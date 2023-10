Dopo la tappa al Toronto Film Festival e la selezione in Concorso alla Festa del Cinema di Roma (Progressive CIinema – Visioni del Mondo di Domani), il 23, 24 e 25 ottobre arriverà nei cinema con Europictures Holiday, quarto lungometraggio da regista per l’attore Edoardo Gabbriellini (Guida Romantica a Posti Perduti).

Holiday – Trama e cast

La trama ufficiale: Veronica (Margherita Corradi), dopo un lungo processo e due anni di prigione per l’omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente. Ha solo vent’anni e tutta la vita davanti, ma è difficile guardare al futuro quando gli occhi di tutti sono ancora rivolti a quel tragico evento. Attraverso i ricordi suoi e della migliore amica Giada (Giorgia Frank) , riavvolgeremo il nastro di una storia che più avanza, più si fa ambigua

Il cast include anche Alessandro Tedeschi (il Padre di Veronica), Alice Arcuri (la Madre di Veronica), Francesca Maselli (la Madre di Giada), Alessia Giuliani (Simona), Flavio Furno (il Pubblico Ministero), Massimo Mesciulam (il Tenente), Alessio De Persio (l’Avvocato della Difesa), Alessio Raffaghelli (Nicola Guarneri), Anna Argenti (l’Amica), Asia Spina (l’Altra Amica).

Holiday – Trailer e video

Curiosità sul film

Edoardo Gabbriellini dirige “Holiday” da una sua sceneggiatura scritta con Carlo Salsa.

Il cast tecnico: Fotografia di Amine Messadi / Montaggio di Walter Fasano / Scenografia di Marcella Mosca / Costumi di Marta Passarini / Trucco Francesca Buffarello / Fonico di presa diretta Paolo Giuliani.

Quarto lungometraggio da regista per l'attore Edoardo Gabbriellini dopo Padroni di Casa (2012), il documentario Kemp (2019) e l'opera prima B.B. & il Cormorano (2003). Gabbriellini ha anche diretto episodi di serie tv (Mario dove sei?, In In treatment)

Edoardo Gabbriellini fa il suo esordio sul grande schermo nel 1997 come protagonista del film Ovosodo di Paolo Virzì e per il quale vince il premio Pasinetti al 54° Festival del Cinema di Venezia. Altri crediti di Gabbriellini nella recitazione includono ruoli in Guida Romantica a Posti Perduti, C’è Chi Dice No, Figli delle Stelle, Tutta la Vita Davanti, Il Mattino ha l’Oro in Bocca, Non Pensarci, Baci e abbracci.

Il film è una una produzione Vision Distribution, società del gruppo Sky, e CinemaUndici in collaborazione con The Apartment Pictures, società del gruppo Freemantle, e Frenesy Film.

Edoardo Gabbriellini – Filmografia

CINEMA

Ovosodo, regia di Paolo Virzì (1997)

Baci e abbracci, regia di Paolo Virzì (1999)

B.B. e il cormorano, regia di Edoardo Gabbriellini (2003)

Ora o mai più, regia di Lucio Pellegrini (2003)

Non pensarci, regia di Gianni Zanasi (2008)

Tutta la vita davanti, regia di Paolo Virzì (2008)

Il mattino ha l’oro in bocca, regia di Francesco Patierno (2008)

Io sono l’amore, regia di Luca Guadagnino (2009)

Figli delle stelle, regia di Lucio Pellegrini (2010)

C’è chi dice no, regia di Giambattista Avellino (2011)

The cricket, regia di Stefano Lorenzi (2011)

Meredith – The Face of an Angel, regia di Michael Winterbottom (2014)

Banat – Il viaggio, regia di Adriano Valerio (2015)

Guida romantica a posti perduti, regia di Giorgia Farina (2020)

TELEVISIONE

Padri, regia di Riccardo Donna – miniserie TV (2002)

Gino Bartali – L’intramontabile, regia di Alberto Negrin – miniserie TV (2005)

Medicina generale, regia di Renato De Maria – serie TV (2007)

I liceali – serie TV, 8 episodi (2008-2009)

Il mostro di Firenze, regia di Antonello Grimaldi – miniserie TV, 1 episodio (2009)

REGISTA

B.B. e il cormorano (2003)

Padroni di casa (2012)

Kemp – documentario (2019) [1]

Holiday – Foto e poster