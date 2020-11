Disponibili un trailer ufficiale e una suggestiva locandina di Hunter Hunter, un thriller-horror indipendente di produzione canadese interpretato da Devon Sawa, Nick Stahl, Camille Sullivan, Summer Howell e Gabriel Daniels.

Una famiglia di cacciatori di pellicce di una remota landa selvaggia restano senza il capofamiglia che si mette sulle tracce di un lupo solitario che si aggira nella zona e sembra aver preso di mira le prede finite nelle trappole . Durante l’assenza del padre, moglie e figlia prestano soccorso ad un estraneo gravemente ferito che porterà in casa sospetto e paranoia.

La trama ufficiale:

Hunter Hunter segue una famiglia che vive in una remota regione selvaggia che si guadagna da vivere come cacciatori di pellicce. Joseph (Devon Sawa), sua moglie Anne (Camille Sullivan) e la loro figlia Renée (Summer H. Howell) lottano per sbarcare il lunario e pensano che le loro trappole siano preda di un lupo solitario. Determinato a catturare il predatore sul fatto, Joseph lascia la sua famiglia per rintracciare l’animale. Anne e Renée diventano sempre più ansiose durante la prolungata assenza di Joseph e lottano per sopravvivere senza di lui. Quando sentono uno strano rumore fuori dal loro capanno, Anne spera che sia Joseph ma invece trova un uomo di nome Lou (Nick Stahl), che è stato gravemente ferito e lasciato per morto. Più a lungo Lou rimane e Joseph è via, più Anne diventa paranoica e l’idea di un misterioso predatore nei boschi diventa lentamente una minaccia molto più vicina a casa.

Il cast è completato da Lauren Cochrane, Jade Michael, Erik Athavale, Karl Thordarson e Blake Taylor.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Hunter Hunter” è scritto e diretto dal regista canadese Shawn Linden, i suoi crediti includono il thriller Nobody e il crime-horror The Good Lie. Linden ha anche scritto il film tv 21-12-2012 La profezia dei Maya che in molti avranno incrociato sulle reti private e diversi episodi della serie tv In Plain Sight.

“Hunter Hunter” debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 18 dicembre.