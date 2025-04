È in arrivo quest’anno il nuovo film della Marvel, I Fantastici 4-Gli Inizi. Ecco tutto ciò che sappiamo sull’attesa pellicola

I Fantastici 4: data di uscita in Italia, cast e trama

Per coloro che amano il genere azione, avventura e fantascienza e più in generale i film Marvel, di sicuro sarà imperdibile la nuova pellicola dedicata ai Fantastici 4, a breve in tutte le sale cinematografiche italiane.

Diretto da Matt Shakman, il film si intitola I Fantastici 4-Gli inizi e si dipana in un set di stampo retro-futuristico con atmosfere anni ’60. Si tratta di una pellicola ispirata ai supereroi protagonisti dei noti fumetti Marvel Comics, I Fantastici 4, per l’appunto, con testi creati dal genio di Stan Lee, e disegnati da Jack Kirby nel 1961.

La produzione del film è a cura dei Marvel Studios e la distribuzione della Walt Disney.

I Fantastici 4-Gli Inizi: trama del film, protagonisti e quando esce nelle sale italiane

La trama si snoda in un mondo retro-futuristico in cui I Fantastici 4 sono astronauti che dopo un viaggio nello spazio, colpiti da raggi cosmici, hanno acquisito una serie di superpoteri.

Mr. Fantastic (Reed Richards), scienziato e a capo del gruppo di supereroi, ha acquisito il potere di allungare e deformare il suo corpo, come e quando vuole, mentre la Donna Invisibile (Susan Storm) è la moglie di Mr. Fantastic e può rendersi invisibile e fare in modo che anche gli altri lo siano. La Torcia Umana (Johnny Storm), invece, è molto rapida e può infiammarsi e lanciare fiamme. Infine, la Cosa (Ben Grimm), è una creatura la cui pelle è di roccia e ha una forza incredibile.

Nel nuovo film della Marvel, questi personaggi saranno interpretati da Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), e Ebon Miss-Bachrach (la Cosa).

La pellicola vedrà I Fantastici 4 impegnati in una importante missione per difendere il pianeta, da due creature che vogliono distruggerlo. Nel dettaglio, si tratta di Galactus (interpretato da Ralph Ineson) e Silver Surfer (Julia Garner), araldo di Galactus.

In questo contesto, gli unici a poter intervenire per salvare il mondo sono proprio i Fantastici 4. Nel trailer si vede l’araldo Silver Surfer annunciare al gruppo di supereroi che «il vostro pianeta è condannato a morte…».

In un’intervista rilasciata a ComicBook, Pedro Pascal ha voluto rivelare qualche curiosità in merito al suo personaggio, ossia Reed/Mr. Fantastic. L’attore ha svelato che nonostante l’abilità di Reed sia allungare a piacimento il proprio corpo, nel film si è concentrato sulla incredibile intelligenza dello scienziato. «Reed è un personaggio cerebrale», ha detto Pascal. Inoltre, ha asserito che per interpretarlo al meglio, si è ispirato al «genio di un polpo», sentendolo nel proprio subconscio.

Il film uscirà in tutte le sale italiane il prossimo 23 luglio 2025, mentre negli Stati Uniti, esordirà due giorni dopo, il 25 luglio 2025.