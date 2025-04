I Due Papi, dove rivedere il film: trama, cast e curiosità

La morte di Papa Francesco, occorsa lo scorso Lunedì dell’Angelo (21 aprile 2025), ha scosso gli animi dei fedeli di tutto il mondo, ma anche di chi, da non credente, non conosceva bene la sua figura. Come d’altronde non poteva essere diversamente, questo triste evento ha attirato ancor più la curiosità sulla sua figura, cosa che si è poi espletata nel visualizzare film che parlano di lui.

Di certo, Papa Francesco sarà ricordato per il suo essere vicino alla gente e soprattutto agli ultimi. Sarà ricordato per aver cercato di promuovere la pace, in un periodo costellato da diverse guerre, e per aver fatto appelli per lottare contro il cambiamento climatico e molto altro ancora.

Una figura, quella del suddetto pontefice, che resterà certamente indimenticata, per molti. Il 26 aprile 2025 alle ore 10, si svolgeranno le esequie del Papa a Piazza San Pietro, a Roma, e saranno trasmesse in diretta mondiale, dalle varie reti televisive.

Alcuni giorni dopo i funerali, sarà il momento del Conclave, che si potrebbe svolgere tra il 6 e il 10 maggio 2025. Saranno i giorni in cui sarà eletto il nuovo pontefice.

I Due Papi, boom di visualizzazioni in streaming: ecco dove vederlo online

Da un sondaggio di Luminate negli Usa, è emerso che dopo la morte di Papa Francesco, le visualizzazioni in streaming del film I Due Papi sono cresciute in maniera esponenziale.

Il film, datato 2019, è una produzione originale Netflix, con Jonathan Pryce nei panni di Jorge Maria Bergoglio ed Anthony Hopkins, in quelli di Joseph Ratzinger. La pellicola, diretta da Fernando Meirelles, con la sceneggiatura di Anthony McCarten, mostra il cardinale Jorge Maria Bergoglio preoccupato per la direzione presa dalla Chiesa e nel 2012, chiede a papa Benedetto XVI di andare in pensione.

La replica del pontefice è del tutto inaspettata, e invece di accettare la richiesta di Bergoglio, gli chiede di partire per la Capitale italiana. Per Benedetto XVI è un momento in cui è tempestato da scandali, e quando il futuro Papa Francesco arriverà a Roma, Ratzinger gli rivelerà un segreto che potrebbe sconvolgere il Vaticano.

Durante il soggiorno a Roma, i due hanno modo di avere un confronto importante, il cui focus verte su tradizione e progresso, ma anche su come si sente Ratzinger nei confronti del proprio ruolo di pontefice. Alla fine, i due prenderanno una decisione che si rivelerà una svolta storica all’interno della Chiesa.

Il film ha avuto un boom di visualizzazioni, su Netflix, tra il 20 e 21 aprile 2025, passando da 290.000 minuti a 1.500.000.