Hocus Pocus: video della reunion virtuale e Bette Midler ha letto la storia di Hocus Pocus 2

Entertainment Tonight ha reso disponibile un video ufficiale della reunion virtuale di Hocus Pocus che si è tenuta il 30 ottobre con il cast originale del film, che si è riunito per l’evento annuale Hulaween, una raccolta fondi curata da Bette Midler a beneficio del New York Restoration Project, un’organizzazione senza scopo di lucro che ha piantato alberi, rinnovato giardini, parchi restaurati e trasformato spazi aperti per le comunità nei cinque distretti di New York.

Le sorelle Sanderson originali, Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, erano tutte presenti all’evento virtuale della durata di un’ora, così come Thora Birch, che interpretava Dani nel film, e il suo fratello maggiore sullo schermo, Omri Katz, che ha interpretato Max. All’evento hanno partecipato Bella Hadid, Meryl Streep, John Stamos, Mariah Carey, Jamie Lee Curtis, George Lopez, Martin Short, Sarah Silverman, Tiffany Haddish, Adam Lambert, Jennifer Hudson, Todrick Hall.

Inoltre Bette Midler in una recente intervista con il magazine People ha lodato la storia in fase di sviluppo di Hocus Pocus 2, definendola “davvero bella”. Hocus Pocus uscito nel 1993 e nel frattempo diventato un classico di Halloween vedeva Midler nei panni di una strega di nome Winifred Sanderson, insieme alle sue sorelle Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy), che dopo essere state giustiziate nel 1693 tornano in una moderna Salem, nel Massachusetts, ad Halloween grazie ad un adolescente ignaro (Omri Katz) che le riporta involontariamente in vita. Al momento della sua uscita, Hocus Pocus è stato un flop d’incassi e ha diviso la critica, per fortuna gli anni hanno reso giustizia ad un piccolo gioiello dell’intrattenimento per famiglie.

Midler, 74 anni, ha già confermato che lei, Parker (55), e Najimy (63), hanno tutte accettato di recitare in “Hocus Pocus 2”. A quanto pare Midler ha anche letto una prima bozza della storia del sequel e l’attrice ne è entusiasta.

Ci hanno presentato una bozza, e dopo che ci siamo rialzate dal pavimento, perché sono passati 27 anni, l’abbiamo guardata e penso che tutti noi siamo stati d’accordo sul fatto che è fantastica. Stiamo cercando di vedere chi è disponibile e chi è ancora là fuori e ancora lavora e chi può tornare. Perché molto del successo di quello che abbiamo fatto in quel film aveva a che fare con la squadra coinvolta, aveva a che fare con la squadra che è stata assemblata per fare quel film, le persone che hanno curato le scene di volo e l’attrezzatura, le persone che si sono occupate del green screen, le persone che hanno fatto il…Non credo che lo chiamassero green screen all’epoca. Le persone che hanno fatto i capelli e il trucco, che erano tutti esemplari, i committenti e le persone degli effetti speciali.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]