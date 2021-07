Henry Cavill protagonista della commedia romantica The Rosie Project

Henry Cavill ha firmato per un nuovo progetto che lo vedrà protagonista in un ruolo che ne metterà alla prova la vis comedy. Il sito Deadline riporta che il Superman dei film DC reciterà da protagonista nella commedia romantica The Rosie Project.

Deadline riferisce che Cavill vestirà i panni di “un professore universitario sfortunato in amore che crea un elaborato questionario nel tentativo di trovare una moglie e alal fine incontra una donna non convenzionale che non corrisponde a nessuno dei suoi ‘requisiti’, ma che potrebbe essere la donna perfetta per lui.” Il film sarà scritto e diretto da Steve Falk (Weeds, Orange is the New Black).

Henry Cavill ha un’agenda piuttosto fitta e oltre “The Rosie Project” è in trattative per il ruolo di protagonista nel reboot di Highlander che sarà diretto da Chad Stahelski (John Wick) e sarà nel cast di Argylle, un thriller d’azione e spionaggio diretto da Matthew Vaughn (Kingsman – Secret Service) e basato su un romanzo di Ellie Conway che sarà pubblicato nel 2022. La trama del film, che segna il debutto come attrice della cantante britannica Dua Lipa, segue un romanziere affetto da amnesia che riacquista lentamente la memoria e dopo essersi reso conto di essere stato una spia di livello mondiale (l’omonimo Argylle) si ritrova coinvolto nel profondo di un’avventura che lo porterà in giro per il mondo. Rivedremo inoltre Cavill prossimamente in due nuovi progetti targati Netflix: tornerà nel ruolo di Sherlock Holmes, al fianco di Millie Bobby Brown, nel sequel Enola Holmes 2 di Netflix, e tornerà nei panni di Geralt di Rivia nella seconda stagione della serie tv The Witcher. E tanto per non farsi mancare nulla, Cavill presterà aqnche la voce al videogioco Squadron 42 che segue un un pilota da combattimento della marina UEE alle prime armi in un’avventura cinematografica per giocatore singolo ambientata nell’universo di Star Citizen. Il cast stellare di voci oltre a Cavill include Gary Oldman, Mark Hamill, Mark Strong, Rhona Mitra, Gillian Anderson e Andy Serkis.