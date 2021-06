I Croods 2: Una Nuova Era – trailer italiano, doppiatori e nuova data di uscita

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano del sequel d’animazione I Croods 2: Una Nuova Era di Dreamworks Animation in uscita nei cinema italiani il 14 luglio. Torna la spassosa famiglia preistorica dell’originale che viene sfidata da una nuova famiglia, i Superior, che si sono creati un angolo di paradiso protetto in cui vivere. Quando Croods e Superior si troveranno a vivere insieme le differenze tra la famiglia delle caverne e la famiglia “moderna” creeranno inevitabili tensioni.

La trama ufficiale: I Croods sono sopravvissuti alla loro buona dose di pericoli e disastri, da bestie preistoriche zannute a sopravvivere alla fine del mondo, ma ora dovranno affrontare la loro più grande sfida: un’altra famiglia. I Croods hanno bisogno di un nuovo posto in cui vivere. Così la prima famiglia preistorica parte per il mondo alla ricerca di un posto più sicuro da chiamare casa. Quando scoprono un idilliaco paradiso protetto da un muro che soddisfa tutti i loro bisogni, pensano che i loro problemi siano risolti…tranne che per una cosa. Un’altra famiglia vive già lì: i Superior. La nuova famiglia come suggerisce il nome è “superiore” in tante cose rispetto ai Croods, con la loro elaborata casa sull’albero, invenzioni sorprendenti e acri irrigati di prodotti freschi – insomma sono un paio di gradini sopra i Croods sulla scala evolutiva. Quando i Superior accolgono i Croods come primi ospiti del mondo, non passa molto tempo prima che le tensioni si intensifichino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna. Proprio quando tutto sembra perduto, una nuova minaccia spingerà entrambe le famiglie in un’avventura epica fuori dalla sicurezza del loro muro, che le costringerà ad abbracciare le loro differenze, trarre forza l’una dall’altra e forgiare un futuro insieme.