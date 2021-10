Stasera in tv: “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” su Canale 5

Cast e personaggi

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Jason Statham: Deckard “Deck” Shaw

Idris Elba: Brixton Lore

Vanessa Kirby: Hattie Shaw

Eiza González: Margarita “Madame M”

Helen Mirren: Magdalene Queenie~Shaw

Eddie Marsan: professor Andreiko

Cliff Curtis: Jonah Hobbs

Roman Reigns: Mateo Hobbs

Josh Mauga: Timo Hobbs

John Tui: Kal Hobbs

Lori Pelenise Tuisano: Sefina Hobbs

Eliana Su’a: Samantha “Sam” Hobbs

Rob Delaney: agente Loeb

Ryan Reynolds: agente Locke

Kevin Hart: Dinkley

Stephanie Vogt: commentatrice

Doppiatori italiani

Saverio Indrio: Luke Hobbs

Francesco Prando: Deckard “Deck” Shaw

Alberto Angrisano: Brixton Lore

Chiara Gioncardi: Hattie Shaw

Gemma Donati: Margarita “Madame M”

Ada Maria Serra Zanetti: Magdalene Queenie~Shaw

Pasquale Anselmo: Jonah Hobbs

Lorenza Biella: Sefina Hobbs

Francesco De Francesco: agente Loeb

Simone D’Andrea: agente Locke

Simone Crisari: Dinkley

Trama e recensione

Sin dal loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra il mastodontico Hobbs (Dwayne Johnson), un agente del Diplomatic Security Service americano (DSS), e il fuorilegge Shaw (Jason Statham), ex agente scelto dell’esercito inglese, c’è sempre stato uno scambio di provocazioni e scontri diretti nel tentativo di farsi fuori a vicenda, Ma quando Brixton Lorr (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato detiene il controllo di una insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare per sempre il genere umano – e ha la meglio su Hattie (Vanessa Kirby di The Crown), una brillante ed impavida agente del MI6 che si rivelerà essere la sorella di Shaw – i due nemici giurati dovranno allearsi per annientare l’unico uomo che potrebbe dimostrarsi essere più duro di loro. Il film è interpretato anche da Cliff Curtis (Shark – il primo squalo;Fear the Walking Dead di AMC) nei panni di Jonah Hobbs, il fratello di Luke, e dal premio Oscar Helen Mirren nei panni di Queenie Shaw, la madre di Deckard e Hattie. Hobbs & Shaw apre una nuova porta nell’universo di Fast & Furious, trascinando l’azione in tutto il mondo: da Los Angeles a Londra, e dal deserto tossico di Chernobyl alla lussureggiante

bellezza delle isole Samoa.

Curiosità

In una scena a Samoa c’è una foto di Dwayne Johnson con suo padre, Soulman Rocky Johnson.

Quando Hobbs e gli Shaw stanno effettuando una ricognizione prima di dirigersi a Mosca, Hobbs fa riferimento a tutte le auto relative alla sovracompensazione di Deckard Shaw. Quando arriva a una Mini Cooper dice: “Questo è più simile”. Shaw poi afferma di averlo usato in un lavoro in Italia. Jason Statham è stato un personaggio principale in The Italian Job (2003), remake di Un colpo all’italiana del 1969 in cui la rapina presentava Mini Cooper che guidavano all’interno di villa.

Dwayne Johnson ha detto che ha cercato di convincere Jason Momoa a interpretare il ruolo del fratello di Hobbs, ma i problemi di programmazione hanno impedito che accadesse. Tuttavia, Johnson ha dato ai fan la speranza per una futura collaborazione, aggiungendo: “nel prossimo film di Hobbs di sicuro”.

Lo sceneggiatore Chris Morgan ha detto che una frase pronunciata da Deckard Shaw a Hattie prima dell’assalto di ETEON a Samoa, “Ci sono cose che ho fatto per cui devo fare ammenda” è stata deliberatamente scritta in risposta alla campagna virale dei fan su Internet chiamata “Giustizia per Han”. La campagna allude a Shaw che uccide Han alla fine di Fast & Furious 6 (2013).

L’idea di uno spin-off di “Fast & Furious” con Hobbs e Shaw è emersa per la prima volta durante le riprese di Fast & Furious 8 (2017), dopo che i produttori e i dirigenti dello studio hanno preso atto della chimica comica tra i due durante le loro scene insieme. I piani per sviluppare effettivamente lo spin-off sono stati informalmente approvati verso la fine delle riprese e in seguito si sono rivelati la ragione dietro la tanto discussa animosità emersa tra Vin Diesel e Dwayne Johnson nell’ultima settimana di produzione, che ha portato Diesel, secondo quanto riferito, ha cancellare alcune delle scene di Johnson (che era di sua competenza come uno dei produttori del film) e non si è presentato affatto per le riprese in almeno un giorno di produzione, lasciando centinaia di membri del cast e troupe in attesa, seduti e inattivi. Dopo che la notizia dello spin-off è diventata pubblica, i co-protagonisti Michelle Rodriguez (Letty Ortiz) e Tyrese Gibson (Roman Pearce) hanno criticato pubblicamente Johnson per aver danneggiato la “famiglia” di Fast & Furious, oltre a causare lo slittamento dell’uscita di Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021) di almeno un anno. Gibson, che interpreta Roman Pearce nel franchise Fast and Furious, pensa che Johnson stia prendendo il controllo della serie Fast and Furious a causa della popolarità del suo personaggio. Johnson ha dichiarato che “probabilmente non” sarebbe tornato per il nono capitolo, ma avrebbe preso in considerazione un ritorno per il decimo della serie.

Deckard Shaw ha circa due anni più di sua sorella Hattie. In realtà Jason Statham ha ventuno anni più di Vanessa Kirby.

La superstar della WWE Roman Reigns (Joe Anoa’i) ha interpretato il fratello di Luke Hobbs (Dwayne Johnson) in questo film, ma in realtà sono cugini. Lo hanno annunciato Anoa’i e Johnson sulle rispettive pagine Instagram.

L’esterno curvato dell’edificio del quartier generale dell’E.T.E.O.N. è in realtà il McLaren Technology Center, dove ha sede il team McLaren di Formula 1. L’edificio è stato aggiunto ad un paesaggio CGI.

Dwayne Johnson ha dichiarato che Keanu Reeves era in trattative per interpretare il direttore dell’organizzazione terroristica ETEON, se le cose avessero funzionato: “Quello che abbiamo fatto alla fine è stato lasciare la voce minacciosa senza volto. Quindi, per un po’ di tempo, sarebbe stato un po’ un John Wick tutto travestito. Ma poi l’abbiamo lasciato lì con poche persone in mente per il ruolo. Originariamente Keanu era l’obiettivo. Ne abbiamo discusso e non sembrava giusto creativamente. Lui e io abbiamo parlato e io totalmente capito. E alla fine si è rivelata la cosa migliore, quindi ora lo lasciamo aperto per il futuro.”

Idris Elba si è rifiutato di dire una battuta per il suo personaggio in cui si definiva il “il James Bond nero”. Ha invece usato la frase “Superman nero”. Si dice che Elba sia stata preso in considerazione per il ruolo di James Bond che lo renderebbe il primo attore nero a interpretare Bond.

Dame Helen Mirren ha ripreso il suo ruolo da Fast & Furious 8 (2017) come madre di Shaw. Inizialmente ha ottenuto il ruolo dopo aver espresso il suo desiderio di far parte del franchise un giorno e i produttori sono stati felici di accoglierla.

La tuta di Brixton ha un simbolo “Weyland Corporation” sulla clavicola destra. Idris Elba è apparso come dipendente della Weyland Corporation in Prometheus (2012). Inoltre, la Weyland-Yutani Corporation è stata una parte importante del franchise cinematografico di Alien (1979) sin dall’inizio.

Lori Pelenise Tuisano che interpreta la madre del personaggio di Dwayne Johnson ha solo sei giorni meno di lui.

Durante il film, Joe Anoa’i ha eseguito due delle sue tipiche mosse di wrestling: la Spear e il Samoan Drop.

Sebbene la scena si svolga a Londra, la sequenza dell’inseguimento in auto della McLaren all’inizio del film è stata girata principalmente a Glasgow, in Scozia, e nel terreno degli Universal Studios a Los Angeles, in California.

Il bulldog francese Hobbs di Dwayne Johnson ha fatto la sua apparizione all’inizio del film quando è sdraiato sul letto mentre Hobbs sta facendo flessioni sul pavimento.

“Hobbs & Shaw” è ambientato due anni dopo gli eventi di Fast & Furious 8 (2017).

Dwayne Johnson è stato molto favorevole all’esplorazione dell’idea della famiglia di Hobbs, consentendo a molti polinesiani di essere scelti come suoi parenti. Questo era un chiaro cenno ai costanti riferimenti di Vin Diesel alla “famiglia” nei precedenti film di Fast & Furious.

In una scena con la figlia sullo schermo di Hobbs, fa riferimento al “sopracciglio alzato”, parte del personaggio wrestling di Dwayne Johnson.

Vanessa Kirby è stata addestrata per le sue sequenze di combattimento dagli stessi coordinatori degli stunt – Greg Rementer e Cale Schultz – che hanno addestrato Charlize Theron per le sue scene d’azione in Atomica bionda (2017).

Joe Anoa’i si stava riprendendo dal trattamento per la leucemia quando ha girato le sue scene.

L’azione esterna della centrale elettrica ucraina è stata girata alla centrale elettrica di Eggborough, una centrale elettrica dismessa nel North Yorkshire, in Inghilterra.

Insieme a Ryan Reynolds, sia Rob Delaney che Eddie Marsan sono apparsi insieme anche nel precedente film di David Leitch Deadpool 2 (2018).

Ryan Reynolds ha scherzato sul fatto che avrebbe dovuto interpretare Deadpool in questo film.

L’isola hawaiana di Kaua’i è diventata Samoa.

L’inseguimento in auto intorno a Londra è stato girato principalmente a Glasgow, nel centro della Scozia, alla fine di ottobre 2018 e ha caratterizzato l’area intorno a George Square e St. Vincent Place, comprese scene di loro che corrono attraverso gli archi delle Glasgow City Chambers sulla piazza. Le strade sono state chiuse mentre l’inseguimento si sposta nella direzione sbagliata lungo queste strade a senso unico.

Il regista David Leitch ha dichiarato che sebbene fosse pieno di sequenze d’azione, automobili e altri elementi che hanno costruito “Fast & Furious”, questo film sarebbe stato diverso dagli altri film della serie.

Il McLaren Technology Center, il quartier generale della scuderia McLaren di Formula 1 e della McLaren Automotive, è stato utilizzato come location cinematografica. Anche alcuni dipendenti della McLaren sono apparsi in questo film come comparse.

Questo è il primo capitolo di Fast & Furious ad essere girato con lenti anamorfiche, a differenza dei precedenti otto film, che sono stati girati principalmente in formato Super 35 su pellicola e digitale.

Alcuni fan della serie tv Il trono di spade sono rimasti costernati dal fatto che Locke abbia rovinato il finale della serie in una scena a metà dei titoli di coda, dal momento che non avevano ancora visto l’ultima stagione. Tuttavia l’episodio finale della serie (Il trono di spade: The Iron Throne) è andato in onda più di due mesi prima dell’uscita di questo film, momento in cui tali spoiler erano diffusi.

Dwayne Johnson e Kevin Hart sono apparsi insieme anche in Una spia e mezzo (2016), Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017) e Jumanji: The Next Level (2019).

L’uscita di “Hobbs & Shaw” era prevista per il 52° compleanno di Jason Statham il 26/07/2019, ma è stato rimandato all’8/8/2019.

Deckard Shaw si lamenta del trattamento riservato a sua madre in prigione lamentandosi che “Ha 71 anni”. Dame Helen Mirren aveva appena compiuto 74 anni quando è uscito questo film, quindi aveva 73 anni quando è stata girata la scena.

“Hobbs & Shaw” è stato girato in un periodo di cinque mesi.

Vanessa Kirby ha interpretato anche un personaggio che ha combattuto con l’MI6 in Mission: Impossible – Fallout (2018).

“Hobbs & Shaw” è il terzo film di Fast and Furious a non presentare Vin Diesel dopo 2 Fast 2 Furious (2003) e The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), anche se quest’ultimo lo vede in un cameo.

Il personaggio di Ryan Reynolds “Locke” è un gioco su John Locke, un filosofo inglese del 17° secolo, così come Thomas Hobbes.

Eliana Sua sostituisce Eden Estrella nel ruolo di Sam, la figlia di Hobbs, che ha interpretato il ruolo in Fast & Furious 7 (2015) e Fast & Furious 8 (2017).

Il produttore di lunga data del franchise, Neal H. Moritz, è stato licenziato dalla Universal per la sua mancanza di collaborazione in merito ai suoi compensi finanziari per la serie.

Durante le riprese delle sequenze della centrale elettrica nell’East Yorkshire, la troupe cinematografica ha organizzato l’allenamento di Dwayne Johnson presso la locale palestra World Fitness di Askern, a Doncaster.

Jason Statham, Idris Elba e Eddie Marsan hanno tutti lavorato con il regista Guy Ritchie. Statham in Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Snatch – Lo strappo (2000), Revolver (2005) e Wrath of Man (2021), Elba su RocknRolla (2008) e Marsan in Sherlock Holmes (2009), Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011), The Gentlemen (2019) e Wrath of Man (2021). È interessante notare che Statham ed Elba sono stati entrambi considerati per il ruolo di Floyd Lawton / Deadshot in Suicide Squad (2016).

Shane Black è stato considerato come regista.

Nel garage di Shaw, gli altoparlanti stereo mostrati sono altoparlanti KEF Reference 5 realizzati in Inghilterra.

Sia il regista David Leitch che John Tui hanno lavorato a Power Rangers. Leitch era Brian in Power Rangers Lightspeed Rescue (Episodio “Up to the Challenge”) e Tui era in Power Rangers S.P.D. (2005), Power Rangers Mystic Force (2006) e Power Rangers Samurai (2011).

Sia Dwayne Johnson che John Tui hanno recitato in un film di Peter Berg, Johnson era in Il tesoro dell’Amazzonia (2003) e Tui era in Battleship (2012).

Il regista David Leitch appare nel film in un cameo: è il pilota di elicottero dell’E.T.E.O.N.

Champ Nightengale, che è accreditato come la voce del direttore dell’E.T.E.O.N. è in realtà uno pseudonimo di Ryan Reynolds. Ha fornito la voce come sostituto momentaneo poiché i realizzatori non avevano ancora deciso sull’identità del direttore e il personaggio non era ancora destinato ad essere il cattivo a sorpresa.

Durante l’inseguimento automobilistico londinese, mentre la moto di Brixton cambia forma per scivolare sotto il camion in arrivo, si può chiaramente sentire l’iconico effetto sonoro utilizzato durante le trasformazioni dei cartoni e dei film dei Transformers.

Questa è la terza volta che Eddie Marsan viene ucciso in un film di David Leitch, dopo Atomica bionda (2017) e Deadpool 2 (2018).

Quando Shaw, Hobbs e la sua famiglia stanno cercando di abbattere l’elicottero, le loro auto iniziano a penzolare da esso, facendo riferimento a Fast & Furious 6 (2013), dove la squadra di Dom sta cercando di abbattere l’aereo di Antonov.

Nel novembre 2019, il produttore Hiram Garcia ha confermato che tutti i creativi coinvolti hanno intenzione di sviluppare un sequel, con conversazioni riguardanti il ​​progetto in corso. A marzo 2020, Johnson ha confermato che era in fase di sviluppo un sequel, anche se uno sceneggiatore e un regista non erano ancora stati designati. Lo stesso mese arriva l’annuncio che Chris Morgan era stato assunto come sceneggiatore, con vari nuovi personaggi scritti per essere introdotti nel sequel. La produzione è attualmente in fase di sviluppo con la Seven Bucks Productions che coproduce il film e Johnson e Hiram Garcia che tornano nelle loro posizioni di produttori.

“Hobbs & Shaw” costato 200 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 760.

Note di produzione – Il percorso verso Hobbs e Shaw

Sin dalla sua nascita nel 2001, il franchise di Fast and Furious è diventato un uragano globale che con ogni nuovo capitolo ha ampliato il suo pubblico e sbancato i botteghini, entusiasmando e divertendo i fan con azioni spettacolari e rivoluzionarie, e con una famiglia di personaggi che suscita ammirazione e rispecchia la gente di ogni cultura e lingua. Come prima espansione del franchise, Fast & Furious – Hobbs & Shaw amplifica l’umorismo tagliente e l’azione ad alto tasso adrenalinico come mai prima d’ora, e porta i fan verso una nuova direzione, dove gli amati Luke Hobbs e Deckard Shaw stringono un’ improbabile alleanza che fornisce altresì una visione approfondita dei loro passati. Lo scrittore e produttore di Hobbs & Shaw Chris Morgan, l’architetto narrativo di lunga data del franchise, ha iniziato il suo incarico nella serie con The Fast and the Furious: Tokyo Drift del regista Justin Lin, il terzo capitolo, che ha rinvigorito il franchise. Morgan ha trasformato i cowboy delle corse clandestine in riluttanti fuggiaschi in grado di mettere a segno colpi spettacolari sul palcoscenico internazionale, e poi ha alzato la posta con exploit di livello superiore e nuovi avversari mortali. Con sei film di Fast & Furious al suo attivo, Morgan ha continuato a sovrapporre molteplici archi narrativi inattesi in questi film, offrendo momenti audaci e sbalorditivi che lasceranno il pubblico senza fiato. I film di Fast sono inoltre ricchi di personaggi interessanti e carismatici, che hanno ispirato l’idea di espandere l’universo di Fast in un film indipendente incentrato su due personaggi tanto amati dal pubblico: Luke Hobbs e Deckard Shaw. Quest’idea è stata comunque un’evoluzione. Inizialmente, prima che il Deckard Shaw di Statham apparisse per la prima volta in un ruolo non accreditato in Fast & Furious 6 del 2013, il piano era quello di realizzare uno spin-off su Hobbs.

Fondamentale, per l’approccio di David Leitch e della squadra, era mettere in mostra diversi stili di combattimento per Hobbs, Shaw e Hattie, e poi lanciare l’incognita di Brixton, la cui forza potenziata ciberneticamente è apparentemente indistruttibile. “Quello di cui la gente non si rende veramente conto riguardo all’azione, è che è altrettanto importante per lo sviluppo del personaggio quanto la narrativa”, dice Leitch. “Una scena di combattimento ben costruita, ti dice molto sul personaggio tanto quanto un dialogo ben costruito. Si possono davvero definire i personaggi attraverso il modo in cui combattono. Fortunatamente, Jason e Dwayne hanno già fisicità e coordinazione, ma siamo andati oltre e abbiamo cercato di migliorarli”. L’Hobbs di Dwayne Johnson fa affidamento sulla forza bruta, sulle provocazioni verbali e sullo stile “niente prigionieri”. Lo Shaw di Jason Statham combatte con il cervello quanto con il corpo, usando velocità, agilità e intraprendenza. “Hobbs ha una fisicità super potente: prende le persone e le lancia nella stanza”, dice Leitch. “Shaw è un ragazzo che ragiona all’istante. È molto più veloce, più agile e usa tutto ciò che lo circonda per vincere un combattimento. Hanno ritmi differenti e diversi stili di combattimento, e devono assolutamente sincronizzarsi se vogliono contrastare i poteri superumani di Brixton”. Questo mix è diventato cruciale per costruire una storia attorno a diversi livelli di azione, e tessere il tutto nella trama, in particolare in una scena in cui Hobbs e Shaw storditi subiscono una sconfitta clamorosa da Brixton, o quando una Hattie intraprendente dà a Hobbs filo da torcere durante uno scontro nell’ufficio della CIA di Londra.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Hobbs & Shaw” sono del compositore Tyler Bates (Watchmen, Guardiani della Galassia. Atomica bionda, John Wick 1-3, Deadpool).

(Watchmen, Guardiani della Galassia. Atomica bionda, John Wick 1-3, Deadpool). La colonna sonora del film include i brani: “Won’t Get Fooled Again” di The Who, “You’re Pouring Water On A Drowning Man” di Percy Sledge, [Hybrid Mix]” di Idris Elba feat. Cypress Hill, “Taku Uo Pele” di Te Vaka feat. Opetaia Foa’i, “No One Defeats Us (The Adrenaline Remix By Grandmaster Flash)” di Dreams.

Le canzoni del film:

1. Time In a Bottle (YUNGBLUD) 4:35

2. Better As One (The Heavy) 2:56

3. 100 Miles and Running (feat. Wale & John Lindahl) (Logic) 5:54

4. Next Level (A$ton Wyld) 2:18

5. Even If I Die (Hobbs & Shaw) (feat. Cypress Hill) (Hybrid Remix) (Idris Elba) 5:48

6. Keep You Alive (Brothers Voodoo) 4:22

7. F.W.T.B. (grandson Remix) (Yonaka) 3:16

8. I’m Comin’ Home (Aloe Blacc & AG) 3:16

9. Masta (feat. POETIK, SMV, King Kapisi, MC Arme, Kas Tha Feelstyle & Mareko) (Tha Movement & Anonymouz) 3:53

10. All Roads Lead Home (Hobbs & Shaw Remix) (feat. Token) (Ohana Bam) 3:24

11. Getting Started (Hobbs & Shaw) (feat. JID) (Aloe Blacc) 2:38

12. Hobbs & Shaw Rocks! (Tyler Bates) 5:04

13. Even If I Die (Hobbs & Shaw) (feat. Cypress Hill) (Idris Elba) 2:46

Le musiche originali di Tyler Bates:

1. Hard Way or Easy Way 2:01

2. Descender 2:38

3. McClaren Chase 2:48

4. Dad’s Code Red 2:38

5. Hot Spy Lady 2:13

6. Hack the News 2:27

7. You Might Learn Something 2:40

8. Samoa Siva Tau 2:47

9. Wasted So Much Time 1:27

10. Mike Oxmaul 1:41

11. Bring On the Moonshine 1:48

12. Family Heirlooms 2:29

13. Ring of Fire 2:05

14. Who the Hell Are You 1:49

15. Drones and Explosions 1:58

16. Do the Honors 2:17

17. Shut Him Down 2:31

18. We Believe In People 2:16