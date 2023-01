Heather Graham nel western d’azione “Place of Bones”, Willem Dafoe nel “Nosferatu” di Robert Eggers?

Heather Graham (Una notte da leoni) e Tom Hopper (The Umbrella Academy) hanno firmato per recitare in Place of Bones, un western d’azione diretto da Audrey Cummings (She Never Died), da una sceneggiatura scritta dal montatore e regista Richard Taylor, noto per la commedia d’azione “on the road” del 1978 Stingray.

“Place of Bones” è ambientato nel 1876 e la storia è incentrata su una fallita rapina in banca che vede “il feroce leader di una banda di fuorilegge Bear John (Hopper) dare la caccia febbrile al suo complice traditore, Calhoun, per recuperare il denaro rubato. Quasi morto, Calhoun si trascina in un remoto ranch dove Pandora (Graham) vive con sua figlia. Quando Bear e il suo gruppo di banditi arrivano, intenti a compiere una brutale vendetta, Pandora non ha altra scelta che difendere sua figlia. Ma Bear John e i suoi uomini scopriranno presto che questo non è il primo rodeo di Pandora.

Il cast include anche il campione dei pesi welter UFC e artista marziale misto Donald “Cowboy” Cerrone (The Equalizer 2) e Corin Nemec (Stargate SG-1).

Audrey Cummings ha rilasciato una entusiasta dichiarazione sul progetto: “Sono incredibilmente entusiasta di avere la possibilità di esplorare la leggendaria frontiera del 1800 e con un cast così eccezionalmente talentuoso”.

Il CEO di Highland Film Group, Arianne Fraser, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di lavorare a questo western incentrato sulle donne. Con la regista Audrey Cummings al timone, Heather Graham è pronta a offrire una performance potente, diversa da qualsiasi cosa le abbiamo visto fare prima.”

Delphine Perrier, COO di Highland, ha aggiunto: “Questo western ricco di azione dimostrerà definitivamente che questo genere non è più un’arena dominata dagli uomini. Tom porta i muscoli e la minaccia come uno spietato fuorilegge, ma Heather non è la tipica damigella in pericolo. È una degna avversaria con alcune abilità sorprendenti.

Fonte: Variety

Il regista Robert Eggers e Willem Dafoe sono in procinto di siglare una nuova collaborazione dopo l’horror The Lighthouse, l’attore è in trattative per unirsi al cast del rifacimento di Eggers del cult Nosferatu che già include Lily Rose-Depp, figlia di Johnny Depp, Bill Skarsgard meglio noto come il Clown Pennywise nell’IT cinematografico e Nicholas Hoult che il prossimo 27 aprile vedremo protagonista al fianco del Dracula di Nicolas Cage nella commedia horror Renfield.

Eggers aveva in precedenza già espresso il desiderio di avere Dafoe nel film: “Nosferatu è un film e una storia così incredibilmente importanti per me, quindi il desiderio si sta realizzando. Su Willem…sul fare Nosferatu, sarà dannatamente meglio che Willem ci sia dentro perché adoro lavorare con lui… ma, sai, forse interpreterebbe Ellen? Chissà.”

Non è noto chi Dafoe interpreterà nel film, ma non sarà il conte vampiro Orlok che sarà invece impersonato da Skarsgard. Sia Dafoe che Skarsgard hanno già interpretato in ambiti ed età differenti il vampiro di Nosferatu, Dafoe è stato uno strepitoso Orlok nella commedia horror L’ombra del vampiro in cui impersonava l’attore Max Schrek sul set del film di Murnau, mentre Skarsgård ha interpretato un Nosferatu adolescente nel cortometraggio Pigan brinner! (2008).

Questo secondo rifacimento del classico film muto di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922, che arriva dopo il remake Nosferatu, il principe della notte di Werner Herzog con Klaus Kinski datato 1979, torna ad esplorare l’ossessione tra una giovane donna perseguitata (Depp) nella Germania del XIX secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la brama, e che ha “attraversato gli oceani del tempo” portando con sé un orrore indicibile.

Eggers ha un legame speciale e di lunga data con questo progetto, il regista di “The Northman” ha co-diretto una rappresentazione teatrale di “Nosferatu” al liceo.

Fonte: Deadline