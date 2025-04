I Cesaroni stanno per tornare: 4 volti nuovi nel cast, chi sono

I Cesaroni ritornano con un lutto importante nel cuore: la perdita dell’amato Antonello Fassari, che nella serie interpretava Cesare Cesaroni. Ma tornano anche per celebrare la sua memoria, rendendogli omaggio con una nuovissima stagione ricca di novità. La serie è pronta a rinsaldare il legame con il pubblico che, dal 2006 — anno in cui la famiglia allargata più amata della TV ha debuttato su Canale 5, iniziando l’ascesa verso il successo — non l’ha mai più dimenticato.

I Cesaroni, in otto anni, sono cresciuti: per gli attori più giovani anche nel vero senso della parola. Le trame, fatte di intrecci avvincenti e momenti divertenti, hanno fatto sognare, tenuto compagnia e, in certi casi, dato anche l’esempio. Ora, dopo 11 anni di assenza, una nuova stagione è in lavorazione. Un mix tra il cast storico e nuovi volti riprenderà (a grandi linee) da dove si era interrotta la narrazione.

Nel frattempo, alcuni attori si sono dedicati ad altri progetti, tra film e fiction. Niccolò Centioni, ad esempio, ha recitato nella fiction Il Patriarca nel 2023 e nel film Ari-Cassamortari nel 2024, entrambi diretti da Claudio Amendola, che — inutile sottolinearlo — è uno dei protagonisti indiscussi della fiction, nei panni del mitico ( per dirla con uno slang del secolo scorso) Giulio Cesaroni.

Cosa c’è da sapere sui (quasi) nuovi Cesaroni

Prodotta da Publispei per RTI, I Cesaroni è stata una delle rivelazioni dei primi anni Duemila per Mediaset. Le riprese iniziarono nell’ottobre 2005 e la serie venne trasmessa a partire dal 7 settembre 2006, con un totale di 13 appuntamenti in prima serata su Canale 5, arrivando a 6 stagioni per gli anni successivi.

In apparente competizione, per il focus sulla famiglia, con Un Medico in Famiglia della Rai (serie più “anziana” di otto anni), la fiction è riuscita a imporsi senza sforzi con una propria identità. Tanto che, come con i Beatles e i Rolling Stones, il pubblico ha iniziato a trovare difficile dividersi. Tra le novità principali de I Cesaroni, il sito Davide Maggio ha svelato l’ingresso nel cast di quattro nuovi attori:

Melissa Monti, giovane attrice del 2005, nota anche per essere la fidanzata di Christian Totti (figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi) che interpreterà il ruolo di Caterina: una scelta curiosa e in linea con lo spirito romanista della famiglia Cesaroni. Il pubblico avrà modo di ritrovare inoltre Ludovica Longhini, attrice vista nella serie Marta & Eva e Simone Faucci, già apparso in Le Tre Rose di Eva, Un Posto al Sole e Romulus, che interpreterà Piero Sacconi. Il cast include anche Pietro Serpi, visto nel film Il Ragazzo dai pantaloni rosa, che interpreterà Adriano Cesaroni, nuovo membro della famiglia.

Con i nuovi attori che porteranno sicuramente una ventata di freschezza non possono di certo mancare gli attori storici della serie come Claudio Amendola (Giulio Cesaroni), Max Tortora (Ezio), Niccolò Centioni (Rudy) e con alta probabilità anche Matteo Branciamore (Marco Cesaroni) e Federico Russo (Mimmo). Ma potrebbero tornare anche Ludovico Fremont (Walter) e Elda Alvigini (Stefania), mentre è certo che Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri non faranno parte del nuovo cast.