino). Ore prima, Hanna ha ucciso il fratello d’arme di Shiherlis, Neil McCauley (De Niro), in uno scontro a fuoco sotto le luci stroboscopiche ai piedi di una pista di Los Angeles. Ora Hanna è determinato a catturare o uccidere Shiherlis, l’ultimo sopravvissuto della banda di McCauley, prima che lascila città.

Il romanzo “Heat 2” è disponibile in edizione inglese e in pre-ordine su Amazon.