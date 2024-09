Stasera in tv: “I figli degli altri” su Rai 3

I Figli degli Altri (Les Enfants des autres), su Rai 3 un affresco tutto al femminile, leggero e al contempo profondo, diretto da Rebecca Zlotowski, sul delicato tema della maternità, del suo desiderio e delle sue molteplici e inaspettate forme.

I figli degli altri – Cast e personaggi

Virginie Efira: Rachel

Roschdy Zem: Ali

Chiara Mastroianni: Alice

Callie Ferreira-Gonçalves: Leila

Yamée Couture: Louana

Henri-Noël Tabary: Vincent

Victor Lefebvre: Dylan

Sébastien Pouderoux: Paul

Michel Zlotowski: padre di Rachel

Frederick Wiseman: dott. Wiseman

I figli degli altri – Trama e trailer

La pellicola vede protagonista una splendida Virgine Efira nel ruolo di Rachel, una donna che ama la sua vita, i suoi studenti, i suoi amici, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì, Rachel stringe un legame profondo con sua figlia di quattro anni, Leila. Si prende cura di lei, come fosse sua madre, anche se non lo è. Il desiderio di una famiglia tutta sua si fa sempre più grande, ma il tempo stringe…

Curiosità sul film

La regista francese Rebecca Zlotowski voleva adattare “Your Ticket Is No Longer Valid” del romanziere Romain Gary per lo schermo, immaginando Roschdy Zem nel ruolo principale. La storia parla di un uomo d’affari il cui potere lo sta abbandonando, nei suoi affari, nella sua sessualità, nel suo matrimonio, e Zlotowski ha finito per vederci se stessa, come una donna quarantenne senza figli ma matrigna dei figli del suo compagno. Così ha deciso di fare un film sulle matrigne, che di solito sono rappresentate come malvagie nei drammi o sopraffatte in modo comico nelle commedie. Casualmente, durante la pre-produzione, è rimasta incinta e ha dato alla luce il suo primo figlio dopo la fine della post-produzione.

Rebecca Zlotowski ha diretto anche il dramma Grand Central con Léa Seydoux, il fantasy Planetarium con Natalie Portman e la commedia Un’estate con Sofia con Mina Farid & Zahia Dehar.

Il team che ha supportato la regista Rebecca Zlotowski dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia George Lechaptois (Un’estate con Sofia), il montatore Géraldine Mangenot (La scelta di Anne – L’événement) e la costumista Floriane Gaudin (Da 5 Bloods – Come fratelli).

Virgine Efira ha recitato anche in Elle, 7 uomini a mollo, La doppia vita di Madeleine e Benedetta.

La storia del film è ispirata all’esperienza di vita personale della scrittrice-regista.

Anne Berest che interpreta Jeanne è una scrittrice mentre il ginecologo è interpretato da Frederick Wiseman, il famoso documentarista.

Note di regia

Una quarantenne senza figli si innamora di un padre single. Mentre cerca di trovare spazio nella famiglia dell’uomo, incomincia a sentire il desiderio di avere una famiglia sua. Ma, da personaggio tradizionalmente in secondo piano, se non semplice comparsa, è costretta a scomparire con la fine della storia d’amore. Perché una donna simile, che vive un’esperienza apparentemente comune – e che io stessa ho vissuto – non è mai stata protagonista di un film? Con Les enfants des autres ho girato il film che avrei voluto vedere al cinema, pensando che anche altri potrebbero avere lo stesso desiderio. [Rebecca Zlotowski]

Rebecca Zlotowski – Note biografiche

Rebecca Zlotowski è nata a Parigi nel 1980. Si è laureata all’École Normale Supérieure e ha conseguito una laurea in lettere Agrégation. Voleva diventare insegnante prima di entrare nel dipartimento di sceneggiatura de la Fémis, dove ha avuto diversi incontri decisivi: Lodge Kerrigan, Philippe Grandrieux e Jean-Claude Brisseau, e, tra gli studenti, Teddy Lussi-Modeste, con il quale si è formata lavorando ad alcune collaborazioni. Nel 2010, il suo primo lungometraggio “Dear Prudence” è stato selezionato alla Settimana Internazionale della Critica a Cannes, dove ha ricevuto il Premio Louis Delluc come miglior opera prima e ha ottenuto a Léa Seydoux la nomination al César come miglior esordiente femminile. Nel 2013 ha diretto “Grand Central”, in selezione ufficiale al Festival di Cannes in Un Certain Regard. Nel 2016 dirige “Planetarium”, suo terzo lungometraggio scritto in collaborazione con Robin Campillo, mentre continua a scrivere insieme ad altri registi. Nel 2016 dirige Un’estate con Sofia, un racconto di formazione su un’estate a Cannes di due cugine dai caratteri agli antipodi.

I figli degli altri – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositore Rob aka Robin Coudert (Revenge, Maniac, Gretel & Hansel, Horns, Non conosci Papicha, Il prezzo del successo) con arrangiamenti del “Concerto per pianoforte e orchestra n. 2” di Dmitri Shostakovich .

aka (Revenge, Maniac, Gretel & Hansel, Horns, Non conosci Papicha, Il prezzo del successo) con arrangiamenti del “Concerto per pianoforte e orchestra n. 2” di . Alla colonna sonora ha collaborato il compositore Gael Rakotondrabe (Drive in Holy Motors, Porto, The Wild One).

(Drive in Holy Motors, Porto, The Wild One). La colonna sonora del film include i brani: Pannonica di Thelonious Monk / Mandolin Concerto in C major, RV 425 I. Allegro di Antonio Vivaldi / Piano Concerto No. 2 in F major, Op. 102 II. Andante di Dmitri Shostakovich / The Hustle di Jonathan Dix, Stephen Collins, Marcel Bolano & Merrick Day / La Tarentelle des ours di René Aubry / Cocaine Blues di Gary Davis & Dave Van Ronk / La Cavalerie interpretata da Julien Clerc / La Banda di Thomas Feterman / Again (1949) interpretata da Doris Day / Nous Partirons, nous Deux interpretata da Yves Simon / Till the Morning Light di Ben Garden & Joshua Garden / Barrel Organ interpretata da Bruno Bertoli / Piano Sonata No. 8 in C minor Op. 13 ‘Pathétique’ II. Adagio cantabile di Ludwig van Beethoven / Les Eaux de Mars (Águas de Março) interpretato da Georges Moustaki.

1. Andante Choir – Rob & Dmitri Shostakovich (2:33)

2. Concerto N°2 for Trio – Rob & Dmitri Shostakovich (7:27)

3. Andante for Jazz Guitar & Quartet – Rob & Dmitri Shostakovich (2:21)

4. Concerto au Balcon – Rob & Dmitri Shostakovich (1:33)

5. Variation for Trio – Rob & Dmitri Shostakovich (2:28)

6. Andante Piano Alt. – Rob & Dmitri Shostakovitch (0:40)

7. Neighbors Lullaby – Rob (1:02)

8. Andante Slow – Rob & Dmitri Shostakovich (2:37)

9. Neighbors – Rob & Gael Rakotondrabe (1:42)

10. Concerto – Rob & Dmitri Shostakovich (3:44)

11. Andante for Guitar & Choir – Rob & Dmitri Shostakovich (2:59)

12. Neighbors Slow – Rob (2:09)

13. Latin Variation for Trio – Rob & Dmitri Shostakovich (2:25)

14. Neighbors Rhythm – Rob (1:56)

15. Andante Piano – Rob & Dmitri Shostakovich (0:40)

16. Andante Quartet – Rob & Dmitri Shostakovich (1:43)

17. Andante Lullaby for Guitar – Rob & Dmitri Shostakovich (2:37)

Fonte: IMDb