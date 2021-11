Horror News: i trailer di novembre 2021

Secondo appuntamento con la nostra rubrica mensile di trailer ufficiali in cui raccogliamo alcuni titoli horror in uscita a livello internazionale. Questo mese abbiamo selezionato 7 pellicole tra le più interessanti in uscita, tra di loro consigliamo di tenere d’occhio GrandMother aka La Abuela, il regista Paco Plaza (REC) torna con un horror agghiacciante che sarà proiettato in anteprima al Festiva di Torino; l’horror francese Le calendrier su un luciferino e miracoloso Calendario dell’Avvento e Death Valley, un horror d’azione con effetti pratici dal regista di Psycho Goreman che strizza l’occhio a Resident Evil.

A seguire trovate titolo, trailer, trama ufficiale e locandina dei film horror di novembre 2021.

The Advent Calendar

Un inquietante Calendario dell’Avvento al centro del nuovo fantasy horror del regista Patrick Ridremont che “combina temi e allusioni faustiane con il folklore europeo e un terrore teso e agghiacciante”. In “The Advent Calendar” (Le calendrier) Eva (Eugénie Derouand), un’ex ballerina ora su una sedia a rotelle, riceve la visita prima di Natale della sua amica Sophie (Honorine Magnier) che le regala un vecchio calendario dell’avvento in legno antico. Eva si renderà presto conto che ogni finestra del calendario contiene una sorpresa che innesca ripercussioni nella vita reale. Alcune di queste sorprese sono buone, ma la maggior parte sono malvagie e inquietanti. Ora Eva dovrà scegliere tra lo sbarazzarsi del calendario o camminare di nuovo, anche se questo sta causando morte e distruzione a tutti coloro che le sono attorno. “The Advent Calendar” è stato presentato in anteprima mondiale all’inizio di quest’anno al Frightfest di Londra e debutterà negli Stati Uniti sul canale Shudder il 2 dicembre.

Grandmother

Il regista spagnolo Paco Plaza (Second Name, I delitti della luna piena, i film di [REC] e il più recente Veronica) torna con un nuovo horror dal titolo “Grandmother” (La Abuela) che ricorda il notevole found footage horror The Taking of Deborah Logan. Nel film “Susana (Almudena Amor) deve lasciare la sua vita di modella a Parigi e tornare a casa a Madrid dopo aver appreso che sua nonna Pilar (Vera Valdez), che l’ha cresciuta dopo la morte dei suoi genitori, ha avuto un’emorragia cerebrale. Una volta tornata a casa, Susana cerca di trovare una badante a lungo termine per Pilar, ma quelli che dovrebbero essere solo un paio di giorni di ricerca finiscono per diventare un vero incubo, dopo che Susana nota che Pilar inizia a comportarsi in modo strano”. il film sarà proiettato in anteprima al Festival di Torino e poi uscirà in Spagna il 5 gennaio 2022.

The Darkness of the Road

Il regista horror Eduardo Rodriguez (Fright Night 2, El Gringo, Curandero) torna con The Darkness of the Road, pellicola che vede protagonista la Najarra Townsend di Contracted e Dementia: Part II. Townsend interpreta una madre single e la sua giovane figlia che guidano su una strada desolata in una notte senza luna. Dopo aver incontrato una giovane autostoppista in una stazione di servizio, la madre si rende conto che sua figlia è scomparsa. Mentre la cercano, una forza spietata inizia a tormentare le due donne, svelando un mondo di terrore a cui devono sopravvivere se vogliono scoprire la terrificante verità dietro la scomparsa della figlia. Interpretato anche da Leah Lauren e Johnny Whitworth (“The 100”, Empire Records), “The Darkness of the Road” debutta negli Stati Uniti direttamente in DVD e Digitale il 14 dicembre.

Hurt

Dai produttori The Strangers e l’acclamato The Dark and the Wicked arriva l’horror Hurt che racconta di un soldato (Andrew Creer) che torna a casa da sua moglie (Emily Van Raay) giusto in tempo per festeggiare Halloween. La coppia decide così di visitare la loro attrazione horror preferita, l’Haunted Hayride. Ma quando il vero terrore li segue fino a casa, dovranno combattere per le loro vite…o diventare loro stessi la prossima attrazione”. Il film debutta negli Stati Uniti direttamente in digitale il 10 dicembre 2021.

Amityville Uprising

Nonostante il titolo l’action-horror Amityville Uprising non è collegato in alcun modo alla serie “Amityville Horror”. Un’esplosione chimica in una base militare scatena un disastro sovrannaturale. Mentre il sergente Dash cerca di mantenere l’ordine nella locale stazione di polizia, l’esplosione scatena una pioggia acida tossica che non solo dissolve la carne di chiunque vi sia esposto, ma fa risorgere i morti che cominciano ad attaccare i vivi. Riusciranno Dash e la collega Nina Rossi a capire chi è amico e chi nemico, respingere gli attacchi e difendere i loro colleghi fino a quando il cataclisma non si placherà? Il film interpretato da Scott C. Roe, Tank Jones e Alysha Young uscirà negli Stati Uniti direttamente in digitale l’11 gennaio 2022.

Death Valley

“Death Valley” è un horror d’azione con protagonista una creatura raccapricciante creata con effetti pratici e che strizza l’occhio a film come Alien e Resident Evil. Scritto e diretto da Matthew Ninaber (Psycho Goreman) il film racconta gli eventi successivi ad un esperimento segreto andato terribilmente storto, con la scienziata Dr. Chloe (Kristen Kaster) che rimane intrappolata all’interno di una struttura sotterranea segreta. Con solo 24 ore prima che un protocollo di decontaminazione fatale distrugga l’intero laboratorio, Chloe invia un segnale di emergenza prima che una terrificante creatura (interpretata dal regista Matthew Ninaber) di origine sconosciuta la trovi e la uccida. In soccorso della scienziata arriveranno due mercenari (Ethan Mitchell & Jeremy Ninaber) allertati dall’allarme e inconsapevoli di ciò che li attende nella labirintica struttura. Il film debutta negli Stati Uniti sul canale streaming Shudder il 9 dicembre.

Peppergrass

Intrigante thriller a tinte horror, Peppergrass segue una ristoratrice incinta che trama per derubare un inestimabile tartufo ad un veterano solitario. “Ambientato durante la pandemia, Peppergrass è un western gotico con rapina ambientato in un paesaggio spoglio e spietato. Con una fotografia sorprendente e una sensibilità oscura, il film cattura un tono ruvido rurale che aumenta il pericolo dell’isolamento e la pressione della posta in gioco”. “Peppergrass” è diretto da Steven Garbas & Chantelle Han, quest’ultima è anche nel cast con Charles Boyland, Michael Copeman, Philip Williams e Craig Porritt. Il film al momento è sprovvisto di data di uscita.