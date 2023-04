Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story – trailer del documentario di Gary Smart

Robert Englund ha raggiunto una enorme popolarità grazie a Freddy Krueger, un boogeyman in grado di uccidere nei sogni che l’attore ha interpretato per la prima volta nel film del 1984 Nightmare – Dal profondo della notte di Wes Craven, e successivamente nei sei sequel che ha generato. Englund al contrario di altre icone horror come Jason Voorhees e Michael Myers non indossa una maschera, quindi il personaggio è identificato immediatamente con il suo attore e si può tranquillamente affermare che è merito della caratterizzazione di Englund se Freddy a partire dal sequel Nightmare 2 – La rivincita è diventato una icona della cultura pop e parte dell’immaginario cinematografico.

E’ stato annunciato un nuovo documentario dal titolo Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story che esplorerà la carriera dell’iconico attore cercando di raccontare chi è veramente l’uomo dietro la maschera, registrando i suoi primi giorni in tv e al cinema, esaminando la carriera di Englund e la sua navigazione attraverso il mondo spietato di Hollywood fino al suo attuale status di icona horror.

Englund debutta nel 1974 nel drammatico Buster and Billie e dopo una serie di piccoli ruoli in Un gioco estremamente pericoloso, Il gigante della strada e Candidato all’obitorio, nel 1977 da il via alla sua carriera horror interpretando un maniaco sessuale in Quel motel vicino alla palude di Tobe Hooper. Nel 1984 arriva il ruolo di una vita, quello del demoniaco serial-killer Freddy Krueger nel cult Nighmare – Dal profondo della notte di Wes Craven. Ma sarà solo dal secondo film della serie Nightmare 2 – La rivincita (1985) e grazie allo strepitoso trucco prostetico creato dal make-up artist Kevin Yagher che Englund potrà caratterizzare il Freddy di culto che conosciamo e che è entrato nella storia dell’horror. Un make-up che permetterà all’attore una vasta gamma di espressioni che porteranno su schermo un Freddy Krueger più sardonico e incline alla battuta, una connotazione che ritroveremo in altri quattro film della serie (fino a “Nighmare 6” incluso), per poi tornare nel 1994 al ruolo di boogeyman a tutto tondo del primo film, con il settimo capitolo del franchise Nightmare – Nuovo incubo, che vedrà Wes Craven riprendere le redini della serie regalando a Englund/Krueger un look nuovo di zecca, make-up incluso.

Alla regia del documentario c’è il regista e fan di Robert Englund da tutta la vita, Gary Smart, che ha dichiarato: “Se qualcuno merita questo tipo di riconoscimento, allora è Robert Englund. È stato un pilastro del cinema horror per quasi 40 anni e senza dubbio è salito ai ranghi dell’horror insieme a Vincent Price, Peter Cushing e Christopher Lee.

Gary Smart (Pennywise: The Story Of IT) dirige “Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story” da una sceneggiatura su cui ha lavorato con Neil Morris. Il documentario oltre ad una ricca intervista con Englund includerà testimonianze di personalità del cinema horror come Lance Henriksen, Eli Roth, Tony Todd, Bill Moseley, Lin Shaye, Heather Langenkamp, ​​​​Nancy Booth (moglie di Englund) e altri.

Englund ha parlato del documentario in una dichiarazione: “Questo vecchio caratterista veterano è stato sorpreso e lusingato di scoprire di essere il soggetto del documentario Hollywood Dreams & Nightmares. Collaborare con i registi Gary Smart e Christopher Griffiths e il resto del team è stata una gioia perché sono fan del genere come me. Per il sottoscritto guardare il film è un po’ come Tom Sawyer e Huck Finn di Mark Twain che partecipano al proprio funerale. Gary, Chris e Adam (Evans) sono riusciti a trovare vecchi film e programmi TV in cui avevo dimenticato di essere. Ritornerei dalla morte! Scherzi a parte – è un ricordo accurato del viaggio di un attore che lavora – i sogni possono diventare realtà”.

Smart ha dichiarato: “Questo ritratto unico e intimo cattura l’uomo dietro il guanto e ci offre una visione meravigliosa del mondo di una classica icona di Hollywood. Siamo entrambi onorati e privilegiati di avere il pieno supporto e la partecipazione di Robert (Englund) nella realizzazione di questo documentario. È assolutamente felice del nostro tributo alla sua lunga e variegata carriera”.

Brad Miska, amministratore delegato di Bloody Disgusting, ha aggiunto: “La performance di [Robert] Englund in Nightmare è iconica, sì, ma se guardi indietro alla storia dell’horror, è molto di più. Il suo talento e il suo spirito sobrio hanno contribuito a dare origine all’etica di piegamento del genere che abbiamo ora. L’umorismo e il carisma naturale di Englund hanno aperto la strada a film come Scream e Terrifier e continueranno a ispirare attori e registi per i decenni a venire”.

La trama ufficiale: Un attore e regista di formazione classica, i primi crediti di Englund includevano il film cult sul surf Un mercoledì da leoni. La sua carriera è stata cementata dalla sua interpretazione del serial killer sovrannaturale Krueger nel fertile franchise di Wes Craven Nightmare On Elm Street. Più recentemente l’attore veterano ha ottenuto un ruolo chiave nella prossima quarta stagione del successo di Netflix Stranger Things.

Il documentario è stato prodotto da Christopher Griffiths (RoboDoc: The Story of Robocop), John Campopiano (Pennywise: The Story of IT), Adam Evans (Leviathan: The Story of Hellraiser), Michael Perez (Never Sleep Again! The Elm Street Legacy) e Hank Starrs (Hollywood Bulldogs: The Rise and Falls of the Great British Stuntman); il produttore esecutivo è Laurence Gornall.

“Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story” debutterà sul servizio streaming statunitense SCREAMBOX e in digitale il 6 giugno 2023.

